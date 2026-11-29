Nhân lực kiểm toán nhà nước không chỉ giỏi nghiệp vụ

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng, trong các trụ cột phát triển của cơ quan kiểm toán tối cao, nguồn nhân lực là nhân tố quyết định. Thể chế tạo khuôn khổ, công nghệ mở rộng năng lực xử lý, dữ liệu cung cấp bằng chứng, nhưng đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia và nhà quản lý mới chuyển hóa những yếu tố đó thành chất lượng, giá trị kiểm toán và niềm tin công chúng.

Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư (Lớp 5), do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức tháng 7/2026.Ảnh N.Ly

Theo ông Tiên, yêu cầu phát triển nhân lực Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trước hết xuất phát từ sự thay đổi trong vai trò của kiểm toán công. Hoạt động kiểm toán không chỉ dừng ở kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công mà còn phải góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, cảnh báo rủi ro, củng cố kỷ luật tài khóa, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Sự chuyển dịch này đòi hỏi kiểm toán viên không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải có tư duy quản trị công, tư duy chiến lược, năng lực đánh giá chính sách và phân tích rủi ro hệ thống. Đây cũng là định hướng trong Chiến lược của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) giai đoạn 2023 – 2028, với các ưu tiên về bảo vệ tính độc lập, đóng góp vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tăng cường năng lực của các cơ quan kiểm toán tối cao.

Bên cạnh đó, rủi ro tài khóa, nợ công, đầu tư công và quản lý tài sản công ngày càng phức tạp. KTNN phải tăng cường kiểm toán các lĩnh vực có rủi ro cao như ngân sách nhà nước, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, đất đai, tài nguyên, môi trường, doanh nghiệp nhà nước, tài chính địa phương và mua sắm công. Điều này đòi hỏi kiểm toán viên có kiến thức sâu về tài chính công, pháp luật, kinh tế ngành, phân tích chi phí - lợi ích, kiểm toán hoạt động và kiểm toán môi trường.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang làm thay đổi phương thức kiểm toán, từ chọn mẫu truyền thống sang phân tích dữ liệu lớn, kiểm toán liên tục, kiểm toán từ xa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện bất thường, phát hiện gian lận, đánh giá rủi ro. KTNN đặt mục tiêu đến hết năm 2030, 100% kiểm toán viên am hiểu và vận dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán. Vì vậy, kiểm toán viên cần có năng lực khai thác, phân tích dữ liệu, bảo đảm an ninh thông tin và thích ứng với phương pháp kiểm toán mới.

Phạm vi kiểm toán công còn mở rộng cùng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng bao trùm. Ngoài kiểm toán thu, chi ngân sách, KTNN cần đánh giá việc thực hiện các cam kết phát triển bền vững, chính sách môi trường, chi tiêu khí hậu, quản lý tài nguyên và các chương trình an sinh xã hội. Do đó, năng lực kiểm toán môi trường, khí hậu và đánh giá tác động chính sách công ngày càng cần thiết.

Từ những thay đổi này, ông Đoàn Xuân Tiên cho rằng, nhân lực KTNN cần phát triển theo hướng chuyên sâu nhưng không đơn ngành; kết hợp chuyên môn kiểm toán với kiến thức về dữ liệu, công nghệ, pháp lý, môi trường và chính sách công. Cùng với năng lực chuyên môn, đạo đức, tính độc lập, khách quan, liêm chính và bản lĩnh nghề nghiệp phải được đặt ở vị trí trung tâm. Kiểm toán viên cũng cần có ngoại ngữ chuyên ngành, khả năng tiếp cận và vận dụng chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là hệ thống ISSAI.

Mở rộng nguồn nhân lực từ các ngành dữ liệu, công nghệ

Để đáp ứng yêu cầu mới, theo ông Đoàn Xuân Tiên, trước hết cần xây dựng khung năng lực nghề nghiệp KTNN theo vị trí việc làm, cấp bậc và lĩnh vực kiểm toán. Khung năng lực phải bao gồm năng lực công vụ, đạo đức nghề nghiệp; chuyên môn kiểm toán; kiến thức chuyên ngành, liên ngành; năng lực lãnh đạo, quản lý và đổi mới. Đây cần là căn cứ thống nhất trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, đánh giá và phát triển nghề nghiệp.

Cùng với đó, cần đổi mới đào tạo theo hướng dựa trên năng lực đầu ra, gồm ba tầng: năng lực nền tảng bắt buộc đối với mọi kiểm toán viên; năng lực chuyên sâu theo từng lĩnh vực; năng lực lãnh đạo và chuyên gia cao cấp. Phương pháp đào tạo cần tăng cường học qua tình huống, mô phỏng hồ sơ kiểm toán, phân tích dữ liệu thực tế, thực hành trên phần mềm, đào tạo tại chỗ và đánh giá qua sản phẩm đầu ra.

Đối với kiểm toán số, cần phát triển nhân lực theo ba lớp: toàn bộ kiểm toán viên có kỹ năng số cơ bản; một bộ phận có khả năng phân tích dữ liệu chuyên sâu, xây dựng chỉ báo rủi ro và kiểm toán trên tập dữ liệu lớn; nhóm chuyên gia về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, kiến trúc dữ liệu và kiểm toán hệ thống thông tin. Đồng thời, cần nghiên cứu thành lập Trung tâm năng lực dữ liệu kiểm toán để hỗ trợ các đoàn kiểm toán khai thác, chuẩn hóa, phân tích dữ liệu và phát triển mô hình cảnh báo rủi ro.

Một hướng ưu tiên khác là phát triển đội ngũ kiểm toán hoạt động và kiểm toán chính sách công, có khả năng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của chính sách, chương trình, dự án công. Kiểm toán viên cần được đào tạo về phân tích chính sách, đánh giá chương trình, kinh tế lượng ứng dụng, phương pháp khảo sát và phân tích định tính, định lượng. Đồng thời, cần xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về kiểm toán phát triển bền vững, môi trường, khí hậu và tăng cường hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp.

Về tuyển dụng, KTNN cần mở rộng nguồn nhân lực từ các ngành dữ liệu, công nghệ thông tin, luật, kinh tế công, môi trường, kỹ thuật, đầu tư và tài chính định lượng; có cơ chế thu hút chuyên gia từ khu vực tư, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Đối với lĩnh vực đặc thù, có thể sử dụng chuyên gia, cộng tác viên và tư vấn kỹ thuật. Chính sách đãi ngộ, cơ hội thăng tiến và đào tạo cần gắn với năng lực, kết quả, đóng góp thực chất, nhất là đối với nhân lực công nghệ và dữ liệu đang có tính cạnh tranh cao.

Ở tầm chiến lược, ông Đoàn Xuân Tiên kiến nghị xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực KTNN giai đoạn 2026 – 2035, gắn với chiến lược phát triển ngành, Chiến lược dữ liệu quốc gia, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trọng tâm là ban hành khung năng lực theo vị trí việc làm; thiết lập chương trình phát triển kiểm toán viên số; nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu, mô phỏng và chuyển giao tri thức kiểm toán công.

Theo GS.TS Đoàn Xuân Tiên, công nghệ và dữ liệu có thể mở rộng năng lực kiểm toán nhưng không thể thay thế phán đoán nghề nghiệp, khả năng phân tích, diễn giải và trách nhiệm của kiểm toán viên. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực phải được đặt ở tầm chiến lược, gắn với thể chế, công nghệ, dữ liệu, chuẩn mực, đạo đức và hội nhập. Đó không chỉ là yêu cầu nội tại của ngành KTNN mà còn là yêu cầu của quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.