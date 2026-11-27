Chiều cuối thu, sau cơn mưa giao mùa, con đường đất dẫn vào bản Nà Lừa lấm láp bùn. Hai bên bờ rào, những luống rau cải đã bắt đầu vươn lá chiếm bề mặt luống. Trong căn nhà sàn nép dưới chân núi, tiếng đàn tính chậm rãi ngân lên, khi trầm, khi bổng, lúc như tiếng nước chảy qua khe đá, lúc lại như lời ai thủ thỉ từ một miền xa xăm.

Hà bước lên cầu thang, đặt chiếc ba lô xuống sàn. Cô gái hai mươi sáu tuổi, làm việc cho một công ty truyền thông ở thành phố lớn, vừa xin nghỉ mấy ngày để về quê chuẩn bị cho chương trình quay hình làm phóng sự “Then ngân giữa miền di sản” nhân dịp ngày hội văn hóa theo đơn đặt hàng.

- Bà ơi, cháu về rồi đây!

Bà Mẩy không đáp. Bà đặt cây đàn lên chiếc giá gỗ cạnh cửa sổ. Trên vách nhà, một cây đàn tính khác được treo ngay ngắn bên chiếc túi vải đã cũ. Phía dưới là mấy cuốn sách chữ Nôm Tày, gáy sờn, giấy ngả màu vàng. Bà nhìn Hà, cười hiền.

Bà vui vì Hà quan tâm đến then, nhưng trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Với cô, then có thể là một đề tài hay, một chất liệu văn hóa độc đáo để làm nên một sản phẩm truyền thông hấp dẫn. Còn với bà, then không đơn thuần là những câu hát. Then đã đi cùng bà từ thuở còn nằm trong vòng tay mẹ, theo bà qua những năm tháng làm nương, làm ruộng, qua những đêm bản làng có việc vui, việc buồn. Trong tiếng đàn, lời hát ấy có bóng dáng núi rừng, có dòng suối đầu bản, có lời cầu mong con người được bình an, mùa màng tươi tốt, gia đình thuận hòa… Có những điều người ta không biết nói với nhau thế nào, lại gửi vào câu then. Bà Mẩy vẫn nhớ lời mẹ dặn năm xưa: Người Tày mình có thể đi xa, có thể đổi nhà, đổi ruộng, nhưng đừng để mất tiếng nói của tổ tiên. Tiếng nói ấy còn thì con cháu còn biết mình từ đâu mà đến. Bà Mẩy đã mang theo câu nói ấy gần hết đời người.

Ngày trước, bản Nà Lừa từng có những đêm then sáng đèn đến tận khuya. Mỗi dịp đầu xuân, nhà văn hóa bản lại đông kín người. Người già ngồi phía trong, thanh niên đứng ngoài hiên, trẻ con chạy quanh sân. Những bộ áo chàm, những chiếc khăn thổ cẩm, tiếng nói cười rộn rã làm căn nhà như rộng thêm. Khi tiếng đàn tính cất lên, mọi người dần lắng lại. Người hát then ngồi ngay ngắn, tay nâng đàn, giọng hát khi khoan thai, khi dồn dập, đưa người nghe đi qua những miền trời đất, núi non, sông suối. Mẹ bà Mẩy là một bà then có tiếng trong vùng. Bà không chỉ thuộc nhiều bài then cổ mà còn am hiểu những phong tục, nghi lễ truyền thống của cộng đồng. Mỗi lần theo mẹ đi các bản, Mẩy thường ngồi nép bên cửa, chăm chú nhìn từng động tác, nghe từng câu hát.

***

Chương trình làm phóng sự “Then ngân giữa miền di sản” của Hà được xây dựng kịch bản chi tiết và chuẩn bị khá kỹ về mọi mặt. Cô muốn có một phóng sự thật đẹp: cảnh núi rừng trong sương, những mái nhà sàn, một bà then mặc áo chàm, tay cầm đàn tính. Cô còn dự định dựng một đoạn video ngắn, phối tiếng đàn tính với nhạc hiện đại để tạo sự mới mẻ, thu hút người xem trẻ tuổi.

Bà Mẩy nghe Hà nói xong thì im lặng một lúc.

- Cháu định làm thế nào thì làm, nhưng có điều này bà muốn nói. Then không phải cứ lấy tiếng đàn ghép vào nhạc gì cũng được. Có những bài hát trong nghi lễ, có những lời không thể tùy tiện cắt ra rồi đặt vào chỗ khác.

Hà hơi sốt ruột:

- Bà ơi, thời nay phải làm mới thì người ta mới xem. Nếu cứ giữ nguyên như cũ thì ai quan tâm?

- Làm mới không có nghĩa là muốn thay đổi thế nào cũng được.

- Nhưng nếu không thay đổi, then sẽ chỉ còn trong những người già như bà thôi.

Câu nói ấy khiến bà Mẩy rất buồn.

- Thế cháu có biết vì sao người ta hát then không?

Hà im lặng. Bà Mẩy nhìn ra ngoài sân:

- Bà không trách cháu, nhưng trước khi muốn giới thiệu then với người khác, cháu phải biết mình đang giới thiệu điều gì.

***

Buổi quay đầu tiên diễn ra ở nhà văn hóa bản. Bà Mẩy mặc áo chàm, ngồi giữa căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Cô bé Lan, mười sáu tuổi, học sinh trung học phổ thông trong bản, được mời ngồi cạnh bà. Lan là người duy nhất còn theo học lớp then của bà Mẩy. Ban đầu, cô bé đến lớp chỉ vì mẹ nhờ bà trông giúp sau giờ học. Rồi không hiểu từ lúc nào, Lan bắt đầu thích những buổi tập đàn, thích những câu hát kể về núi non, sông suối và những điều tốt lành mà người xưa gửi gắm.

Máy quay bắt đầu chạy. Tiếng đàn tính cất lên. Bà Mẩy hát trước, Lan hát theo. Hai giọng hát, một già, một trẻ, lúc đầu còn hơi chênh nhau, sau dần hòa vào nhau.

Hà đứng phía sau máy quay, bỗng quên mất những cảnh quay đã dự định. Cô chăm chú nghe. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ngồi yên để nghe hết một câu then mà không nghĩ đến việc phải cắt dựng thế nào.

Mọi chuyện tưởng như sẽ thuận lợi cho đến ngày nhóm quay phim đề nghị bà Mẩy thực hiện một cảnh diễn lại nghi lễ then. Họ muốn bà cầm đàn, mặc trang phục truyền thống, thực hiện một số động tác rồi đọc lời cầu an trước ống kính. Để đoạn phim hấp dẫn hơn, người dựng còn đề xuất thêm khói, ánh sáng và hiệu ứng âm thanh.

Bà Mẩy từ chối:

- Những việc ấy không thể diễn cho đẹp được. Nếu cần giới thiệu thì tôi sẽ giải thích, sẽ hát những bài phù hợp. Còn nghi lễ thì phải đúng không gian, đúng ý nghĩa của nó.

Người phụ trách đoàn quay có vẻ sốt ruột:

- Bác cứ làm theo kịch bản. Đây chỉ là chương trình giới thiệu văn hóa, không phải nghi lễ thật.

Bà Mẩy nhẹ nhàng đáp:

- Nhưng người xem không biết đó là diễn hay thật. Mình làm sai, họ sẽ hiểu sai.

Hà đứng giữa, khó xử. Cô đã hứa với công ty sẽ có một sản phẩm đủ hấp dẫn, đủ mới mẻ. Nếu không có cảnh quay như dự kiến, chương trình có thể bị đánh giá thấp.

Cô kéo bà ra ngoài:

- Bà cứ cứng nhắc như thế thì chúng cháu làm sao quay được?

Bà Mẩy nhìn cháu:

- Có những điều không thể vì một đoạn phim mà làm khác đi.

- Bà không hiểu đâu. Cháu đang cố gắng để nhiều người biết đến then.

- Bà biết. Nhưng biết đến một điều không có nghĩa là đã hiểu điều ấy.

Hà quay đi, không nói thêm. Buổi quay kết thúc trong không khí nặng nề.

***

Đêm ấy, Hà nằm trên chiếc giường cũ, nghe tiếng mưa gõ lên mái ngói. Cô thấy khó chịu vì bà không ủng hộ công việc của mình. Cô nghĩ bà đã già, đã quen với cách làm cũ, không muốn để người trẻ thay đổi.

Nhưng ở gian nhà ngoài, bà Mẩy cũng chưa ngủ. Bà đi đi lại lại, mở cánh tủ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đầu óc bà miên nan theo những suy nghĩ, câu nói của mẹ bà “người Tày mình có thể đi xa, có thể đổi nhà, đổi ruộng, nhưng đừng để mất tiếng nói của tổ tiên” cứ lởn vởn khiến bà không yên. Rồi đột ngột bà lên cơn đau tim và ngã ngay bên bậc cầu thang. Hà thấy vậy thì hoảng hốt gọi người đưa đi bệnh viện.

