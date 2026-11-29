Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông

Doanh nghiệp hiện hữu đóng góp phần lớn vốn tăng thêm

Theo Thống kê tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm đến ngày 15/10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 31 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và 92 lượt dự án điều chỉnh vốn. Tổng vốn đăng ký đạt 2,485 tỷ USD, tăng 81,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 2,246 tỷ USD, chiếm hơn 90% tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn.

Cơ cấu vốn tại mốc 15/9 cho thấy vai trò của các nhà đầu tư đã có dự án tại tỉnh. Trong tổng số 2,025 tỷ USD vốn FDI đăng ký, tăng 76,6% so với cùng kỳ, phần vốn điều chỉnh của 71 dự án đạt 1,857 tỷ USD, chiếm gần 92%. Vốn đăng ký của 26 dự án cấp mới đạt 168 triệu USD. Tỷ trọng này cho thấy việc hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất có ý nghĩa trực tiếp đối với kết quả thu hút đầu tư của Phú Thọ.

Tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, Công ty TNHH Điện tử Meiko Hòa Bình được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, nâng tổng vốn dự án nhà máy sản xuất bảng mạch in điện tử từ 350 triệu USD lên 800 triệu USD. Theo Báo Phú Thọ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận điều chỉnh theo cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”. Việc áp dụng cơ chế này cho hồ sơ tăng vốn là một bước cụ thể để doanh nghiệp triển khai kế hoạch mở rộng nhà máy thuận lợi hơn.

Chuẩn bị điều kiện để dự án sớm vận hành

Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư, tiến độ dự án còn phụ thuộc vào mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và khả năng tuyển dụng lao động. Theo Báo Phú Thọ, trong số 81 dự án ngoài ngân sách dự kiến đi vào hoạt động năm 2026, có 42 dự án đã vận hành tại thời điểm thống kê, gồm 14 dự án FDI và 28 dự án đầu tư trong nước. Có 22 dự án đề nghị lùi thời gian do những khó khăn như thiếu mặt bằng, khó tuyển lao động, thiếu nguyên liệu hoặc phải điều chỉnh dây chuyền sản xuất. Các vướng mắc này đòi hỏi sự phối hợp từ khâu bàn giao đất đến kết nối tuyển dụng và đào tạo theo nhu cầu của từng nhà máy.

Đến 15/10/2026, Phú Thọ thu hút 2,485 tỷ USD vốn FDI đăng ký, với 31 dự án cấp mới và 92 lượt điều chỉnh vốn.

Về mặt bằng, các khu công nghiệp của Phú Thọ còn khoảng 438,58 ha đất đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho thuê tại thời điểm Báo Phú Thọ công bố số liệu. Tỉnh đồng thời phát triển thêm quỹ đất công nghiệp, trong đó có Khu công nghiệp Thịnh Minh, quy mô 429,5 ha, khởi công tháng 8/2026. Cùng với diện tích cho thuê, khả năng đáp ứng nhu cầu về điện, nước, xử lý nước thải và giao thông kết nối là những điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn địa điểm và tính tiến độ xây dựng nhà máy.

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Đề án định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược, được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 15/1/2026, gắn việc chuẩn bị hạ tầng và nhân lực với các ngành ưu tiên. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu thu hút từ 5 đến 7 tập đoàn đa quốc gia giữ vai trò dẫn dắt chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực như công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, ô tô điện và logistics. Kế hoạch triển khai đề án xác định các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh, từ chuẩn bị quy hoạch, công bố danh mục thu hút đầu tư đến xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp.

Kết nối doanh nghiệp trong nước với các nhà máy FDI

Khi các nhà máy mở rộng sản xuất, nhu cầu về linh kiện, vật tư và dịch vụ kỹ thuật tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong nước. Để tiếp cận đơn hàng, doanh nghiệp cần biết bên mua cần sản phẩm gì, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nào và yêu cầu ra sao về chất lượng. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026–2035, được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 12/11/2026, đặt nhiệm vụ cập nhật những thông tin này và tổ chức kết nối hằng năm giữa doanh nghiệp địa phương với các nhà sản xuất lớn, doanh nghiệp FDI và tập đoàn đa quốc gia.

Bên cạnh kết nối đối tác, chương trình đề ra các nhiệm vụ tư vấn xây dựng hồ sơ năng lực, hỗ trợ tiếp cận chứng nhận tiêu chuẩn, cải tiến quản lý chất lượng và đào tạo lao động theo nhu cầu sản xuất. Đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu có ít nhất 200 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực cung ứng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các nhà sản xuất lớn. Mục tiêu này gắn kết quả thu hút vốn với một đầu ra cụ thể hơn cho doanh nghiệp địa phương là khả năng tham gia chuỗi sản xuất và nhận đơn hàng từ các nhà máy trên địa bàn.