Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vì thế không chỉ đặt ra yêu cầu hoàn thiện quy trình nhân sự, mà còn hướng tới đổi mới cách phát hiện, đánh giá, sử dụng và phát huy con người, tạo nền tảng nâng cao năng lực quản trị và phát triển đất nước.

Thước đo mới đối với cán bộ trước yêu cầu phát triển đất nước

Qua tám năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bên cạnh kết quả đạt được, còn có những hạn chế như: chất lượng đội ngũ vẫn chưa đồng đều; năng lực dự báo, tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, chuyển đổi số và tổ chức thực hiện của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp yêu cầu. Tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn cần được khắc phục; đánh giá cán bộ có nơi chưa thực chất, chưa gắn chặt với kết quả công việc…

Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Thạch Khôi. Ảnh: Thuỳ Dương

Đòi hỏi đổi mới càng trở nên rõ ràng trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Khi trách nhiệm được giao gần hơn với cơ sở, cán bộ phải có năng lực xử lý công việc trong điều kiện cụ thể, hiểu địa bàn, nắm quy định, biết phối hợp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Vì vậy, đổi mới công tác cán bộ không thể dừng ở việc rà soát tiêu chuẩn, bổ sung quy trình hay tổ chức thêm các lớp bồi dưỡng. Điều quan trọng hơn là phải trả lời được các câu hỏi: cơ quan, đơn vị đang cần người có năng lực gì? Làm thế nào để lựa chọn đúng người cho yêu cầu đó? Và cơ chế nào bảo đảm người được giao trọng trách thực sự tạo ra kết quả, đồng thời chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ?

Nghị quyết số 30-NQ/TW xác định cần chuyển mạnh từ đánh giá nặng về hồ sơ, quy trình, thủ tục sang đánh giá bằng phẩm chất, năng lực, sản phẩm, kết quả và hiệu quả. Chẳng hạn, khi đánh giá một cán bộ phụ trách cải cách hành chính, không thể chỉ căn cứ vào số văn bản tham mưu hoặc số cuộc họp đã tham dự. Cần xem xét quy trình nào đã được rút ngắn, hồ sơ tồn đọng có giảm hay không, tỷ lệ giải quyết đúng hạn ra sao, phản ánh của người dân được xử lý thế nào và những cải tiến ấy có duy trì được hay không…

Đổi mới công tác đánh giá cũng phải đi liền với đổi mới sử dụng cán bộ. Nếu kết quả tốt không tạo ra cơ hội phát triển, người có năng lực không được giao nhiệm vụ phù hợp, còn người không đáp ứng yêu cầu vẫn được giữ nguyên vị trí, thì đánh giá khó có thể trở thành động lực nâng cao chất lượng đội ngũ. Bởi vậy, yêu cầu “có vào, có ra, có lên, có xuống” cần được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn rõ ràng, đánh giá công tâm, bằng chứng có thể kiểm chứng và quy trình đúng thẩm quyền. Công bằng trong công tác cán bộ là đánh giá đúng mức độ đóng góp, năng lực và trách nhiệm của từng người.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 sáng 16/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: "Cần xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật; bố trí lại không thay cho xử lý vi phạm".

Xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho năng lực phát triển quốc gia

Ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết số 30-NQ/TW nằm ở chỗ đặt công tác cán bộ vào mối quan hệ trực tiếp với mục tiêu phát triển đất nước. Khi nhiệm vụ quốc gia ngày càng phức tạp, đội ngũ cán bộ không chỉ cần bản lĩnh chính trị, đạo đức và tinh thần trách nhiệm, mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị hiện đại, khả năng sử dụng công nghệ, dự báo rủi ro và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu 100% vị trí lãnh đạo, quản lý được xác định rõ tiêu chuẩn chức danh, chức trách, thẩm quyền, trách nhiệm, sản phẩm chủ yếu, yêu cầu năng lực và căn cứ kiểm chứng. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu chuẩn hóa, số hóa hồ sơ cán bộ, từng bước hình thành phương thức quản trị đội ngũ dựa trên dữ liệu.

Đổi mới công tác cán bộ còn đòi hỏi mở rộng nguồn phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài. Những vị trí cần chuyên môn sâu, khoa học - công nghệ, quản trị số hay hội nhập quốc tế phải được chuẩn bị nhân lực từ sớm. Đồng thời, cần coi trọng cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, có khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị.

Quan trọng không kém là tạo môi trường để cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung, nhưng không đánh đồng tinh thần dám làm với việc làm tùy tiện. Cán bộ cần được bảo vệ khi đổi mới đúng chủ trương, có động cơ trong sáng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm; đồng thời, phải chịu trách nhiệm về sự buông lỏng, vụ lợi hoặc vi phạm quy định.

Từ yêu cầu phát triển đất nước nhìn lại, đổi mới công tác cán bộ có tác động quan trọng đến chất lượng phục vụ Nhân dân, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và để công tác cán bộ thực sự trở thành “then chốt của then chốt”, góp phần chuyển khát vọng phát triển thành năng lực hành động và kết quả cụ thể.