Bác sĩ kết luận bà bị tai biến mạch máu não nhẹ, cần nằm viện theo dõi và điều trị. Cánh tay phải của bà yếu đi, giọng nói cũng không còn rõ như trước. Những ngày ở bệnh viện, bà Mẩy ít nói. Bà thường nhìn ra cửa sổ, nơi những tán cây đang rụng lá. Hà ở bên chăm sóc bà. Cô bỏ dở công việc quay phim, cũng không còn nhắc đến chương trình truyền thông.

Một buổi tối, khi Hà đang thay nước trong bình hoa, bà Mẩy khẽ gọi:

- Hà...

Cô vội đến bên.

- Bà cần gì ạ?

Bà cố gắng nói từng tiếng:

- Cây đàn... ở nhà...

Hà về nhà lấy cây đàn tính nhỏ nhất, chiếc đàn ngày xưa mẹ bà Mẩy đã trao cho bà. Khi mang vào bệnh viện, cô đặt nó bên cạnh giường. Bà Mẩy nhìn cây đàn thật lâu. Bàn tay run run chạm vào dây đàn, nhưng những ngón tay không còn đủ sức để gảy. Hà không biết phải nói gì. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ học then. Từ bé, cô đã nghe bà hát, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn ngồi xuống bên cạnh để học từng câu, từng nhịp đàn. Đang thả mình theo dòng suy nghĩ, bất chợt cô nhận ra thời gian không phải thứ có thể chờ đợi con người. Những điều tưởng như vẫn còn đó, những người tưởng như sẽ ở bên mình mãi mãi, có thể một ngày bỗng trở nên xa xôi.

Bà Mẩy được xuất viện sau gần một tháng. Bà có thể đi lại chậm chạp, nhưng cánh tay phải vẫn yếu. Giọng nói chưa trở lại như trước. Bác sĩ khuyên bà hạn chế làm việc nặng, cần tập phục hồi chức năng đều đặn. Ngày bà về, Hà đã dọn dẹp lại căn nhà sàn. Những cuốn sách chữ Nôm Tày được cô xếp gọn trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cây đàn tính được lau sạch, đặt ngay ngắn trên giá.

Buổi tối, Hà ngồi bên bà:

- Bà dạy cháu hát then nhé.

Bà Mẩy nhìn cháu, ánh mắt ngạc nhiên:

- Cháu không bận quay phim à?

Hà cười, nhưng mắt đỏ hoe:

- Cháu muốn học thật, không phải để quay phim.

Bà Mẩy im lặng một lúc rồi đưa cây đàn cho cháu:

- Thế thì bắt đầu từ tiếng đàn trước.

Hà cầm đàn, lúng túng đặt ngón tay lên dây. Âm thanh bật ra khô khốc, không thành nhịp. Cô thử lại, vẫn sai. Bà Mẩy bật cười. Tiếng cười yếu ớt nhưng ấm áp:

- Chậm thôi, đừng vội. Học then cũng như học làm người, không thể nóng ruột.

Những ngày sau đó, Hà bắt đầu tập đàn. Ban ngày cô làm việc trên máy tính, tối đến lại ngồi cạnh bà. Cô ghi âm lời bà giảng, ghi lại từng câu hát, hỏi đi hỏi lại những chỗ chưa hiểu. Có những hôm, cô nản lòng vì một câu hát học mãi không thuộc. Bà Mẩy lại kiên nhẫn giải nghĩa từng chữ. Cô bắt đầu hiểu rằng những lời then không phải những câu hát xa lạ, càng không phải thứ âm thanh chỉ để làm đẹp cho một chương trình văn hóa. Trong đó có cách người Tày, người Nùng nhìn thế giới, đối đãi với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính mình.

Một hôm, bà Mẩy lấy từ trong rương ra cuốn sổ cũ của mẹ. Hà mở cuốn sổ. Những trang giấy mỏng, chữ viết tay nghiêng nghiêng. Bên cạnh một số câu then có những lời giải nghĩa bằng tiếng phổ thông. Ở cuối trang, có một dòng chữ đã nhòe gần hết: "Đời người có thể qua đi, lời then còn ở lại nếu có người nhớ và hát tiếp." Cô chợt hiểu vì sao bà Mẩy không muốn diễn lại nghi lễ cho đẹp mắt. Vì sao bà không đồng ý ghép những lời then cổ vào một bản nhạc tùy tiện. Bà không sợ then thay đổi. Bà chỉ sợ người ta làm cho then mất đi ý nghĩa vốn có, rồi tưởng rằng mình đã giữ được nó.

