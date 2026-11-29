Với địa bàn rộng, nhiều khu vực dân cư phân tán và sự khác biệt về phong tục, tập quán, xã Đường Hoa xác định công tác PBGDPL phải được triển khai thường xuyên, gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống. Ảnh: M. Thúy

Đa dạng hình thức, mở rộng khả năng tiếp cận pháp luật

Đưa pháp luật vào đời sống là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố khối đoàn kết tại cộng đồng dân cư. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, xã Đường Hoa xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải được triển khai thường xuyên, gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống.

Trong năm 2026, UBND xã Đường Hoa đã ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn, cơ quan, đơn vị, các thôn và tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong hoạt động chuyên môn, sinh hoạt chi bộ, họp thôn và sinh hoạt đoàn thể, hướng đến nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân.

Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của địa phương là sự kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, từ trực tiếp đến trực tuyến, từ hội nghị tập trung đến các hoạt động tại cộng đồng dân cư. Ngay từ đầu năm, UBND xã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các sở, ban, ngành tổ chức 32 cuộc tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến, thu hút 5.750 lượt người tham gia. Cùng với đó, xã tiếp nhận 9.000 tờ rơi tuyên truyền, sách hỏi đáp pháp luật do Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Ninh cung cấp để cấp phát tại các thôn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được chú trọng nhằm mở rộng kênh tiếp nhận thông tin pháp luật. Hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai với 420 pa-nô, trên 1.000 cờ các loại và 182 băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa thôn và những khu vực đông dân cư. Các hình thức này góp phần đưa thông tin đến gần hơn với người dân, đồng thời tạo sự thống nhất trong tuyên truyền những chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã chú trọng lựa chọn nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng thôn, tuyên truyền viên và các tổ chức đoàn thể. Đây là lực lượng có lợi thế trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phong tục, tập quán của người dân, qua đó giúp hoạt động tuyên truyền tránh hình thức, tăng tính gần gũi và dễ tiếp nhận.

Kiên trì tiếp cận, tạo đồng thuận từ người dân

Những khó khăn trong công tác PBGDPL thể hiện khá rõ tại thôn Đại Hoàng. Sau khi sáp nhập, thôn Đại Hoàng có 359 hộ với 1.442 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 67 hộ, với 288 nhân khẩu. Địa bàn rộng hơn cùng với sự khác biệt về ngôn ngữ, nếp sống giữa các nhóm dân cư khiến cho việc tổ chức tuyên truyền gặp nhiều trở ngại.

Bà Đinh Thị Thiệp trao đổi cùng với người dân trong thôn Đại Hoàng. Ảnh: M. Thúy

Trao đổi với Báo Kiểm toán, bà Đinh Thị Thiệp – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đại Hoàng cho biết, thời gian đầu, việc tiếp cận các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khá khó khăn. Người dân chưa biết cán bộ thôn, chưa quen với cách làm việc nên còn dè dặt. Muốn tạo được sự gần gũi, cán bộ thôn phải dành thời gian đến thăm hỏi, trò chuyện, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, từ sản xuất, sinh hoạt đến các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Khi người dân cảm nhận được sự chân thành, quan tâm và hiểu được những việc cán bộ thôn đang làm, họ mới dần cởi mở, sẵn sàng trao đổi và tham gia các hoạt động chung.

Từ thực tế đó, thôn xác định tuyên truyền pháp luật không đơn thuần là phổ biến văn bản hay quy định mà cần gắn với những vấn đề người dân quan tâm. Các nội dung như phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đất đai… được lựa chọn để trao đổi trong những lần gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này giúp thông tin pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ thôn nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong đời sống.

Việc tuyên truyền cũng được tổ chức có kế hoạch, gắn với hoạt động của chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể. Thay vì chỉ tập trung người dân tại các cuộc họp, cán bộ thôn chủ động đến từng khu vực, từng hộ gia đình, lựa chọn thời gian phù hợp với sinh hoạt và công việc của người dân. Với những hộ thường xuyên đi làm trên nương, hoặc chỉ có mặt ở nhà vào những khung giờ nhất định, việc tiếp cận được điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm thông tin được truyền tải đến đúng đối tượng.

Song song với đó, thôn Đại Hoàng còn phát huy mạnh mẽ vai trò của tập thể cán bộ cơ sở. Ban lãnh đạo thôn và Ban công tác Mặt trận có 14 người, phối hợp với hai tổ hòa giải trong công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình dân cư. Thôn cũng chú trọng lựa chọn những người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động ở cơ sở.

Nhấn mạnh điều quan trọng là phải tạo được sự đồng thuận, để người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn tự giác tham gia các công việc chung, Bí thư Chi bộ thôn Đại Hoàng cho biết, trong quá trình vận động, cán bộ thôn luôn chú trọng lắng nghe, giải thích và trao đổi để người dân hiểu rõ ý nghĩa của từng chủ trương, từ đó cùng bàn bạc, thống nhất cách thực hiện.

Sự kiên trì, gần gũi và tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác cơ sở, vì thế, có ý nghĩa không nhỏ trong việc củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung của địa phương.

Từ cách làm của thôn Đại Hoàng có thể thấy, hiệu quả PBGDPL ở cơ sở không chỉ phụ thuộc vào số lượng hội nghị hay tài liệu được phát hành, mà còn được tạo nên từ sự am hiểu địa bàn, khả năng lắng nghe và phương pháp vận động phù hợp. Khi cán bộ thôn thực sự gần dân, hiểu hoàn cảnh và tôn trọng phong tục, tập quán của từng cộng đồng, pháp luật sẽ có thêm cơ hội đi vào đời sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận và giữ gìn nền nếp tại mỗi khu dân cư./.