Nhà đầu tư giảm bớt sự quan tâm tới đất nền. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Lê Hưng (phường Phước Long, TP.HCM) mua 2 lô đất nền tại Dầu Tiếng, Bình Dương (cũ) vào năm 2024, với tổng diện tích hơn 500 m2, giá 1,5 tỷ đồng. Các lô đất nằm trên mặt tiền đường lớn, được ông kỳ vọng sẽ tăng giá nhờ hưởng lợi từ hạ tầng và quy hoạch khu công nghiệp.

Từ cuối năm ngoái, do có nhu cầu thu hồi vốn, ông Hưng bắt đầu rao bán, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người mua. Không chỉ khó giao dịch, nhiều người còn trả giá thấp hơn số tiền ông đã bỏ ra.

Đất nền khó tìm người mua

Theo ông Phan Long, một môi giới bất động sản tại khu vực Bến Cát, TP.HCM, giao dịch đất nền đã có dấu hiệu chậm lại trong ít nhất một năm qua. Thị trường rơi vào trạng thái đi ngang, thanh khoản suy giảm do đặc thù sản phẩm khó tạo dòng tiền, nhất là ở những khu vực chưa hình thành cộng đồng dân cư, thiếu việc làm và tiện ích.

Diễn biến này cũng được phản ánh qua dữ liệu thị trường. Theo Batdongsan.com.vn, trong tháng 10, lượng tin đăng bán giảm ở hầu hết loại hình so với tháng trước. Trong đó, đất nền giảm 6%, cao hơn mức giảm của chung cư và nhà mặt phố. Mức độ quan tâm đối với đất nền giảm tới 8%, cao hơn nhà riêng.

Bức tranh kém tích cực cũng được thể hiện trong báo cáo thị trường quý III của DKRA Consulting. Cụ thể, nguồn cung sơ cấp đất nền khu vực TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhẹ 1% so với quý trước, với khoảng 95% đến từ các dự án đã mở bán trước đó. Ngược lại, nguồn cung mới giảm 30% do chủ đầu tư thận trọng trước sức cầu còn thấp. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ sơ cấp giảm khoảng 66% so với quý II.

Trong khi giá sơ cấp không có nhiều biến động và tiếp tục neo cao do tác động của chi phí đầu vào, mặt bằng giá thứ cấp giảm trung bình khoảng 2% so với quý trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực điều chỉnh giá của nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.

Các chủ đầu tư cũng tiếp tục đẩy mạnh chính sách chiết khấu, giãn tiến độ thanh toán và hỗ trợ lãi suất nhằm kích cầu, trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi rõ nét.

Áp lực giảm giá khi nhà đầu tư cần thu hồi vốn

Không chỉ thanh khoản suy yếu, giá đất nền chuyển nhượng trên thị trường cũng đang chịu áp lực điều chỉnh. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS - FERI) ghi nhận xu hướng giảm giá tại nhiều khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Nam ghi nhận mức giảm khoảng 10-15%.

Giá đất nền chuyển nhượng đang chịu áp lực điều chỉnh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Báo cáo thị trường bất động sản quý III của Bộ Xây dựng cũng cho thấy đất nền dự án trên thị trường thứ cấp tiếp tục trong xu hướng điều chỉnh giảm so với quý trước. Lý do là thanh khoản suy giảm, chi phí vốn còn cao, trong khi nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác ổn định.

Cơ quan quản lý cho rằng thị trường đất nền trong quý III tiếp tục ở giai đoạn điều chỉnh và có xu hướng cân bằng sau chu kỳ tăng “nóng”. Nhu cầu đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu ở thực. Đây là nền tảng cho khả năng phục hồi của thị trường trong các quý tiếp theo khi điều kiện tín dụng và thanh khoản được cải thiện.

Dự báo về diễn biến thị trường trong quý cuối năm, DKRA Consulting cho biết phân khúc đất nền TP.HCM và vùng phụ cận có thể ghi nhận khoảng 200-300 sản phẩm mở bán mới, tập trung tại các dự án đã hoàn thiện pháp lý và hạ tầng.

Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa có nhiều chuyển biến tích cực sẽ tiếp tục tác động đến khả năng thanh khoản trong ngắn hạn. Giá sơ cấp dự kiến duy trì ổn định, trong khi các chính sách thanh toán linh hoạt và hỗ trợ lãi suất tiếp tục được áp dụng để tăng sức mua.

Ở thị trường thứ cấp, áp lực giảm giá có thể gia tăng khi thanh khoản chưa khởi sắc, đặc biệt tại nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính và có nhu cầu thu hồi vốn. Điều này cho thấy thị trường đất nền vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ nguồn cung hiện hữu và tìm lại sức cầu.