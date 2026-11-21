Ngày 19/11, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, khởi động "Năm APEC Việt Nam 2027" với chủ đề "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung". Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, sau các năm 2006 và 2017.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) vào tháng 11/2027, với sự tham dự của đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

Trước khi trở thành tâm điểm của một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng, hòn đảo lớn nhất Việt Nam đã là điểm đến thu hút khách quốc tế nhờ cảnh quan biển đảo, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và chính sách miễn thị thực riêng.

Logo APEC 2027 lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Lượng khách vượt mục tiêu cả năm

Trong 10 tháng của năm 2026, đảo ngọc đón 9,2 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt 2,14 triệu lượt, tăng 59% và vượt mục tiêu 2 triệu lượt đặt ra cho cả năm. Doanh thu du lịch đạt 63.000 tỷ đồng, tương đương 2,4 tỷ USD, tăng 38%.

Theo các chuyên gia, sức hút của Phú Quốc đến từ nhiều yếu tố, trong đó có chính sách miễn thị thực, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và sự xuất hiện của những tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn. Các sản phẩm đa dạng giúp du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Nền tảng hút khách

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết địa phương hiện có gần 20 khách sạn 5 sao và dự kiến bổ sung hơn 10 cơ sở cùng phân khúc trong thời gian tới. Đây là một trong những nền tảng để địa phương phục vụ lượng khách quốc tế ngày càng tăng, cũng như đáp ứng yêu cầu lưu trú khi đăng cai APEC 2027.

Đảo ngọc đã hình thành hệ thống hạ tầng và lưu trú phát triển đáng kể. Tuy nhiên, giá trị quan trọng không chỉ nằm ở số lượng công trình hay cơ sở lưu trú, mà còn ở khả năng duy trì sức hút sau sự kiện.

Theo ông Khoa, Phú Quốc cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng và phát triển thêm những sản phẩm đủ sức thu hút du khách trong dài hạn. "Khi đó, APEC mới thực sự trở thành động lực cho chặng phát triển tiếp theo của địa phương", Chủ tịch UBND đặc khu nói.

Toàn cảnh hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí, khách sạn tại Phú Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Một lợi thế khác của đảo là chính sách miễn thị thực dành cho người nước ngoài. Áp dụng từ ngày 1/7/2020, quy định cho phép người mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại Phú Quốc tối đa 30 ngày mà không cần xin visa.

Đây là địa phương duy nhất tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện áp dụng chính sách đặc thù này:

Sân bay quốc tế kết nối trực tiếp với nhiều thị trường nước ngoài

Không gian địa lý riêng biệt, thuận lợi cho công tác quản lý

Có ranh giới tự nhiên tách biệt với đất liền

Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Chính sách được xem là một trong những yếu tố giúp Phú Quốc tăng sức cạnh tranh trong khu vực, tạo thuận lợi cho khách quốc tế lựa chọn kỳ nghỉ dài ngày. Năm 2025, đảo cũng được chọn làm nơi đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sức hấp dẫn của điểm đến còn được phản ánh qua các bảng xếp hạng quốc tế. Ngày 6/10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (ấn bản Mỹ) công bố danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả bình chọn. Phú Quốc đứng đầu với 95,26 điểm.

Trong năm 2025, Phú Quốc còn được Travel + Leisure xếp là hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới, góp mặt trong top 3 hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á của Condé Nast Traveler và danh sách điểm đến tốt nhất châu Á của DestinAsian.

Ai đang ở Phú Quốc?

Phú Quốc đón khách từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đường bay trực tiếp kết nối đảo với Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Mông Cổ, Kazakhstan. Ngoài ra, địa phương còn khai thác nhiều chuyến bay thuê chuyến từ châu Âu, Trung Đông, Nam Á và Nga.

Trong số các thị trường quốc tế, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ đang cho thấy sự hiện diện đáng kể, với những đặc điểm và nhu cầu nghỉ dưỡng khác nhau.

Julia, du khách Nga, lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thống kê của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho thấy trong 10 tháng qua, đảo đón 121.518 lượt khách Nga qua 262 chuyến bay thẳng từ Nga, chưa tính lượng khách đến bằng các chuyến bay nội địa. Các doanh nghiệp lữ hành lớn của Nga cũng ghi nhận Phú Quốc dẫn đầu Việt Nam về lượng đặt phòng trong mùa đông.

