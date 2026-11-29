Một ngày trước khi Grand Theft Auto VI (GTA VI) chính thức phát hành vào 19/11, Privé Porter, đơn vị chuyên kinh doanh túi Hermès cao cấp tại Mỹ, cùng Moneybags, đơn vị chuyên tùy biến túi xách, giới thiệu phiên bản Hermès Birkin độc bản lấy cảm hứng từ Vice City, thành phố hư cấu trong trò chơi. Theo Hypebeast, chiếc túi Birkin màu hồng được phủ pha lê hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Các họa tiết trang trí tái hiện khung cảnh nhiệt đới của Vice City, thành phố được xây dựng dựa trên hình ảnh Miami (bang Florida, Mỹ). Ảnh: @drip.

Một mặt túi khắc họa hình ảnh những hàng cọ và ôtô, mặt còn lại nổi bật với hình ảnh du thuyền, gợi nhắc thiết kế bìa album nhạc của GTA VI. Những viên pha lê Swarovski được đính sát nhau, tạo hiệu ứng lấp lánh trên toàn bộ bề mặt túi. Theo Page Six, ca sĩ Lana Del Rey đã mang chiếc túi này khi tham dự sự kiện ra mắt GTA VI. Giá bán của chiếc Birkin độc bản chưa được công bố. Ảnh: @honeymoon.

Cũng hưởng ứng sự kiện phát hành trò chơi, thương hiệu hành lý cao cấp của Đức Rimowa, thuộc tập đoàn LVMH, bắt tay hãng game, chế tác mẫu vali chuyên dụng dành cho máy PlayStation 5. Theo Hypebeast, bên ngoài vali được trang trí bằng các họa tiết nhiệt đới mang dấu ấn Vice City, còn nội thất được thiết kế riêng với các ngăn chứa máy chơi game phiên bản đặc biệt, tay cầm và đĩa game GTA VI. Tuy nhiên, mẫu vali không được mở bán thương mại mà chỉ dành làm quà tặng cho những khách hàng thân thiết của thương hiệu. Ảnh: @rimowa.

Hình ảnh Vice City còn được các thương hiệu khai thác trên những thiết kế thời trang đường phố. Theo Vogue Business, thương hiệu đồ thể thao của Mỹ Nike bắt tay với rapper Travis Scott và hãng phát triển GTA VI, giới thiệu phiên bản đặc biệt của dòng giày Air Force 1 Low. Bộ sưu tập gồm 3 phối màu, có giá niêm yết 130 USD/đôi. Dòng chữ AIR quen thuộc trên đế giày cũng được đổi thành GTA. Theo Sneaker News, phiên bản đa sắc chỉ được sản xuất 600 đôi. Ảnh: @travisscott, @jhiiiin.

Bên cạnh giày, hãng đồ thể thao Mỹ và Cactus Jack, thương hiệu của Travis Scott, còn phát triển bộ sưu tập quần áo gồm áo thun và hoodie in họa tiết liên quan đến trò chơi. Travis Scott cũng giới thiệu mẫu áo thun in dòng chữ "I Didn't Work Today" (Hôm nay tôi không đi làm) giá 55 USD, hưởng ứng trào lưu nghỉ làm để chơi GTA VI trong ngày phát hành. Ảnh: Cactus Jack.

Tại Miami, Andrew, thương hiệu thời trang đường phố và cửa hàng đồ trượt ván của Mỹ, cũng hợp tác với Rockstar Games giới thiệu bộ sưu tập gồm 20 sản phẩm. Nổi bật trong số này là mẫu áo khoác biker Vice City Genuine Leather Moto Jacket có giá 1.650 USD. Theo thông tin trên website của Andrew, áo được làm bằng da thật, sử dụng lớp lót polyester, trang trí bằng các miếng da đắp, phù hiệu dệt và logo thêu trên tay áo. Sản phẩm chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng, với thời hạn đặt trước kết thúc vào ngày 27/11. Ảnh: @andrewmiami.

Sức hút của GTA VI cũng được khai thác tại các trung tâm mua sắm cao cấp. Theo Hypebeast, trong tháng 11, Selfridges, chuỗi trung tâm thương mại cao cấp của Anh, hợp tác với công ty game tái hiện không gian Vice City tại cửa hàng trên phố Oxford (London), đồng thời giới thiệu hơn 50 sản phẩm liên quan đến trò chơi. Một trong những phụ kiện đáng chú ý là Burger Shot Leather Takeaway Bag, chiếc túi da mô phỏng bao bì đựng đồ ăn mang đi của Burger Shot, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh hư cấu trong GTA. Sản phẩm có giá 125 GBP (khoảng 164 USD). Ảnh: @arcade_archaeologist.

Selfridges còn giới thiệu mẫu áo khoác Goodtime State Varsity Jacket với giá 2.500 GBP (khoảng 3.200 USD). Thiết kế mang phong cách thời trang học đường Mỹ, được trang trí bằng các phù hiệu và logo của Rockstar Games, GTA VI. Theo Business Insider, đây là một trong những món đồ thời trang đắt tiền nhất thuộc bộ sưu tập. Ảnh: Selfridges.