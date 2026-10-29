U17 Việt Nam kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, hướng tới World Cup 2026

Các tuyển thủ U17 Việt Nam hoàn thành mục tiêu tại chuyến tập huấn Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển U17 Việt Nam đã thi đấu 3 trận với các đối thủ gồm U18 Seoul FC, U18 Cheonan FC và câu lạc bộ Shinpyeong.

Đây là những trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của Ban huấn luyện nhằm giúp các cầu thủ nâng cao thể lực, kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật và làm quen với tốc độ thi đấu cao trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0 trước U18 Cheonan FC trong trận đấu ngày 26/10, trước khi đánh bại câu lạc bộ Shinpyeong với tỷ số 4-2 ở trận đấu tập cuối cùng ngày 28/10.

Bên cạnh kết quả thi đấu, Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng việc đánh giá khả năng thích ứng của các cầu thủ trước những đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ tốt.

Chia sẻ sau khi kết thúc đợt tập huấn, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland cho biết mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi là giúp các cầu thủ lấy lại nhịp độ thi đấu ở cường độ cao, tương tự những gì từng trải qua tại giải châu Á.

“Tại Hàn Quốc, chúng tôi thi đấu 3 trận với các đối thủ có trình độ rất cao. Mục tiêu ban đầu là giúp các em bắt nhịp lại với cường độ thi đấu đỉnh cao như từng trải qua tại giải châu Á”, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ.

Theo nhà cầm quân này, các cầu thủ đã thể hiện sự nỗ lực trong việc thích nghi với tốc độ trận đấu, từ đó cải thiện khả năng xử lý tình huống và đưa ra quyết định trên sân.

Ông nhấn mạnh: “Các cầu thủ đã nỗ lực rất lớn để thích nghi nhanh với tốc độ và cường độ cao, từ đó đưa ra quyết định cũng như phản xạ nhanh hơn trên sân. Dữ liệu từ thiết bị GPS sau mỗi trận cho thấy cường độ vận động của các em tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Đây là tín hiệu rất đáng mừng để tạo hành trang tự tin khi bước vào sân chơi thế giới”.

Huấn luyện viên Cristiano Roland trở về cùng các tuyển thủ. (Ảnh: VFF)

Những đánh giá từ dữ liệu theo dõi vận động là cơ sở để Ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh giáo án, bảo đảm các cầu thủ duy trì được nền tảng thể lực và khả năng thi đấu ở cường độ cao.

Theo huấn luyện viên Cristiano Roland, trong khoảng 2 tuần chuẩn bị tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ tập trung duy trì cường độ tập luyện và thi đấu tương đương giai đoạn tập huấn tại Hàn Quốc.

Song song với đó, Ban huấn luyện sẽ chú trọng điều chỉnh thể trạng, nâng cao khả năng hồi phục và hoàn thiện các phương án chiến thuật, hướng tới mục tiêu giúp các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất ở trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026.

Sau khi trở về Hà Nội, toàn đội được nghỉ một ngày để hồi phục thể lực trước khi trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 31/10.

Theo kế hoạch, ngày 6/11, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu, trước khi di chuyển đến Qatar tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Đợt tập huấn tại Hàn Quốc khép lại với những kết quả tích cực về chuyên môn, đồng thời giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng và hoàn thiện công tác chuẩn bị cho lần tranh tài tại đấu trường bóng đá trẻ thế giới.