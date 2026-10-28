Người “truyền lửa” môn Kickboxing

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành HLV bộ môn Kickboxing của tỉnh, chị Nguyễn Thị Giang từng là vận động viên (VĐV) Taekwondo giàu thành tích của tỉnh. Năm 2015, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp, chị trở lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh Lào Cai (nay là Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh) đảm nhiệm công tác huấn luyện và phụ trách bộ môn Kickboxing.

Chuyển từ vai trò VĐV trực tiếp thi đấu sang công tác huấn luyện đã là thử thách lớn, nhưng chuyển từ Taekwondo sang Kickboxing lại là bài toán khó khăn hơn nhiều. Mặc dù cùng mang bản chất đối kháng, nhưng Kickboxing đòi hỏi sự tổng hòa khốc liệt hơn về thể lực, tốc độ, các đòn tay của Boxing kết hợp đòn chân của võ thuật truyền thống, khả năng chịu đòn và xử lý tình huống cực kỳ linh hoạt.

Để nâng cao trình độ, chị dành nhiều tháng rà soát tài liệu, nghiên cứu video trận đấu của các võ sĩ trong nước, quốc tế, chủ động tham khảo giáo án từ các đơn vị mạnh toàn quốc và dự các khóa tập huấn chuyên sâu. Từ việc tự uốn nắn từng đòn đánh của chính mình, chị mới xây dựng từng bài tập rèn thể lực, kỹ thuật né đòn và phản công phù hợp cho học trò.

HLV Nguyễn Thị Giang chia sẻ: " Công tác tuyển chọn vận động viên cũng gặp khó khăn do các em và gia đình chưa hiểu rõ về bộ môn. Trong khi đó, Kickboxing đòi hỏi cao cả về thể lực lẫn kỹ thuật, quá trình tập luyện rất vất vả”.

Khâu tuyển chọn VĐV là hành trình gian nan, đòi hỏi HLV Nguyễn Thị Giang phải xuống từng trường học, từng thôn, bản xa xôi. Thời điểm đó, Kickboxing còn xa lạ, nhiều gia đình lo ngại con em vất vả hoặc dính chấn thương. Nhìn thấy những học sinh dân tộc thiểu số có tố chất nhanh nhạy, sức bền tốt, chị kiên trì gặp gỡ từng phụ huynh, giải thích rõ con đường phát triển của thể thao thành tích cao, bảo đảm việc học văn hóa cũng như chế độ sinh hoạt cho các em. Sự chân thành và trách nhiệm của HLV trẻ đã thuyết phục được nhiều gia đình tin tưởng gửi gắm con em.

Khi đã có lực lượng, chị Giang tập trung cá nhân hóa phương pháp huấn luyện. Chị không áp dụng chung một giáo án mà theo dõi kỹ thể trạng, tâm lý và nhịp sinh học của từng VĐV để điều chỉnh khối lượng vận động. Với các học trò trẻ lần đầu xa nhà, chị vừa là HLV rèn giũa tính kỷ luật trên sàn tập, vừa sát sao quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ đến tâm tư tình cảm, giúp các em giải tỏa áp lực để tự tin thi đấu.

VĐV Phàn Ngọc Hoa là một trong những gương mặt trưởng thành từ cách đào tạo sâu sát ấy. Tại Cúp Kickboxing thế giới lần thứ II năm 2026 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 4 vừa qua, Ngọc Hoa đã xuất sắc giành huy chương Vàng.

Với người làm công tác huấn luyện, niềm vui không chỉ là tấm huy chương mà còn ở sự tiến bộ của học trò. Những nỗ lực tự học và tuyển chọn bài bản của HLV Nguyễn Thị Giang đã mang lại “trái ngọt” ổn định qua từng năm. Trung bình mỗi năm, bộ môn mang về từ 10 - 15 huy chương ở giải câu lạc bộ, giải trẻ quốc gia và giải vô địch quốc gia. Gần đây nhất, tại Giải vô địch Câu lạc bộ Kickboxing quốc gia năm 2026 (diễn ra từ ngày 1 đến 10/10), đoàn Lào Cai đã giành 8 huy chương (3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng), đồng thời xuất sắc xếp thứ Nhất ở nhóm tuổi nữ từ 15 đến 17.

Ông Tô Tuấn Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh đánh giá: “Đồng chí Nguyễn Thị Giang là một trong những HLV trẻ có trình độ chuyên môn cao của đơn vị, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động đổi mới phương pháp huấn luyện và có nhiều sáng kiến trong việc tuyển chọn, phát hiện, đào tạo VĐV tiềm năng. Sự sát sao với học trò cùng tinh thần học hỏi của đồng chí đã đóng góp trực tiếp vào kết quả của bộ môn cũng như thành tích chung của thể thao Lào Cai”.

Để Kickboxing Lào Cai tiếp tục vươn xa, thời gian tới, HLV Nguyễn Thị Giang xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển chọn VĐV có tố chất, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường cọ xát tại các giải đấu chuyên nghiệp để chuẩn bị lực lượng đủ sức cạnh tranh ở các sân chơi quốc gia và từng bước hướng tới đấu trường quốc tế.