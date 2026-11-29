Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gia Phúc, TP Hải Phòng hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 12147/VPCP-PL ngày 25/11/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 948/BC-BTP về kết quả rà soát thực trạng và đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác hộ tịch.

Theo đó, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 26/5/2026 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 20/4/2026 phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn 2026–2031.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ phối hợp chặt chẽ với địa phương, cơ quan liên quan triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. UBND các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức thực hiện, chuẩn hóa đội ngũ, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Áp lực từ khối lượng công việc ở cấp xã

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 30/6/2026, đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại UBND xã, phường, đặc khu có 6.760 người. Trong đó, 94,8% có trình độ từ cử nhân luật trở lên; 76,3% đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư pháp, hộ tịch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi) và Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Trong khi đó, địa bàn và thẩm quyền giải quyết công việc ở cấp xã được mở rộng, tiếp nhận thêm nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện. Công chức tư pháp, hộ tịch còn đảm nhiệm nhiều lĩnh vực khác, có trường hợp kiêm nhiệm công việc văn phòng, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã.

Kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực hộ tịch và phản ánh của địa phương tại tháng 12/2025 cho thấy, khoảng 70% thủ tục hành chính phát sinh trong lĩnh vực tư pháp thuộc lĩnh vực hộ tịch. Tài liệu ghi nhận có xã phát sinh 300–400 hồ sơ mỗi ngày.

Khối lượng công việc lớn tạo áp lực đối với việc kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người dân và xử lý những tình huống nghiệp vụ phức tạp. Trong khi đó, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều; vẫn còn công chức chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn hoặc chứng chỉ nghiệp vụ.

Một bộ phận được điều chuyển từ lĩnh vực khác cần tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nhất là khi giải quyết hồ sơ có yếu tố nước ngoài, hồ sơ cần xác minh qua nhiều nguồn hoặc xử lý dữ liệu hộ tịch lịch sử.

Yêu cầu nâng cao năng lực càng rõ khi đăng ký hộ tịch trực tuyến, kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải quyết thủ tục liên thông được đẩy mạnh. Khả năng khai thác chức năng phần mềm, xử lý dữ liệu phức tạp và khắc phục sai lệch dữ liệu vẫn cần tiếp tục được bồi dưỡng.

Đề xuất chuẩn hóa gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số

Từ kết quả rà soát, Bộ Tư pháp đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với mục tiêu từ ngày 1/3/2027, 100% người thực hiện công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; UBND các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới người đủ tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ này.

Đây là mục tiêu trong đề xuất kế hoạch của Bộ Tư pháp, cần phân biệt với nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 12147/VPCP-PL.

Kế hoạch đề xuất ưu tiên chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức tư pháp cấp xã. Những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu được đào tạo chuyên môn luật hoặc tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026–2028, ưu tiên hoàn thành trước ngày 1/3/2027.

Đối với nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch, Bộ Tư pháp dự kiến xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu để các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện sau khi nghị định quy định chi tiết Luật Hộ tịch năm 2026 được ban hành.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng với kiến thức pháp luật, nội dung bồi dưỡng chú trọng kỹ năng số, hướng dẫn thao tác trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử và khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Các hoạt động tập huấn được đề xuất tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến, ở cả trung ương và địa phương.

Đối với đội ngũ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tài liệu đề xuất tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh sự, trong đó có nghiệp vụ hộ tịch; phối hợp cập nhật Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc đào tạo, bồi dưỡng hướng tới đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phương thức giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.