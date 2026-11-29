Tìm khách hàng mới

Ngày 27/11, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Novatek, nhà sản xuất LNG lớn nhất của Nga, đã ký hợp đồng cung cấp LNG cho Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu năm 2027. Khối lượng cung cấp ban đầu chưa lớn nhưng có khả năng tăng lên trong tương lai.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Gazprom của Nga và Công ty BOTAŞ của Thổ Nhĩ Kỳ đã gia hạn thêm ba năm hợp đồng cung cấp khí đốt qua đường ống, giữ nguyên khối lượng và các điều kiện giao hàng.

Nhà máy sản xuất LNG Yamal của Nga nằm trên bán đảo Yamal, thuộc khu vực Bắc Cực. (Ảnh: Novatek)

Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ khoảng 50 tỷ m³ khí đốt mỗi năm, gần như toàn bộ phải nhập khẩu. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2026, Nga đã cung cấp gần 15 tỷ m³ khí đốt qua đường ống cho quốc gia này.

Tuy nhiên, Trung Quốc mới là thị trường được Novatek kỳ vọng sẽ tiếp nhận phần lớn lượng LNG trước đây dành cho khách hàng châu Âu. Theo Reuters, doanh nghiệp này đã ký các hợp đồng để chuyển hướng một phần lớn nguồn cung sang những thị trường khác, chủ yếu là Trung Quốc.

Thay đổi cục diện thị trường

Việc tìm kiếm khách hàng mới của Novatek diễn ra trong bối cảnh EU từng bước chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga. Lệnh cấm đối với LNG theo các hợp đồng ngắn hạn đã có hiệu lực từ tháng 4/2026, còn các hợp đồng dài hạn thuộc diện chuyển tiếp sẽ hết thời gian miễn trừ vào đầu năm 2027.

Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Nga mà còn tác động đến hoạt động mua bán LNG trên toàn cầu.

Về lý thuyết, việc Nga tăng lượng LNG cung cấp cho châu Á sẽ giúp các quốc gia trong khu vực có thêm lựa chọn, đồng thời giảm bớt sức ép cạnh tranh nguồn cung trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, chuyển hướng xuất khẩu không đơn giản là thay đổi điểm đến của những chuyến tàu. Chi phí vận chuyển, giá bán, nhu cầu của khách hàng và những hạn chế liên quan đến các biện pháp trừng phạt đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Trong khi Nga phải tìm người mua mới, châu Âu cũng phải tìm nhà cung cấp thay thế. Hai quá trình diễn ra đồng thời sẽ góp phần định hình lại thị trường LNG thế giới trong năm 2027.

Nh.Thạch