Thời tiết thuận lợi vào mùa khô, cùng chính sách miễn thị thực, là những yếu tố giúp hòn đảo thu hút khách Nga, vốn thường lựa chọn kỳ nghỉ kéo dài 2-3 tuần.

Với thị trường Hàn Quốc, Phú Quốc không chỉ hấp dẫn bởi các khu nghỉ dưỡng mà còn nhờ hệ thống dịch vụ ngày càng phù hợp với thói quen của du khách.

Phân tích do News Culture (Hàn Quốc) công bố ngày 6/10 cho thấy Phú Quốc nổi lên như một trong những điểm nghỉ dưỡng ghi nhận tốc độ tăng trưởng chi tiêu ấn tượng của khách Hàn.

Du khách Hàn Quốc nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tiếng Hàn xuất hiện ngày càng nhiều trên biển hiệu, thực đơn và tài liệu hướng dẫn du lịch. Một số khu nghỉ dưỡng ghi nhận khách Hàn chiếm hơn 70% lượng khách lưu trú. Nhiều cơ sở bổ sung nhân viên giao tiếp bằng tiếng Hàn, thực đơn quen thuộc và dịch vụ phù hợp với gia đình, giúp du khách thuận tiện hơn khi sử dụng tiện ích, gọi món hay đặt dịch vụ.

Trong khi đó, thị trường Ấn Độ mở ra cơ hội cho những sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sự kiện. Báo cáo của nền tảng MakeMyTrip cho thấy khách Ấn Độ có xu hướng lựa chọn các điểm đến kết hợp giữa đô thị lớn và nghỉ dưỡng biển, trong đó Phú Quốc đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý.

Đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ đã tạo hiệu ứng đáng kể, thúc đẩy lượt tìm kiếm Phú Quốc của du khách Ấn Độ tăng 186% trong giai đoạn lưu trú từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026 trên nền tảng du lịch Agoda.

Hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, khả năng tổ chức các sự kiện riêng tư và những sản phẩm trải nghiệm phù hợp với văn hóa Ấn Độ là những yếu tố giúp Phú Quốc thu hút thị trường này.

Cặp du khách Ấn Độ đón hoàng hôn tại cầu Hôn (Kiss bridge), Phú Quốc vào tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

21 dự án "chạy đua" trước APEC 2027

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 137.000 tỷ đồng đang được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, chủ đầu tư, nhà thầu cùng sự đồng thuận của người dân.

Đến nay, tiến độ cơ bản được bảo đảm theo kế hoạch. Tuy nhiên, các công trình đều chịu áp lực rất lớn do khối lượng công việc nhiều trong khi thời gian thi công ngắn.

Trong số các công trình trọng điểm, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc giữ vai trò cửa ngõ kết nối đảo với các thị trường trong và ngoài nước. Dự án mở rộng, nâng cấp sân bay có quy mô khoảng 1.050 ha, giai đoạn đầu hướng tới công suất 20-24 triệu hành khách mỗi năm.

Ngày 29/10, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau 8 tháng thi công. Nhà ga T2 đạt khoảng 95% kết cấu bê tông khu chính, trong khi nhà ga VIP cơ bản hoàn thành phần kết cấu.

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công ngày đêm trên công trường cụm hàng không ở Phú Quốc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Kết nối sân bay với khu vực tổ chức hội nghị là đường tỉnh ĐT.975 được mở rộng lên 10 làn xe và tuyến tàu điện nhẹ LRT dài 17,59 km, tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Đầu tháng 11, hơn 11 km ray đơn của tuyến LRT đã được lắp đặt.

Ở cuối trục giao thông là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng với tổng vốn khoảng 21.860 tỷ đồng. Trung tâm hội nghị có tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m2, trong đó không gian đại tiệc rộng 11.050 m2, sử dụng kết cấu vượt nhịp 81 m không có cột giữa.

Nơi lưu trú cho đại biểu được chuẩn bị tại khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, rộng khoảng 88,4 ha. Quần thể 17 tòa khách sạn hướng biển dự kiến bổ sung gần 7.000 phòng trong giai đoạn đầu.

Công nhân xuyên ngày đêm hoàn thành các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Ảnh: Quỳnh Danh.