Video khoảnh khắc khánh thành nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên. (Clip: Quang Minh)

Ngày 29/11, tại Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên), liên doanh giữa Tập đoàn GELEXIMCO và Tập đoàn Chery đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm (R&D), đồng thời khởi công giai đoạn 1 dự án nhà máy chip bán dẫn và robot.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia túc cho biết, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Năm 2025, doanh số toàn thị trường - sản lượng toàn thị trường đạt khoảng 604.000 xe. 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đạt khoảng 468.000 xe, tăng 25,1% so với cùng kỳ. Quy mô thị trường và năng lực sản xuất trong nước đang tiếp tục được mở rộng.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức lớn: đó là sản lượng lắp ráp tăng nhanh trong khi mức độ phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu còn cao. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 tại Quyết định 929 của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa của ngành phải đạt 22 đến 30%. Nhưng muốn vậy, các nhà máy mới phải thành hạt nhân phát triển nhà cung ứng trong nước, chứ không chỉ là địa điểm lắp ráp dựa vào linh kiện nhập khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại sự kiện.

Được xây dựng trên quỹ đất hơn 380.000 m², nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam được quy hoạch theo ba giai đoạn.

Trong giai đoạn 1 và 2 (2025-2029), tổng vốn đầu tư đạt 319 triệu USD với công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Bước sang giai đoạn 3 (sau năm 2029), tổng vốn dự kiến nâng lên 875 triệu USD nhằm mở rộng công suất lên 200.000 xe/năm.

Dây chuyền tại Hưng Yên sẽ phụ trách sản xuất các dòng xe thuộc ba thương hiệu Omoda, Jaecoo và iCAUR, đặc biệt ưu tiên xe năng lượng mới để phục vụ thị trường trong nước và từng bước mở rộng xuất khẩu.

Dự án dự kiến tạo ra khoảng 5.000 việc làm trực tiếp và 20.000 việc làm gián tiếp tại địa phương, qua đó thúc đẩy công nghiệp phụ trợ và chuỗi cung ứng nội địa.

Dàn xe và loạt linh kiện nội địa hóa được trưng bày trong ngày khánh thành nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam. (Ảnh: Quang Minh)

Theo đại diện liên doanh, Jaecoo J5 và iCAUR V27 là hai mẫu xe được lựa chọn mở màn cho dây chuyền lắp ráp tại Hưng Yên.

Trong giai đoạn kế tiếp, nhà máy dự kiến mở rộng danh mục lắp ráp sang loạt sản phẩm xe năng lượng mới tiềm năng khác gồm iCAUR V23, iCAUR V25, Omoda O4 và Omoda C7.

Jaecoo J5, một trong hai mẫu xe đầu tiên lắp ráp tại Hưng Yên. (Ảnh: Quang Minh)

Cùng ngày, Omoda & Jaecoo Việt Nam khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm (R&D) nhằm khảo sát thói quen người dùng, điều kiện giao thông, khí hậu trong nước để tinh chỉnh tính năng thông minh và thúc đẩy nội địa hóa linh kiện.

Song song đó, thông qua các công ty con, liên doanh cũng đang triển khai dự án sản xuất chip bán dẫn và robot với tổng vốn dự kiến khoảng 91 triệu USD tại Hưng Yên.

Cụ thể, nhà máy chip bán dẫn rộng 10,3 ha chuyên lắp ráp, đóng gói và kiểm thử, dự kiến sản xuất hàng loạt từ tháng 2/2028. Dự án có vốn giai đoạn 1 đạt 75 triệu USD với công suất gần 200 triệu sản phẩm/năm, nâng lên 2 tỷ sản phẩm/năm ở giai đoạn 2 và hướng tới xây dựng nhà máy wafer 8-inch trong giai đoạn 3 để phục vụ ngành điện tử, robot, xe năng lượng mới và máy chủ AI.

Còn nhà máy robot rộng 50.000 m² (vốn giai đoạn 1 khoảng 16 triệu USD) dự kiến hoạt động từ tháng 11/2027, công suất 6.000 robot hình người và 6.000 robot bốn chân/năm (tăng gấp đôi ở giai đoạn 2), phục vụ công nghiệp, logistics, thương mại và giáo dục.

Việc đồng thời vận hành nhà máy ô tô, Trung tâm R&D cùng chuỗi dự án bán dẫn và robot sẽ tạo nên tổ hợp công nghệ cao khép kín tại Hưng Yên, hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững của liên doanh tại Việt Nam.