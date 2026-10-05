Thư chúc mừng lãnh đạo Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Trong các thư chúc mừng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith và đồng chí Sonexay Siphandone được Quốc hội Lào tín nhiệm, bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt, thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với uy tín, năng lực và những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X Sonexay Siphandone (phải) tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lào khóa X Saleumxay Kommasith.

Các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026-2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.