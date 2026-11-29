Phim hấp dẫn nhờ sự kết hợp các tình huống hài hước, hành trình khám phá thiên nhiên lý thú cùng câu chuyện lay động về tình cảm gia đình và tình bạn.

Nhân vật trung tâm của bộ phim là Fluffy - chú voi ma mút con tỉnh giấc sau giấc ngủ kéo dài hàng nghìn năm vùi trong băng tuyết của vùng Nam Cực lạnh giá chợt nhận ra mình đã lạc đàn.

Theo lời kể của những người xung quanh, mẹ cậu có thể đã cùng đàn ma mút đi đến châu Phi xa xôi, vì thế Fluffy quyết định bắt đầu hành trình vượt đại dương để tìm mẹ.

Trên đường đi, Fluffy gặp chú hải âu cổ rụt Puffin mang trong mình ước mơ trở thành rapper nổi tiếng và mong muốn được biểu diễn tại cuộc thi tìm kiếm tài năng Africa's Got Talent.

Hai xuất phát điểm, hai mục tiêu khác nhau nhưng “đích đến” cùng là châu Phi, vì thế, Fluffy và Puffin đã trở thành bạn đồng hành để rồi cùng nhau bước vào chuyến phiêu lưu kỳ thú. Cả hai đã cùng nhau vượt qua hàng loạt thử thách như lênh đênh trên đại dương với một tảng băng trôi, đối mặt với những con cá sấu đói bụng, hay thoát khỏi bầy linh cẩu xảo quyệt.

Mang màu sắc phiêu lưu với nhiều tình huống bất ngờ nhưng vẫn ngộ nghĩnh, hài hước, “Ma Mút con vượt Kỷ băng hà” không chỉ là một hành trình tìm mẹ và chinh phục ước mơ, mà còn giúp hai nhân vật Fluffy và Puffin hiểu hơn về tình bạn, về ý nghĩa của sự quan tâm, tin tưởng, về tinh thần trách nhiệm và sự tương trợ lẫn nhau.

Phim “Ma Mút con vượt Kỷ băng hà” khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 20-11 với phiên bản lồng tiếng Việt.