Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn số 6486/UBND-KT ngày 18/11/2026 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 12/10/2026 của Bộ Công thương.

Một góc Cụm công nghiệp Kiêu Kỵ (xã Gia Lâm). Ảnh: Quang Thái.

Rà soát dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) theo hướng đồng bộ, hiệu quả, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường. Trong đó, việc rà soát tiến độ đầu tư, hiệu quả sử dụng đất, chấp hành pháp luật và xử lý nước thải tại các CCN được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phổ biến, quán triệt Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và Nghị định số 303/2026/NĐ-CP đến các sở, ngành, UBND cấp xã cùng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở Công Thương có trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh phương hướng phát triển CCN bảo đảm tính khả thi, đồng bộ; phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình tích hợp vào hồ sơ quy hoạch. Đồng thời, tổ chức xúc tiến đầu tư, thu hút và lựa chọn những chủ đầu tư có đủ năng lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

Thành phố định hướng ưu tiên phát triển CCN sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành, hỗ trợ và làng nghề phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp. Việc phát triển CCN phải gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế các bon thấp.

Đáng chú ý, Sở Công Thương được giao chủ trì rà soát thường xuyên các dự án đầu tư hạ tầng CCN và dự án đầu tư trong CCN chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, vi phạm pháp luật hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, lập danh mục từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất biện pháp và thời hạn xử lý.

Cơ quan này cũng phối hợp với UBND các xã, phường liên quan rà soát từng CCN hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg thuộc khoản 4 Điều 35 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 303/2026/NĐ-CP.

Đối với lĩnh vực tài chính, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương rà soát, tham mưu UBND Thành phố quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN từ ngân sách địa phương và mức giảm tiền thuê lại đất cho các đối tượng theo Điều 7 Nghị quyết số 198/2025/QH15 cùng các quy định liên quan. Đồng thời, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm về đầu tư, tài chính theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường tại các CCN; xử lý hoặc đề xuất xử lý những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, cơ quan này phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng rà soát, đề xuất bố trí quỹ đất cho các CCN trong danh mục đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Phấn đấu 100% cụm công nghiệp xử lý nước thải đạt quy chuẩn

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của thành phố là rà soát, khắc phục tình trạng CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc hệ thống hiện có chưa đáp ứng yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Sở Công Thương, UBND các xã, phường và chủ đầu tư hạ tầng lập danh sách các CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc hệ thống chưa bảo đảm yêu cầu; đề xuất giải pháp và tiến độ khắc phục. Mục tiêu đặt ra là giai đoạn 2026–2030, 100% CCN có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường phải được thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, không để tồn tại kéo dài gây ảnh hưởng đến môi trường và hiệu quả hoạt động của CCN.

Đối với Sở Xây dựng, UBND thành phố giao chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, tích hợp phương hướng phát triển CCN trong quá trình điều chỉnh, thực hiện quy hoạch cấp tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-BCT.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Sở Xây dựng phải rà soát, bảo đảm thống nhất về tên gọi, vị trí, quy mô diện tích của từng CCN, đồng thời tránh chồng lấn với các quy hoạch có liên quan. Cơ quan này cũng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hạ tầng CCN theo quy hoạch và hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường có CCN phải tổ chức triển khai các quy định về quản lý CCN trên địa bàn; rà soát tiến độ đầu tư hạ tầng, hoạt động của các dự án thứ cấp, tình hình sử dụng đất và xử lý nước thải.

Các địa phương có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Khi đề xuất thành lập, mở rộng CCN, UBND các xã, phường phải làm rõ sự cần thiết, mức độ phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của địa phương và nhu cầu mặt bằng sản xuất thực tế, bám sát các chỉ đạo của Thành phố về phát triển CCN.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả hạ tầng

Cùng với trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch và hồ sơ dự án được phê duyệt.

Trong đó, ưu tiên hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng đất và việc vận hành hạ tầng theo quy định.

Đối với việc thu hút các dự án thứ cấp, chủ đầu tư cần lựa chọn ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của từng CCN, gắn với lợi thế của địa phương về nguyên liệu, lao động, hạ tầng và thị trường.

Thành phố định hướng ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường và có khả năng liên kết chuỗi.

Với việc phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, Hà Nội đặt yêu cầu quản lý CCN không chỉ dừng ở quy hoạch, thu hút đầu tư mà phải gắn với tiến độ triển khai thực tế, hiệu quả sử dụng đất và chất lượng hạ tầng môi trường. Qua đó, từng bước khắc phục những tồn tại trong đầu tư, vận hành CCN, bảo đảm phát triển công nghiệp theo hướng đồng bộ, bền vững.