Theo đề án, Sở Du lịch sẽ hợp nhất với Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với đó, Sở An toàn thực phẩm sẽ được sắp xếp lại thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế.