Hội nghị GMS lần thứ 28 có ý nghĩa đặc biệt

Dự kiến, từ ngày 30/11 - 3/12, Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 28 (MC-28) được tổ chức tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Ảnh: MOF

Trước thềm hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, việc Việt Nam đăng cai hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào thời điểm giữa kỳ thực hiện Chiến lược GMS 2030. So với năm 2021, môi trường phát triển của các nước GMS đã thay đổi nhanh chóng. Nguồn vốn ưu đãi khó tiếp cận hơn, dư địa tài khóa của nhiều nước bị thu hẹp, trong khi công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi phương thức sản xuất và thu hút đầu tư.

Trong bối cảnh đó, hội nghị là dịp để các nước đánh giá kết quả hợp tác, nhận diện những nội dung cần điều chỉnh và thống nhất hướng đi cho chặng đường còn lại đến năm 2030.

Với Việt Nam, đây cũng là cơ hội thể hiện vai trò thành viên chủ động, có trách nhiệm, đóng góp sáng kiến cho hợp tác tiểu vùng và giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, đang đẩy mạnh đổi mới và hội nhập. Việc tổ chức hội nghị cũng cụ thể hóa quan điểm chủ động hội nhập theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 59/NQ/TW ngày 24/1/2025 về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.

Lý giải việc Việt Nam lựa chọn chủ đề “GMS trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và số hóa: Thúc đẩy thông qua hợp tác đa bên”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, đổi mới sáng tạo và số hóa sẽ quyết định sức cạnh tranh của tiểu vùng trong thập niên tới, phù hợp với xu hướng hình thành các động lực phát triển mới của kinh tế toàn cầu.

“Nếu các nước GMS chậm thích ứng với việc nắm bắt và triển khai công nghệ mới, tiếp tục dựa vào nguồn nhân công giá rẻ, lợi thế sẽ dần mất đi và chênh lệch phát triển có thể còn gia tăng”, Thứ trưởng nhận định. Ngược lại, nếu tận dụng tốt công nghệ số, các dự án hợp tác GMS có thể phát huy hiệu quả cao hơn, đóng góp thiết thực hơn cho phát triển chung của tiểu vùng.

Chủ đề này cũng phù hợp với Chiến lược Đổi mới sáng tạo vì phát triển GMS 2030 và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong khi đó, nội dung hợp tác đa bên tiếp nối tinh thần Hội nghị lần thứ 27, khi các nước thống nhất cần tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương và khu vực tư nhân.

Theo Thứ trưởng, bên cạnh kết nối hạ tầng, GMS cần tập trung hơn vào “kết nối cơ hội” cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trong quan hệ với Chính phủ và chính quyền địa phương.

Ưu tiên dự án có sức lan tỏa và đa dạng hóa nguồn lực

Về những nội dung trọng tâm tại MC-28, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết các Bộ trưởng sẽ tập trung vào ba nhóm vấn đề lớn.

Trước hết là Đánh giá giữa kỳ Chiến lược GMS 2030. Sau 5 năm triển khai, ba trụ cột của Chiến lược gồm Cộng đồng, Kết nối và Năng lực cạnh tranh vẫn giữ nguyên giá trị. Tuy nhiên, cách thức thực hiện cần được điều chỉnh để thích ứng với những biến động nhanh chóng, khó lường của kinh tế toàn cầu và khu vực.

Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam sẽ đề xuất bổ sung định hướng cho giai đoạn 2027 – 2030, tập trung vào ba hướng: tạo thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận thị trường khu vực thông qua số hóa thủ tục qua biên giới và thương mại số; nâng cao khả năng chống chịu chung của tiểu vùng trước các cú sốc, nhất là rủi ro khí hậu; hỗ trợ các nền kinh tế nâng cao năng lực sản xuất, công nghệ và kỹ năng lao động để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Nhóm vấn đề thứ hai là thúc đẩy triển khai Khung Đầu tư khu vực GMS (RIF) 2027–2029. Nếu Chiến lược GMS 2030 đưa ra bản định hướng thì RIF cụ thể hóa thành danh mục dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật, được cập nhật cuốn chiếu ba năm một lần.

“Trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp, quan điểm của Việt Nam là cần lựa chọn dự án kỹ lưỡng hơn, ưu tiên những dự án có lợi ích lan tỏa trong khu vực, hiệu quả kinh tế và tác động rõ ràng đối với người dân, như tạo việc làm, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội cho phụ nữ và thanh niên”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu.

Nhóm vấn đề thứ ba là đổi mới cách thức huy động nguồn lực. Theo Thứ trưởng, sau ba thập kỷ, các nền kinh tế GMS đã phát triển hơn, thị trường vốn trong nước từng bước được phát triển. Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn của ADB và các đối tác phát triển, các nước cần khai thác tốt hơn nguồn lực trong nước, cả khu vực công và khu vực tư nhân, cho các dự án chung.

Trong cơ cấu huy động vốn đó, nguồn vốn từ các đối tác phát triển, cùng với ngân sách của Chính phủ các nước, có thể đóng vai trò “vốn mồi”, góp phần thu hút thêm các nguồn đầu tư khác. Đây cũng là vấn đề Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm trong định hướng hợp tác giai đoạn tới.

Bên cạnh ba nhóm nội dung trên, các Bộ trưởng sẽ trao đổi tại Phiên họp kín cấp Bộ trưởng (Retreat) về những vấn đề chiến lược của Chương trình và dự kiến thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.

Tăng vai trò địa phương và doanh nghiệp trong hợp tác tiểu vùng

Một điểm đáng chú ý của chuỗi sự kiện MC-28 là bên cạnh Hội nghị Bộ trưởng còn có Diễn đàn Chính quyền địa phương, Hội nghị các Đối tác phát triển và Diễn đàn Doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, việc mở rộng sự tham gia của các chủ thể này nhằm đưa những cam kết hợp tác đến gần hơn với quá trình triển khai dự án và nhu cầu thực tế.

Thông qua Diễn đàn Chính quyền địa phương, Việt Nam mong muốn các tỉnh, thành phố trong tiểu vùng tăng cường trao đổi, chủ động khai thác lợi thế địa lý và kinh tế, đề xuất những dự án sát nhu cầu, đồng thời hình thành các mô hình hợp tác liên tỉnh xuyên biên giới.

Về phía doanh nghiệp, đây là lực lượng biến hạ tầng thành dòng chảy thương mại, đầu tư và việc làm. Vì vậy, cần tạo điều kiện phát huy nguồn lực về vốn, công nghệ và nhân lực của khu vực tư nhân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ổn định, bền vững.

Đối với các đối tác phát triển, trong bối cảnh bất ổn chính trị - kinh tế còn tiềm ẩn, nguồn vốn ngày càng khan hiếm và chi phí vốn có xu hướng tăng, Việt Nam mong muốn các đối tác tiếp tục đồng hành cùng các nước thành viên, hỗ trợ huy động nguồn tài chính ổn định với chi phí phù hợp, phục vụ mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tiểu vùng.

Riêng với ADB - đối tác đã gắn bó với GMS từ những ngày đầu, vừa là đối tác vừa là cơ quan Thư ký của Chương trình, Thứ trưởng kỳ vọng ADB tiếp tục hỗ trợ không chỉ về vốn mà còn về tri thức, kinh nghiệm quốc tế và các công cụ tài chính sáng tạo, qua đó thu hút thêm nguồn lực tư nhân vào các dự án khu vực.

Từ khi được khởi xướng năm 1992 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Chương trình GMS đã gắn kết sáu nền kinh tế gồm: Campuchia, Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam trong một tiến trình hợp tác bền bỉ, thực chất. Nhìn lại hơn 30 năm, điều đáng ghi nhận nhất của GMS không chỉ là các công trình hạ tầng xuyên biên giới, mà là việc các nước có trình độ phát triển khác nhau đã cùng nhau tạo dựng được một không gian kinh tế liên kết, qua đó cải thiện sinh kế cho người dân và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trong tiểu vùng. Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Chương trình; năm 2018, Việt Nam đã đăng cai thành công Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 6. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

Logo Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 28: Biểu tượng đoàn kết và khát vọng phát triển Năm nay, nước chủ nhà Việt Nam đã thiết kế bộ nhận diện Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 28 với hình ảnh búp sen vươn lên từ dòng sông Mê Kông, thể hiện vai trò nước chủ nhà, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, kết nối và khát vọng phát triển của các quốc gia trong tiểu vùng. Búp sen sáu cánh tượng trưng cho sáu quốc gia thành viên GMS, mỗi nước mang bản sắc và thế mạnh riêng, cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung. Hình ảnh búp sen chưa nở còn gợi mở tiềm năng và những cơ hội mới của tiểu vùng trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phía dưới, những đường sóng xanh tượng trưng cho dòng sông Mê Kông – mạch nguồn kết nối sáu quốc gia trong tiểu vùng, đồng thời gợi liên tưởng đến dòng chảy dữ liệu và kết nối số giữa các nền kinh tế. Sự kết hợp giữa sắc hồng hoa sen, màu xanh dòng sông và sắc tím của dòng chữ tạo nên tổng thể hài hòa, truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết và thịnh vượng.