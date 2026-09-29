Nguồn lực y tế hướng về cơ sở

Khám chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng cao. Ảnh: QK

Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2030 đã thể hiện rõ định hướng này.

11 xã vùng ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được ưu tiên nguồn lực nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, dân số và phát triển.

Ngân sách được phân bổ dựa trên đặc điểm và nhu cầu của từng địa bàn, thay vì áp dụng một mức chung. Các tiêu chí gồm: Khu vực, khả năng cân đối ngân sách, quy mô dân số, diện tích, tỷ trọng người từ 65 tuổi trở lên và tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi được đưa vào công thức phân bổ. Điều này giúp nguồn lực bám sát hơn với điều kiện của từng địa phương.

Những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, dân cư đông hoặc có tỷ lệ người cao tuổi, trẻ em suy dinh dưỡng cao sẽ có thêm cơ sở để được bố trí nguồn lực phù hợp.

Nguồn lực dành cho các xã, phường chiếm tỷ trọng lớn, với ngân sách Trung ương phân bổ cho cơ sở không thấp hơn 90% tổng ngân sách thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2026-2030 và hằng năm.

Việc ưu tiên nguồn lực cho cơ sở cho thấy trọng tâm được đặt ở nơi người dân trực tiếp sử dụng dịch vụ y tế. Phần kinh phí dành cho các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tập trung cho chuyển đổi số y tế, đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và một số nhiệm vụ y tế chuyên sâu..

Cùng với nguồn Trung ương, ngân sách tỉnh bảo đảm vốn đối ứng tối thiểu 10,1%. Nguồn lực đưa về cơ sở phải được chuyển thành những kết quả cụ thể đối với người dân.

Nơi có nhu cầu thực tế thấp hơn mức được xác định theo tiêu chí sẽ được bố trí theo nhu cầu; phần còn lại có thể chuyển cho địa bàn khác. Nguồn vốn chậm triển khai cũng có thể được điều chỉnh sang nơi có khả năng thực hiện.

Với các xã, phường, khoản kinh phí được phân bổ tạo thêm điều kiện giải quyết những nhu cầu thiết thực, nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn. Hiệu quả của nguồn vốn được thể hiện qua khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở.

Nguồn lực y tế chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra những thay đổi thiết thực trong đời sống. Hướng nguồn lực về cơ sở là cách đưa chính sách đến gần người dân hơn. Mỗi khoản đầu tư đúng nhu cầu sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Qua đó, chất lượng phục vụ người dân được cải thiện, khả năng đáp ứng của y tế cơ sở được nâng lên và khoảng cách tiếp cận dịch vụ giữa các địa bàn từng bước được thu hẹp.