Mới đây, diễn viên Lan Phương đã đăng tải những hình ảnh rạng rỡ, vui vẻ đầy ấm áp bên con gái nhỏ. Cô chia sẻ: "Buổi sáng hạnh phúc của 2 mẹ con ở công viên Bách Thảo. Mẹ chạy còn Mia đạp xe và chơi các trò chơi ở công viên. Mẹ chạy xong, hai mẹ con lại chơi đủ trò cùng nhau, ngắm chim bồ câu, sóc chuyền cành, chơi với bóng nắng, đi ngắm đền thờ và Mia được các bà trong đền mời ăn bánh kem, dưa hấu và uống nước trong chén sứ nhỏ đậm chất Việt Nam".

Lan Phương tận hưởng những giây phút thảnh thơi bên con gái sau khi ly hôn chồng Tây. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên gọi đây là khoảng thời gian "hồi sinh" của mình. Ảnh: FBNV

Có thể thấy Lan Phương đã lấy lại tinh thần và sống hạnh phúc bên con cái sau khi ly hôn chồng Tây. Nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng và động viên Lan Phương.

Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Lan Phương đã khẳng định dấu ấn trên màn ảnh Việt thông qua hàng loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán và Gia đình mình vui bất thình lình.

Sau 7 năm gắn bó với ông xã người Anh David Duffy và có hai con gái chung, nữ diễn viên gây bất ngờ khi nộp đơn ly hôn đơn phương vào tháng 5/2025. Bước vào hành trình làm mẹ đơn thân, cô gọi đây là một năm "hồi sinh" khi được tự do là chính mình, thoát khỏi những áp lực và tổn thương tâm lý kéo dài trước đó.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên duy trì tinh thần lạc quan và coi hai con gái là "liều thuốc chữa lành" giúp bản thân xua tan mệt nhọc. Song song với việc trực tiếp chăm lo, đồng hành cùng các con, Lan Phương vẫn tham gia các hoạt động diễn xuất, kinh doanh và quảng cáo.

Lan Phương và hai cô con gái. Ảnh: FBNV↵

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên lan tỏa năng lượng tích cực với những khoảnh khắc đời thường bình yên bên hai thiên thần nhỏ.