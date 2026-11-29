Những ngôi nhà sàn bằng bê tông cốt thép được đồng bào Dao xây dựng ngày càng nhiều tại xã Phúc Lợi.

Xã Phúc Lợi được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba xã Phúc Lợi, Trung Tâm và Trúc Lâu. Toàn xã có 17 thôn với 3.500 hộ, hơn 15.600 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 85%, phần lớn là người Dao. Đồng bào Dao sinh sống ở hầu hết các thôn, tập trung nhiều tại Khe Hùm, Gốc Sâm, Khe Sài, Ba Thuồng, thôn 1 Vàn, thôn 3 Vàn…

Cùng với trồng rừng, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, đồng bào Dao chú trọng giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống và nhà sàn. Hiện nay, phần lớn người dân làm nhà sàn bằng bê tông cốt thép, lát gạch men; tùy điều kiện, nhu cầu, có gia đình lát gỗ trên sàn bê tông. Nhà tắm, nhà vệ sinh được bố trí trong nhà, thuận tiện cho sinh hoạt.

Nhóm thợ của anh Nguyễn Văn Nam ở thôn Trung Tâm chuẩn bị đổ bê tông sàn ngôi nhà 5 gian.

Nắm bắt nhu cầu của đồng bào, các nhóm thợ xây chuyển sang làm nhà có cột, sàn bê tông theo dáng nhà sàn truyền thống. Anh Nguyễn Văn Nam, ở thôn Trung Tâm, xã Phúc Lợi phụ trách một nhóm thợ đang thi công ngôi nhà có 7 hàng cột bê tông.

Qua nhiều năm, nhóm thợ tích lũy kinh nghiệm, chú trọng giữ những nét kiến trúc cơ bản, nhất là các chi tiết, hoa văn; đồng thời điều chỉnh để bảo đảm tiện ích và công năng sử dụng.

Anh Nam cho biết: “Năm nào cũng có công trình, năm nhiều thì hơn chục cái. Làm nhà sàn khó ở chỗ không có bản vẽ trước, chủ yếu tự thiết kế theo nhu cầu sinh hoạt của người dân”.

Theo anh, việc uốn cốt thép tại các điểm cong, thi công kèo và tạo hoa văn cũng gặp nhiều khó khăn.

Cột bê tông được sơn giả gỗ; tường, trần nhà được vẽ trang trí.

Trong nhà sàn của đồng bào Dao, nơi thờ tổ tiên được các gia đình coi trọng. Tuy bài trí không cầu kỳ, nơi thờ cúng phải được đặt ở trung tâm ngôi nhà; xung quanh bố trí các phòng của bố mẹ, con cái.

Những chi tiết trang trí ở cầu thang, lan can, bẩy mái được tạo khuôn, đúc bằng bê tông cốt thép, sau đó sơn vẽ để giữ nét xưa.

Không gian dưới sàn nhà rộng rãi, thoáng mát.

Thời gian qua, các hộ dân xây mới hoặc làm lại nhà đều chọn nhà sàn bê tông. Đầu năm 2026, chị Lý Thị Vi, ở thôn Khe Hùm, xây nhà trên nền đất cũ, thay thế ngôi nhà sàn gỗ bị mối mọt, xuống cấp.

Ngôi nhà bằng bê tông cốt thép gồm 5 gian, 2 chái, mái lợp tôn xốp cách nhiệt, hiện sắp hoàn thiện. Cột, kèo được sơn giả vân gỗ; trần và tường nhà có các họa tiết trang trí bắt mắt. Cửa nhôm kính kín gió và bền hơn cửa gỗ trước đây.

Chị Lý Thị Vi kể: “Ông bà ngày xưa bảo, đã là người Dao thì phải ở nhà sàn. Nhớ ngày ông bà làm nhà phải mất bao năm lên rừng mới lấy đủ gỗ. Giờ con cháu làm lại nhà không phải đi kiếm gỗ nữa, cứ chịu khó lao động là có tiền, có bê tông, sắt thép nên làm nhanh mà lại bền”.

Nhà tắm, nhà vệ sinh được bố trí khép kín trong nhà sàn, thuận tiện cho sinh hoạt.

Thôn Khe Hùm hiện có 254 hộ, 1.208 nhân khẩu, đồng bào Dao trắng chiếm hơn 95%. Đến nay, khoảng 80% nhà sàn trong thôn là nhà sàn bê tông.

Anh Bàn Văn Báo - Bí thư Chi bộ thôn Khe Hùm cho biết: “Trước đây các cụ làm nhà sàn gỗ, vài năm trở lại đây kinh tế phát triển, các gia đình có điều kiện làm mới nhà sàn bằng bê tông. Các nhà sàn đều làm đẹp và vẫn giữ được các nét truyền thống của dân tộc Dao trắng chúng tôi”.

Gắn bó với ngôi nhà của cha ông, người Dao tìm cách giữ gìn nét kiến trúc truyền thống trong điều kiện mới. Xã Phúc Lợi chú trọng động viên bà con giữ những chi tiết vốn có, hướng tới đưa nhà sàn trở thành điểm tham quan, phục vụ phát triển du lịch.

Ông Hoàng Kim Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lợi, cho biết: “Nhà sàn không chỉ là nơi sinh hoạt hằng ngày mà còn là nơi lưu giữ nhiều vẻ đẹp kiến trúc truyền thống của đồng bào Dao. UBND xã cũng định hướng bà con xây dựng các nhà sàn bê tông với những kiến trúc mang đậm bản sắc của người dân tộc Dao, gần gũi với sinh hoạt văn hóa của cộng đồng”.

Nhiều ngôi nhà sàn được xây dựng công phu, trị giá tới hàng tỷ đồng.

Giữ tập quán ở nhà sàn, bảo tồn những nét kiến trúc cũ trên nền vật liệu mới, người dân Phúc Lợi góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Những ngôi nhà kiên cố góp phần nâng cao đời sống, đồng thời hướng tới thu hút khách trải nghiệm, phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân.