[Video] Từ 1/7/2027, đất bỏ hoang bị đánh thuế 0,2%
Theo Luật vừa được Quốc hội thông qua, đất bỏ hoang bị áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.
Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt áp dụng mức thuế suất 0,03%.
Đất sử dụng không đúng mục đích bị áp dụng mức thuế suất 0,15%.
Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng hoặc bỏ hoang.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-172027-dat-bo-hoang-bi-danh-thue-02-post1004330.html