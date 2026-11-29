Bộ phim truyền hình mới của Netflix kể về câu chuyện của Sam Bankman-Fried, kẻ lừa đảo tiền số khét tiếng, đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình truyền hình và công chúng. Tuy nhiên, những người am hiểu ngành công nghiệp tiền số lại phản ứng hoàn toàn ngược lại khi cho rằng tác phẩm này xuyên tạc mối quan hệ giữa Bankman-Fried và bạn gái cũ Caroline Ellison, đồng thời miêu tả hai kẻ bị kết án như những người theo chủ nghĩa lý tưởng bị lầm đường.

Bộ phim The Altruists của Netflix. Ảnh: Fortune

Bộ phim dài 8 tập, dựa trên các sự kiện thực tế dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền số FTX vào năm 2022. Cuộc điều tra của FBI sau đó khiến Caroline Ellison nhận tội và làm chứng chống lại bạn trai cũ, người hiện đang bị án 25 năm tù liên bang vì lừa đảo khách hàng hàng tỷ USD.

Các nhà làm phim thường được thêm thắt chi tiết để tăng tính kịch tính. Tuy nhiên, với "The Altruists", các nhà phê bình cho rằng bộ phim đã giảm nhẹ tội ác của Sam Bankman-Fried. Họ cũng miêu tả anh ta như nạn nhân hành động dưới áp lực từ Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance.

Don Wilson, CEO của công ty tạo lập thị trường tiền số DRW, chia sẻ trên X một đoạn clip lan truyền từ bộ phim. Ông mô tả cảnh Zhao và Bankman-Fried trong clip là "vô lý" và "một thất bại thảm hại".

Trong đoạn clip, nhân vật Zhao nói với Ellison và Bankman-Fried rằng FTX phát triển không đủ nhanh để biện minh cho khoản đầu tư ban đầu của ông. Nhân vật này còn tuyên bố sẽ hủy hoại sàn giao dịch bằng tài chính nếu cặp đôi không tham gia vào một âm mưu gian lận với ông.

Mặc dù Zhao từng là nhà đầu tư sớm của FTX, vấn đề ép buộc chưa bao giờ được đưa ra tại phiên tòa của Bankman-Fried. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy cảnh tượng trong clip từng xảy ra. Một người trong ngành tiền số cũng phản đối cảnh khiến SBF và Caroline trông như những nạn nhân ngây thơ bị Zhao bắt nạt.

Nhiều ý kiến chỉ trích giọng nói Quảng Đông nặng nề mà diễn viên Terry Chen thể hiện cho nhân vật Zhao, cho rằng điều này cổ súy định kiến phân biệt chủng tộc. Zhao viết trên X: "Tôi lớn lên ở Canada, làm việc ở New York, Tokyo và nhiều nơi. Gần như tôi chưa từng cảm thấy bị phân biệt chủng tộc. Nhưng đây là điều đáng suy nghĩ."

Nhà báo tiền số Laura Shin bình luận mạnh mẽ hơn: "Tôi chỉ muốn nói thẳng: phân biệt chủng tộc chắc chắn đã đóng vai trò trong cách họ miêu tả Zhao. Không có lời giải thích nào khác."

Ngoài nhân vật Zhao, nhiều khán giả chỉ trích bộ phim khi miêu tả Ellison là kẻ chủ mưu đứng sau chuỗi gian lận kế toán. Họ cho rằng bộ phim sai sự thật khi che giấu lỗ hổng trong bảng cân đối của FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research. Điều này trái ngược với bằng chứng tại phiên tòa, chỉ ra rõ ràng Bankman-Fried là người chịu trách nhiệm cho các vụ gian lận.

Constance Wang, COO của FTX, là một trong những người lên tiếng: "Có lẽ bạn sẽ thích thú khi xem The Altruists như một bộ phim hài lãng mạn. Đối với những người trong chúng tôi đã cùng xem bộ phim, nó giống như câu chuyện của người khác nhưng gắn tên của chúng tôi vào."

Bankman-Fried, người hiện đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở California, chưa từng bày tỏ sự hối hận về việc chiếm đoạt hơn 8 tỷ USD từ khách hàng và nhà đầu tư FTX. Anh ta dự kiến sẽ được trả tự do vào khoảng năm 2047.