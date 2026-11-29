Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 45.195ha rừng được cấp chứng chỉ này. Tỉnh có 82/92 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Một góc rừng được cấp chứng chỉ FSC ở xã Nghĩa Tá. Ảnh T.L

Ở xã Thanh Thịnh, người dân tộc thiểu số chiếm trên 81% dân số, gồm đồng bào Tày, Dao, Sán Chay và một số dân tộc khác.

Đến tháng 2-2026, xã có 3.628ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, với sự tham gia của 1.202 hộ dân. Hộ tham gia dự án quản lý rừng bền vững được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật trồng, tỉa thưa và được hỗ trợ công chăm sóc rừng.

Tại hai xã Nghĩa Tá và Yên Phong, Công ty TNHH Kẻ Gỗ triển khai dự án quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Công ty có nhà máy sản xuất thìa, dĩa, dao bằng gỗ dùng một lần, thị trường bán sản phẩm châu Âu, Bắc Mỹ, châu Úc. Các thị trường này yêu cầu nguyên liệu có nguồn gốc hợp pháp, bền vững.

Đến tháng 10-2025, trên 4.200ha rừng của gần 1.750 chủ rừng ở hai xã đã được cấp chứng chỉ, thời hạn 5 năm. Doanh nghiệp tự chi trả toàn bộ kinh phí dự án. Người dân không phải đóng góp tiền, cũng không bị ràng buộc về đầu ra sản phẩm. Hàng trăm hộ được tập huấn kỹ thuật lâm sinh, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Riêng xã Yên Phong có gần 4.000ha đất trồng rừng, bà con chủ yếu trồng mỡ, quế, keo. Những năm qua, xã vận động người dân chuyển rừng năng suất thấp sang trồng rừng gỗ lớn, từng bước đạt chuẩn FSC.

Đến tháng 8-2026, cả xã có khoảng 1.900ha rừng đã được cấp chứng chỉ. Bà con đã chuyển dần từ trồng rừng tự phát sang trồng, chăm sóc rừng theo chuẩn kỹ thuật. Hiện doanh nghiệp đang liên kết với các hộ để bao tiêu gỗ, giá bán sẽ cao hơn gỗ trồng theo cách thông thường.

Rừng được cấp chứng chỉ phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đa dạng sinh học và truy xuất được nguồn gốc gỗ. Các hạt kiểm lâm theo dõi diện tích đã được cấp chứng chỉ, kiểm tra việc chủ rừng thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo cam kết.

Ở các xã Tân Kỳ, Thanh Mai, Nghinh Tường, Sảng Mộc, Hạt Kiểm lâm số 10 và số 14 đang phối hợp với các đơn vị, hợp tác xã mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 2-7-2026 về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Vùng trồng rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững được phát triển tập trung ở các địa phương khu vực phía Bắc của tỉnh.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, diện tích rừng gỗ lớn và rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 20% tổng diện tích rừng trồng sản xuất.

Trong năm 2026, toàn tỉnh có thêm trên 7.600 ha rừng được cấp chứng chỉ, vượt kế hoạch được giao. Đến hết năm 2026, tỉnh phấn đấu có thêm khoảng 5.000ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.