***

Mùa xuân năm sau, bản Nà Lừa tổ chức ngày hội văn hóa. Nhà văn hóa được sửa sang, sân rộng được quét dọn sạch sẽ. Những dải vải màu treo trước cửa, bà con các thôn bản kéo về đông hơn mọi năm. Hà đề xuất tổ chức một đêm giao lưu then, có sự tham gia của những nghệ nhân cao tuổi và lớp trẻ. Cô muốn chương trình không chỉ là những tiết mục biểu diễn, mà còn có phần trò chuyện để người xem hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của từng làn điệu. Cô cũng mời một số người am hiểu chữ Nôm Tày đến giới thiệu những cuốn sách cổ, những bản chép tay đang được lưu giữ trong các gia đình.

Trong lúc chuẩn bị, một chuyện khiến Hà lo lắng. Lan không thể về dự và tham gia giao lưu như dự kiến vì gia đình bận chuyển nhà và cô bé phải đi học. Hà tự trấn an và điều chỉnh lại kịch bản chương trình, rồi gọi điện, kể cho Lan nghe về chương trình đêm hội.

Đầu dây bên kia, Lan im lặng một lúc rồi nói:

- Chị Hà ơi, chị có thể quay lại cho em xem được không? Em nhớ bà, nhớ lớp học, nhớ tiếng đàn tính.

Hà hứa sẽ quay lại tất cả.

Đêm hội diễn ra trong một không gian ấm áp. Không có sân khấu quá lớn, cũng không có những hiệu ứng cầu kỳ. Chỉ có ánh đèn vàng, những hàng ghế gỗ và tiếng người trò chuyện râm ran. Bà Mẩy được mọi người dìu lên sân khấu. Bà mặc áo chàm, trên ngực cài chiếc khăn thổ cẩm nhỏ. Cây đàn tính được đặt trong lòng. Bà nhìn xuống phía dưới, nơi những gương mặt già trẻ đang hướng lên mình. Người dẫn chương trình giới thiệu bà là một nghệ nhân đã dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ và truyền dạy then trong cộng đồng. Bà Mẩy cầm micro, nói chậm rãi: Dưới ánh đèn, bà thấy những người trong bản đang nhìn mình. Bàn tay bà đặt lên dây đàn, bắt đầu biểu diễn. Giọng bà không còn vang như xưa, có chỗ hơi đứt quãng, có chỗ phải dừng lại để lấy hơi, nhưng từng lời hát vẫn có độ sâu và sự thiết tha của một người đã sống cùng nó cả đời.

Hà cũng tham gia biểu diễn cùng bà. Tiếng đàn ban đầu còn chệch choạc, rồi dần bắt được nhịp. Giọng cô không đẹp như giọng bà, cũng chưa có được những luyến láy mềm mại của người đã luyện tập hàng chục năm. Nhưng cô hát bằng tất cả sự tập trung và tình cảm của mình. Đến đoạn cuối, bà Mẩy khẽ đưa bàn tay trái lên, chạm vào tay cháu. Phía dưới, một vài người già lặng lẽ lau nước mắt. Có người ngồi thẳng dậy, khẽ hát theo. Những đứa trẻ đang chạy quanh sân cũng dừng lại. Không ai bảo ai, cả căn nhà văn hóa bỗng lắng xuống, chỉ còn tiếng đàn tính ngân dài trong đêm. Bà Mẩy không nhìn đám đông. Bà nhìn Hà, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Cô biết mình đã không còn đứng trên sân khấu chỉ để biểu diễn một tiết mục mà đang tiếp nhận một điều gì đó lớn hơn bản thân mình.

Đêm ấy, Hà trở về nhà cùng bà. Trên đường, sương núi đã xuống dày. Những mái nhà sàn chìm trong ánh đèn thưa thớt. Tiếng chó sủa vọng từ một con ngõ xa, tiếng suối dưới chân bản vẫn chảy đều đều. Hai bà cháu im lặng, rồi Hà chìm vào ký ức. Cô từng nghĩ bảo tồn văn hóa là tổ chức những chương trình lớn, làm những video đẹp, đưa những giá trị truyền thống lên mạng xã hội để nhiều người biết đến. Bây giờ cô hiểu, những việc ấy cần thiết, nhưng chưa đủ. Bảo tồn còn là ngồi bên một người già để nghe họ kể chuyện, kiên nhẫn học một câu hát, hiểu một lời then, ghi lại những gì có nguy cơ thất truyền, tìm cách truyền dạy cho người trẻ, những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống, chứ không chỉ nằm trong những buổi biểu diễn hay những tấm ảnh trưng bày. Then không thể sống bằng những lời ca ngợi mà cần những người đủ yêu thương để trao lại cho thế hệ sau.

