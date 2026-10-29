Bốc thăm Cup Liên đoàn Anh bị tố 'gian lận'

Tranh cãi nổ ra sau lễ bốc thăm diễn ra sáng 29/10 (giờ Hà Nội). Theo đó, Man City được chơi trên sân nhà Etihad trước Bradford City, đại diện đang thi đấu tại League One, tức giải hạng Ba trong hệ thống bóng đá Anh.

Việc đội đương kim vô địch tránh được các đối thủ mạnh như Liverpool hay Crystal Palace khiến một bộ phận người hâm mộ bất bình. Trên mạng xã hội X, nhiều tài khoản lập tức đặt nghi vấn Ban tổ chức đã sắp xếp lá thăm có lợi cho Man City.

"Man City cần phải nhận thêm 115 cáo buộc liên quan đến chuyện dàn xếp bốc thăm Cup Liên đoàn Anh", một CĐV mỉa mai.

Một người hâm mộ Liverpool cũng tỏ ra tức giận: "Cup Liên đoàn Anh bị dàn xếp rồi. Tất nhiên họ không muốn Man City phải gặp chúng tôi".

Một tài khoản khác bình luận: "Thật bất ngờ làm sao. Lại là một cuộc bốc thăm gian lận. Man City lúc nào cũng gặp những đội hạng dưới".

Lễ bốc thăm tứ kết Cup Liên đoàn Anh gây tranh cãi khi Man City chỉ phải gặp đội bóng hạng dưới Bradford City. Ảnh: Getty.

Những phản ứng này xuất hiện trong bối cảnh Man City vừa bị kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Tháng 9/2026, một Ủy ban độc lập xác định đội chủ sân Etihad vi phạm nghiêm trọng các quy định trong giai đoạn 2009-2018.

Man City sau đó kháng cáo, khẳng định không làm sai và cho rằng kết luận của ủy ban có những sai sót nghiêm trọng. Đây chính là vụ việc được nhiều CĐV nhắc đến bằng con số 115, vốn gắn với các cáo buộc tài chính nhằm vào đội bóng thành Manchester.

Tuy nhiên, những vi phạm tài chính nói trên không liên quan đến việc bốc thăm Cup Liên đoàn Anh.

Trên thực tế, buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên Sky Sports. Các quả bóng được trộn công khai trước khi cựu trung vệ Conor Coady và cựu hậu vệ Graeme Le Saux lần lượt rút thăm xác định các cặp đấu.

Về chuyên môn, lá thăm rõ ràng mang đến lợi thế cho Man City. Đội bóng của HLV Enzo Maresca vừa phải trải qua loạt luân lưu căng thẳng để vượt qua Brighton, trong khi Bradford giành vé vào tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước Peterborough United.

Ở các cặp đấu còn lại, Liverpool tiếp Bournemouth tại Anfield, còn Crystal Palace gặp Sunderland trên sân Selhurst Park.

Fleetwood, đội vừa gây địa chấn khi loại Arsenal, sẽ tiếp đón đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Everton và Newcastle diễn ra lúc 2h45 ngày 30/10 (giờ Hà Nội).

Các trận tứ kết dự kiến diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 14/12. Man City có cơ hội tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch, đồng thời hướng đến danh hiệu Cup Liên đoàn Anh thứ 10 trong lịch sử, qua đó san bằng kỷ lục của Liverpool.