Theo thông báo, tài sản thứ nhất là toàn bộ quyền kinh doanh, khai thác công trình xây dựng, gồm nhà kinh doanh xăng dầu và nhà làm việc một tầng tại xã Thanh Trì, Hà Nội. Các công trình gắn liền với đất có tổng diện tích 467,4m2.

Tài sản này có giá khởi điểm 101,206 tỷ đồng.

Tài sản thứ hai là toàn bộ quyền kinh doanh, khai thác công trình xây dựng, gồm mái che cột bơm và nhà bán hàng tại số 164 (số 126 cũ), đường Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội.

Trong đó, mái che cột bơm có diện tích xây dựng 178,59m2; nhà bán hàng gồm 2 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 là 115,5m2, tổng diện tích sàn 231m2.

Giá khởi điểm của tài sản này là 115,064 tỷ đồng.

Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. Ảnh: HaiHa Petro

Tài sản thứ ba là quyền sử dụng thửa đất diện tích 2.038m2 tại thửa số 624, tờ bản đồ số 18, phường Hồng An, Hải Phòng. Đây là đất thương mại, dịch vụ, được sử dụng để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, thời hạn sử dụng đến ngày 21/11/2032.

Giá khởi điểm là 12,17 tỷ đồng.

Theo ghi chú của SHB, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà thuê hàng năm 550,4m2 đất thuộc hành lang quốc lộ 10. Phần diện tích này phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng, không được xây dựng mới công trình. Khi Nhà nước thu hồi đất, đơn vị sử dụng phải chấp hành và không được bồi thường, hỗ trợ theo điều kiện nêu trong hồ sơ.

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà có trụ sở tại Hưng Yên, trước đây thuộc tỉnh Thái Bình. Doanh nghiệp từng là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và vận tải thủy bộ, với mạng lưới cửa hàng xăng dầu tại nhiều địa phương và hệ thống kho xăng dầu quy mô lớn.

Năm 2019, Hải Hà được ghi nhận là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất tỉnh Thái Bình, với số tiền khoảng 2.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tháng 1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và công tác kế toán tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà cùng các đơn vị liên quan.