Mấy tháng sau, Lan trở về bản trong kỳ nghỉ hè. Cô bé chạy lên cầu thang nhà sàn, thấy bà Mẩy đang ngồi bên cửa sổ, cây đàn tính đặt trên đùi. Hà ngồi cạnh, trước mặt là chiếc máy tính đang mở những bản ghi âm và tư liệu về then. Lan cười, chạy đến ôm bà. Rồi cô bé nhìn Hà. Hà đưa cây đàn tính cho Lan. Buổi học đầu tiên sau ngày Lan trở về diễn ra trong căn nhà sàn nhỏ. Ngoài sân, nắng xuyên qua tán cây, đổ những vệt sáng dài trên nền đất. Tiếng đàn tính lúc đầu còn lộn xộn, sau dần đều nhịp. Bà Mẩy ngồi giữa hai người trẻ, thỉnh thoảng nhắc một câu, sửa một nhịp, có lúc bà không nhớ hết lời, phải mở cuốn sổ cũ để tìm. Hà tra lại những bản ghi âm. Lan thì cặm cụi ghi chép, đánh dấu những đoạn khó.

Từ buổi học ấy, một nhóm nhỏ được hình thành. Ban đầu chỉ có vài em trong bản, sau thêm những người ở thôn bên. Có em đến vì tò mò, có em theo bạn, có em muốn tìm hiểu về văn hóa của dân tộc mình. Không phải ai cũng học lâu, nhưng ít nhất, các em đã có cơ hội được nghe, được biết và được chạm vào những thanh âm từng nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Tày, Nùng. Hà tiếp tục công việc truyền thông. Nhưng những thước phim cô làm về then đã khác trước. Cô không còn chỉ tìm những góc quay đẹp hay những hình ảnh bắt mắt. Cô dành thời gian ghi lại lời kể của các nghệ nhân, tìm hiểu ý nghĩa của từng làn điệu, gặp những người đang âm thầm gìn giữ đàn tính, những người biết chữ Nôm Tày, những người còn nhớ các bài then cổ. Cô hiểu rằng, có những giá trị không thể đo bằng lượt xem, cũng không thể đánh giá bằng độ nổi tiếng của một chương trình.

Bà Mẩy nhìn đám trẻ đang tập đàn ngoài sân. Một đứa đánh sai nhịp, mấy đứa còn lại bật cười. Tiếng cười trong veo vang lên giữa buổi chiều đầy nắng. Trên chiếc giá gỗ, cây đàn tính cũ của mẹ bà Mẩy được đặt cạnh cây đàn mới của Lan. Một cây đàn đã đi qua nhiều mùa mưa nắng, mặt gỗ sẫm màu, dây đàn đã thay không biết bao lần. Cây đàn kia còn mới, nước gỗ sáng, dây căng và trong. Hai cây đàn nằm cạnh nhau, như hai thế hệ đang lặng lẽ trò chuyện.

Bà Mẩy đưa tay chạm nhẹ vào cây đàn cũ. Ngoài kia, gió từ phía núi thổi về, làm những tàu lá cọ vào nhau xào xạc. Xa xa, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Trong căn nhà sàn, tiếng đàn tính lại ngân lên, lần này không chỉ có một người gảy. Hà nhìn Lan, rồi nhìn bà. Cô chợt nghĩ đến những người đã khuất, những người từng hát then trong những căn nhà sàn cũ, bên ngọn đèn dầu, bên bếp lửa hồng. Họ không còn ở đây, nhưng những câu hát họ để lại vẫn đang được cất lên trong một buổi chiều bình dị của bản làng.

Bà Mẩy khép cuốn sổ cũ, tựa lưng vào cột nhà. Bên cạnh, Hà và Lan đang tập lại một đoạn then. Tiếng đàn tính vang lên, lúc đầu còn ngập ngừng, rồi dần trở nên chắc nhịp. Ngày trước, mẹ bà đã trao cho bà cây đàn ấy cùng một lời dặn. Bà đã mang theo lời dặn suốt cả cuộc đời. Bây giờ, bà không cần phải nói thêm điều gì nữa. Bởi sợi then đã có người nối tiếp. Và ngoài kia, trên những triền núi đang chìm dần trong bóng chiều, cuộc sống của bản làng vẫn tiếp diễn. Những mái nhà sàn vẫn đỏ lửa mỗi khi chiều xuống. Những đứa trẻ vẫn lớn lên bên tiếng nói của ông bà, cha mẹ. Những câu then, nếu còn có người nhớ, người hát, người truyền lại, sẽ vẫn tìm được đường đi qua năm tháng. Tiếng đàn tính ngân lên, trong trẻo và bền bỉ, như một dòng suối không ngừng chảy giữa lòng xứ Lạng.