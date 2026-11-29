Làm giàu cho mình, tạo sinh kế cho bà con

Anh Triệu Văn Nhất, dân tộc Dao, thôn Khe Trấn, xã Văn Bàn từng có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ phát triển kinh tế từ cây quế, cuộc sống của anh dần ổn định. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn tạo việc làm, giúp nhiều người dân địa phương có thu nhập ổn định.

Anh Triệu Văn Nhất, dân tộc Dao, thôn Khe Trấn, xã Văn Bàn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Trước đây, gia đình anh Nhất chủ yếu sống bằng trồng trọt, chăn nuôi. Thấy cây quế có tiềm năng phát triển trên địa bàn, anh chủ động tìm hiểu thị trường, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, từng bước chọn hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương. Sau đó, anh mạnh dạn thành lập doanh nghiệp và tìm đầu ra cho các sản phẩm từ quế. Cách làm này giúp anh tăng thu nhập, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Anh Triệu Văn Nhất kiểm tra chất lượng sản phẩm quế sau khi phơi.

Từng trải qua khó khăn, anh Nhất luôn nghĩ rằng khi kinh tế gia đình ổn định, anh sẽ có điều kiện giúp bà con cùng vươn lên. Đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của anh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 14 - 15 hộ gia đình. Anh Nhất chia sẻ: “Tôi cũng muốn góp một phần công sức nào đấy cho người dân, để bà con có cuộc sống ổn định hơn”.

Anh Nhất hỗ trợ bà con vận chuyển vỏ quế đến khu vực phơi.

Bà Hoàng Thị Bầu, dân tộc Tày, thôn Khe Phàn, xã Văn Bàn là một trong những lao động được gia đình anh Nhất tạo việc làm. Bà cho biết, do tuổi đã cao, bà không còn điều kiện đi làm ăn xa. Làm việc tại cơ sở sản xuất quế của gia đình anh Nhất giúp bà có thêm thu nhập và thuận tiện chăm lo gia đình. Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm nên bà còn bỡ ngỡ, nhưng được vợ chồng anh Nhất tận tình hướng dẫn kỹ thuật, tay nghề của bà dần tiến bộ. Tiền công được trả đều đặn hằng tháng, giúp kinh tế gia đình ổn định hơn.

Cơ sở sản xuất, chế biến quế của anh Triệu Văn Nhất tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở xã Văn Bàn.

Trong thời gian tới, anh Nhất dự định tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, mở rộng quy mô sản xuất và tìm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm để tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Với anh, thành quả của phát triển kinh tế không chỉ thể hiện ở sự khấm khá của gia đình mà còn ở cơ hội sinh kế dành cho người dân, nhất là các hộ còn khó khăn trên chính quê hương mình.

Gần dân, giúp dân đổi thay cách nghĩ, cách làm

Ở thôn Khe Trấn, ông Lý Văn Sỹ, dân tộc Phù Lá (nhóm Xa Phó), Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, là một trong những người có uy tín tích cực đồng hành cùng bà con trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Ông Lý Văn Sỹ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Khe Trấn, xã Văn Bàn, người có uy tín tích cực vận động, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Sau sáp nhập, thôn Khe Trấn có 210 hộ dân. Để chủ trương, chính sách phát triển kinh tế đến gần hơn với người dân, ông Sỹ thường xuyên đến từng nhà, nắm bắt tình hình đời sống, tuyên truyền, vận động bà con đổi mới cách sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi.

Ông Lý Văn Sỹ hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi gà, phòng, chống dịch bệnh.

Từ chọn giống cây trồng, làm đất, gieo hạt đến chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, ông đều tận tình chia sẻ kinh nghiệm. Vào mùa đông, ông vận động các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Bà Hoàng Thị Phin, thôn Khe Trấn, cho biết, nhờ được ông Sỹ quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, gia đình bà có thêm kinh nghiệm sản xuất và dần cải thiện kinh tế.

Ông Sỹ hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc rau.

Không chỉ tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, ông Sỹ còn dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Xa Phó, từ lễ mừng cơm mới đến những họa tiết đặc trưng trên trang phục truyền thống. Bằng sự gương mẫu và những việc làm thiết thực, ông đã góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân.

Lan tỏa những tấm gương tiêu biểu

Xã Văn Bàn hiện có 23.720 nhân khẩu, trong đó 18.243 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 76,91% dân số. Toàn xã có 3.661 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 39 người có uy tín sinh sống tại 23 thôn.

Những năm qua, đội ngũ người có uy tín và các cá nhân điển hình đã phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Để phát huy vai trò của lực lượng này, địa phương thực hiện các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để người có uy tín nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và làm tốt vai trò của mình trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Bàn đánh giá những cá nhân điển hình, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là lực lượng gương mẫu đi đầu trong xây dựng các mô hình kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Theo lãnh đạo UBND xã Văn Bàn, trong năm qua, toàn xã có 15 hộ gia đình tự nguyện viết đơn đăng ký thoát nghèo. Hiện các cơ quan chuyên môn của xã đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất khen thưởng 7 đại diện hộ gia đình tiêu biểu tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, cận nghèo. Kết quả này cho thấy những chuyển biến trong nhận thức, tinh thần chủ động vươn lên của người dân.

Năm 2026, trong khuôn khổ Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Văn Bàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc, đồng thời chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng bản làng.

Thời gian tới, xã Văn Bàn tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến; tăng cường gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín. Cùng với đó, địa phương định hướng lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, gắn công tác tuyên truyền với phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Từ việc tạo sinh kế của anh Triệu Văn Nhất đến những đóng góp thầm lặng của ông Lý Văn Sỹ, mỗi câu chuyện là một minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng. Bằng những việc làm cụ thể, họ đang từng ngày khơi dậy khát vọng vươn lên, góp sức xây dựng những bản làng ấm no, văn minh và hạnh phúc.