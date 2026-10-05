Thanh Hóa ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, gió mạnh trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Thanh Hóa đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trên vùng biển gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1.5 - 2.2m, biển động. Dự báo trong ngày 5-6/10, mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trên biển có lốc xoáy và sóng cao.

Để ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, gió mạnh trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh. Đồng thời tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Các địa phương, đơn vị ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản cũng như duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.