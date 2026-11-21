Suốt nhiều năm qua, những vướng mắc pháp lý, tình trạng chưa được cấp sổ đỏ cùng nguy cơ phải di dời, tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép đã tạo áp lực tâm lý cho cư dân tại nhiều dự án chung cư thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh, như CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh hay tổ hợp HH Linh Đàm.

Người dân lo ngại kịch bản xấu nhất là bị thu hồi nhà và chỉ được hoàn trả theo giá gốc trên hợp đồng (khoảng 18-20 triệu đồng/m2 cách đây hơn một thập kỷ) hoặc được tính thêm lãi suất ngân hàng. Số tiền bồi thường có thể không đủ để mua nhà trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội đã thiết lập mặt bằng mới rất cao so với thời điểm họ mua 'chung cư ông Thản'.

Mức định giá 53 triệu đồng/m2 ở Kiến Hưng rất sát mặt bằng giá thị trường

Theo kết quả được công bố tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án, đơn vị tư vấn đã thu thập hơn 1.000 thông tin về giá bất động sản tại khu vực CT6 Kiến Hưng trong 2 năm gần đây. Qua khảo sát, 11 thông tin chào bán cho thấy giá bình quân khoảng 56 triệu đồng/m2 vào tháng 5/2026. Để xác định giá giao dịch thực tế, đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp với tổ dân phố gặp gỡ người mua nhà, thu thập 18 thông tin giao dịch với mức giá bình quân khoảng 53 triệu đồng/m2. Từ các dữ liệu này, đơn vị lựa chọn 3 giao dịch có thời điểm và đặc điểm tương đồng để so sánh, xác định giá trị từng căn hộ. Đáng chú ý, các căn hộ được lựa chọn làm tài sản so sánh đều đã có giấy chứng nhận, trong khi 519 căn hộ và nhà ở tại CT6 Kiến Hưng được định giá chưa được cấp sổ. Theo kết luận định giá ngày 10/7/2026, tổng giá trị của 519 căn hộ và nhà ở này là hơn 2.047 tỷ đồng.

Tại CT6 Kiến Hưng, nhiều căn hộ được bán từ năm 2011 với giá khoảng 18-21 triệu đồng/m2. Sau khoảng 15 năm, mức giá bình quân khoảng 53 triệu đồng/m2 được sử dụng trong kết luận định giá công bố tại phiên xử ông Lê Thanh Thản, cao gấp khoảng 2,5-3 lần giá mua ban đầu.

Ông Nguyễn Đình Toản, một môi giới bất động sản, cho biết một chung cư thương mại tại khu vực Hoàng Mai được bàn giao cách đây khoảng 5 năm, hiện có giá giao dịch quanh mức 50-55 triệu đồng/m2.

Theo ông, mức định giá 53 triệu đồng/m2 tại CT6 Kiến Hưng bám sát mặt bằng giá thị trường.

Khoản tiền này có thể giúp người dân có nguồn lực tài chính để tìm nơi ở mới. Điều quan trọng là chủ đầu tư phải chi trả bồi thường có đủ nguồn lực tài chính để chi trả ngay mức này hay không, cũng như cơ chế giám sát và chế tài thực hiện sẽ như thế nào.

Theo anh Nguyễn Văn Việt, một cư dân HH Linh Đàm, thông tin về việc thanh tra và khả năng xử lý các hạng mục sai phạm khiến giá trị căn hộ tại đây giảm đáng kể, giao dịch cũng chậm hơn.

Khi mở bán giai đoạn 2013-2014, khách hàng đã thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng với kỳ vọng sở hữu một tài sản hợp pháp, chứ không phải bỏ tiền tỷ để mua rủi ro. Tình trạng "treo sổ" suốt hơn một thập kỷ xuất phát từ sai phạm của chủ đầu tư đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người mua nhà.

Nếu buộc phải di dời để khắc phục hậu quả sai phạm, anh Việt mong cơ quan chức năng áp dụng cách định giá sát thị trường như tại CT6 Kiến Hưng. Anh cho rằng mức giá tại HH Linh Đàm thậm chí cao hơn 53 triệu đồng/m2 bởi HH Linh Đàm nằm gần trung tâm và có lợi thế về kết nối giao thông so với khu vực Hà Đông.

Chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Thạch Thảo

Với căn hộ rộng 70m2, nếu được bồi thường ở mức 60 triệu đồng/m2, tổng giá trị sẽ vào khoảng 4,2 tỷ đồng. Gia đình anh có thể cân nhắc dùng số tiền này để mua nhà ở khu vực khác hoặc chuyển hướng đầu tư.

Theo khảo sát thị trường, giá chào bán căn hộ tại tổ hợp HH Linh Đàm phổ biến ở mức 40-50 triệu đồng/m2. Các căn góc, có nội thất đẹp vẫn giữ giá 50-55 triệu đồng/m2. Các dự án chung cư khác đã có sổ đỏ ngay gần đó đang giao dịch ở mức 70-85 triệu đồng/m2.

Mức bồi thường vẫn chờ phán quyết của tòa

Từ câu chuyện tại CT6 Kiến Hưng, một bộ phận cư dân mong muốn cơ quan chức năng xây dựng cơ chế xử lý thống nhất, minh bạch đối với các dự án chung cư có sai phạm. Việc xác định giá trị căn hộ cần tính đến vị trí, chất lượng công trình, tình trạng pháp lý và mặt bằng giá bất động sản tại thời điểm xử lý.

Luật sư Trần Vi Thoại cho rằng mức định giá 53 triệu đồng/m2 tại CT6 Kiến Hưng không đồng nghĩa với việc các dự án chung cư sai phạm khác cũng được áp dụng mức bồi thường tương tự.

Mỗi dự án có đặc điểm riêng về pháp lý, vị trí, chất lượng công trình và phương án xử lý. Việc xác định giá trị tài sản và thiệt hại phải căn cứ vào hồ sơ, tình trạng thực tế của từng trường hợp.

Tại CT6 Kiến Hưng, mức giá do Hội đồng định giá xác định là căn cứ phục vụ quá trình giải quyết vụ án, không đồng nghĩa cư dân sẽ được nhận ngay khoản tiền tương ứng.

Việc bảo đảm quyền lợi của cư dân còn phụ thuộc vào phán quyết của tòa án, phương án xử lý cụ thể và khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của các bên liên quan.