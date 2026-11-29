Tóm tắt nhanh: Chiều 28/11, hình ảnh lễ cưới bí mật của nam diễn viên Hữu Vi và cô dâu Hằng Nga bất ngờ được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại một khu nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn, Hà Nội, nơi chú rể bảnh bao trong bộ suit trắng và nghẹn ngào xúc động khi bày tỏ tình cảm với bạn đời.

Trước khi kết hôn, nam diễn viên sinh năm 1992 vốn rất kín tiếng về đời tư, chỉ từng công khai một mối tình kéo dài khoảng 3 năm với người mẫu Vũ Ngọc Anh kết thúc vào năm 2016.

Chiều 28/11, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại lễ thành hôn của diễn viên Hữu Vi do một số bạn bè thân thiết chia sẻ.

Nam diễn viên chính thức về chung một nhà với cô dâu Hằng Nga tại một khu nghỉ dưỡng thuộc khu vực Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội.

Buổi lễ diễn ra trong không gian thiên nhiên, bao quanh bởi những hàng thông xanh mát.

Với tiêu chí giữ sự riêng tư, tiệc cưới chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình cùng nhóm bạn bè thân cận, hoàn toàn không công bố rộng rãi với truyền thông.

Trong ngày trọng đại, Hữu Vi xuất hiện với phong độ bảnh bao, lịch lãm, sánh bước bên cô dâu Hằng Nga đẹp nữ tính và thanh lịch. Không giấu được niềm hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt, cặp đôi nhiệt tình giao lưu, nắm tay nhau khiêu vũ và trao những cử chỉ ngọt ngào trước sự chúc phúc của quan khách.

Thông tin Hữu Vi lập gia đình khiến đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ bởi suốt nhiều năm qua, nam diễn viên gần như giữ kín mọi thông tin về chuyện tình cảm cá nhân.

Trước khi tìm thấy bến đỗ hạnh phúc hiện tại, anh chỉ từng công khai chuyện tình kéo dài khoảng 3 năm với người mẫu Vũ Ngọc Anh, vốn đã khép lại từ năm 2016. Chính vì thói quen hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội của nam diễn viên nên chân dung cô dâu Hằng Nga trở thành tâm điểm tò mò của người hâm mộ ngay khi những hình ảnh hiếm hoi trong hôn lễ được lan truyền.

Qua những khung hình cưới được hé lộ, có thể thấy vợ mới cưới của Hữu Vi sở hữu nhan sắc trẻ trung, dịu dàng với phong cách thời trang thanh lịch nhưng vẫn toát lên nét hiện đại.

Nhan sắc Hằng Nga - bà xã của Hữu Vi.

Sinh năm 1992, Hữu Vi từng là một trong những gương mặt người mẫu nam sáng giá của làng giải trí Việt nhờ gương mặt góc cạnh, nam tính và thân hình quyến rũ. Tên tuổi của anh vụt sáng sau khi giành danh hiệu Á vương 3 tại đấu trường nhan sắc quốc tế Mister Global 2014.

Từ bệ phóng này, anh liên tục phủ sóng trên các tạp chí thời trang lớn trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, qua loạt dự án như Chiến Dịch Chống Ế, Điệp Vụ Chân Dài hay Glee phiên bản Việt.

Năm 2017, Hữu Vi đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình The Face Vietnam mùa 2. Sang năm 2018, nam diễn viên gây chú ý với công chúng nhờ hóa thân ấn tượng thành Thượng sĩ Bảo Huy trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Sau giai đoạn rực rỡ này, Hữu Vi lựa chọn nhịp sống trầm lắng hơn, ít xuất hiện trong các dự án giải trí rầm rộ.