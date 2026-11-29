Mở lối kinh doanh từ những lợi thế bản địa

Trước đây, gia đình chị Đinh Thị Hường, người dân tộc Mường ở thôn Vân Sơn, xã Yên Bài, chủ yếu dựa vào chăn nuôi lợn, bò để phát triển kinh tế. Những năm gần đây, gia đình chị chuyển hướng đầu tư homestay, đón khách du lịch. Sự thay đổi này cho thấy người dân đang chủ động khai thác cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương để tìm hướng sinh kế mới.

Vân Sơn hiện có 564 hộ, khoảng 50% là người Mường, với 27 cơ sở du lịch nghỉ dưỡng, nhiều cơ sở do người địa phương đầu tư. Để hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức kinh doanh mới, địa phương triển khai các hoạt động chuyển đổi số ngay tại thôn, cụm dân cư. Người dân được hướng dẫn sử dụng VNeID, iHanoi, mở tài khoản ngân hàng, tích hợp tài khoản an sinh xã hội; đồng thời được thu thập thông tin lao động để phục vụ kết nối việc làm, đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế.

Yên Bài khai thác lợi thế cảnh quan, bản sắc văn hóa địa phương và chuyển đổi số để phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: PV

Những kỹ năng số thiết thực giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ hành chính, tài chính và thông tin. Với các hộ làm du lịch, đây cũng là nền tảng để từng bước quảng bá dịch vụ, kết nối khách hàng, mở rộng thị trường.

Cách làm gần dân ấy được triển khai tại xã Mỹ Đức, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, do thiếu thông tin thị trường, nông sản của người dân thường bị ép giá; việc khám, chữa bệnh và thực hiện thủ tục hành chính cũng mất nhiều thời gian, chi phí.

Thông qua mô hình “Bình dân học vụ số lưu động”, các tổ công nghệ số cộng đồng đưa kiến thức và hướng dẫn về tận thôn bản. Tại nhà văn hóa, đoàn viên thanh niên, cán bộ thuế, công an trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt eTax Mobile, VNeID, iHanoi để thực hiện thủ tục cư trú, phản ánh kiến nghị và tiếp cận chính sách.

Điểm đáng chú ý là phương thức “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân thực hành ngay trên thiết bị của mình và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sử dụng. Không chỉ phục vụ thủ tục hành chính, kỹ năng số còn mở ra cơ hội tìm hiểu thị trường, quảng bá và tiêu thụ nông sản qua môi trường mạng.

Người dân tộc Mường, xã Mỹ Đức được hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại cơ sở. Ảnh: Kim Nhuệ

Chị Nguyễn Thị Lan, người dân xã Mỹ Đức cho biết việc được hướng dẫn sử dụng công nghệ giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết công việc hằng ngày, đồng thời có thêm cơ hội tiếp cận thông tin thị trường, giới thiệu sản phẩm và chủ động tiêu thụ nông sản.

Từ Vân Sơn đến Mỹ Đức, chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi với đời sống. Hiệu quả không chỉ nằm ở số lượng ứng dụng được cài đặt, mà quan trọng hơn là người dân biết sử dụng và biến công nghệ thành công cụ phục vụ công việc, cải thiện sinh kế. Đây cũng là mục tiêu của phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các khu vực dân cư.

Đưa sản phẩm bản địa vươn xa trên thị trường số

Nếu Vân Sơn khai thác cảnh quan, văn hóa để phát triển du lịch, thì ở vùng núi Ba Vì, người Dao có lợi thế từ tri thức về cây thuốc và các bài thuốc Nam được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trước đây, kinh nghiệm về cây thuốc chủ yếu được gìn giữ trong từng gia đình, cộng đồng. Nay, thông qua các hợp tác xã, nguồn tri thức này từng bước được tổ chức thành hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh. Tiêu biểu là Hợp tác xã Thảo dược dân tộc Dao Phượng Huệ.

Hợp tác xã Thảo dược dân tộc Dao Phượng Huệ trưng bày và giới thiệu các sản phẩm dược liệu sạch, nông sản đặc trưng và sản phẩm địa phương. Ảnh: PH

Từ nguồn dược liệu bản địa, hợp tác xã đầu tư nhà xưởng, máy móc, phát triển các sản phẩm như trà túi lọc lá khôi, dây thìa canh, cà gai leo, dây gắm... Nhiều sản phẩm được công nhận OCOP. Cơ sở tạo việc làm cho hàng chục lao động, phần lớn là phụ nữ người Dao, góp phần duy trì sinh kế và phát huy tri thức truyền thống.

Để nâng cao uy tín, hợp tác xã đã đăng ký và được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu. Sản phẩm thuốc Nam của người Dao Ba Vì cũng từng bước tiếp cận khách hàng qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada; một số cơ sở xây dựng website, fanpage và sử dụng livestream để giới thiệu sản phẩm.

Kinh doanh trên môi trường số giúp người bán tiếp cận khách hàng ở xa, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào khách đến tận nơi hay các phiên hội chợ. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi thông tin sản phẩm phải minh bạch, từ cơ sở sản xuất, nguồn nguyên liệu đến quy trình chế biến. Bắt nhịp thị trường, Hợp tác xã Thảo dược dân tộc Dao Phượng Huệ đã chuẩn hóa nhãn mác, sử dụng mã truy xuất nguồn gốc, giúp người mua có thêm căn cứ tìm hiểu xuất xứ hàng hóa.

Từ tháng 10-2026, kênh TikTok “OCOP Hà Nội” trong chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” tiếp tục mở thêm cơ hội quảng bá cho các cơ sở sản xuất. Đây không chỉ là dịp quảng bá những sản phẩm chất lượng đến với khách hàng mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa, kết nối du lịch với nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng theo hướng bền vững.

Từ các hộ làm du lịch ở Vân Sơn, người dân được hướng dẫn kỹ năng số tại Mỹ Đức đến những hợp tác xã phát triển sản phẩm thuốc Nam ở Ba Vì, có thể thấy công nghệ đang mở thêm cơ hội tiếp cận thông tin và thị trường cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát triển kinh tế không có nghĩa là rời bỏ truyền thống. Ngược lại, cảnh quan, văn hóa và tri thức bản địa chính là nguồn lực để tạo sinh kế nếu được gìn giữ, tổ chức khai thác và quảng bá phù hợp. Khi người dân làm chủ công nghệ mà vẫn giữ được bản sắc, chất lượng và uy tín, những giá trị truyền đời sẽ có thêm cơ hội vươn xa.