Ronaldo hay cỡ nào trong năm 2008?

Tháng 12/2008, France Football công bố Ronaldo giành Quả bóng vàng với 446 điểm, vượt xa Lionel Messi (281 điểm) và Fernando Torres (179 điểm). Anh trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha thứ ba đoạt giải thưởng danh dự này, sau Eusebio và Luís Figo.

Ronaldo ghi tổng cộng 42 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải 2007/08. Thành tích này biến anh thành chân sút chủ lực của đội bóng dưới thời Sir Alex Ferguson, đồng thời cũng là tiền đạo hàng đầu thế giới thời điểm đó.

Tại Premier League, Ronaldo cán mốc 31 bàn, giành Chiếc giày vàng giải đấu và trở thành nhân tố quan trọng giúp MU đăng quang. Với thành tích này, CR7 cũng đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa ở Premier League 2007/08.

Ở đấu trường Champions League, MU vượt qua Chelsea trong trận chung kết nghẹt thở hồi tháng 5/2008 tại Moscow. Ronaldo mở tỷ số cho MU bằng cú đánh đầu, trước khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 sau 120 phút. "Quỷ đỏ" sau đó thắng 6-5 trong loạt luân lưu. Đây cũng là chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của CR7.

Ronaldo kết thúc Champions League mùa đó với 8 bàn thắng. Dù được bố trí chơi dạt cánh, khả năng xuyên phá, tốc độ ấn tượng và kỹ năng dứt điểm đa dạng của CR7 giúp anh trở thành mũi nhọn đáng sợ với bất kỳ hàng thủ nào.

Sir Alex bày tỏ niềm tự hào khi Ronaldo thắng giải Quả bóng vàng 2008. HLV huyền thoại người Scotland cũng đánh giá siêu sao người Bồ Đào Nha thuộc mẫu cầu thủ luôn hướng đến mục tiêu mới thay vì ngủ quên trên chiến thắng.

HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha thời điểm đó, Luiz Felipe Scolari, dành những lời khen đặc biệt cho Ronaldo sau mùa giải bùng nổ tại Old Trafford. Chia sẻ trên Sport, ông Scolari nhận định CR7 đã trở thành cầu thủ toàn diện và được xem là người hay nhất thế giới thời điểm đó.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.