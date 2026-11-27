Ngày Văn hoá Việt Nam

Bền bỉ hành trình giữ lửa nghề quạt Chàng Sơn

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhóm sinh viên lớp Nghiên cứu Văn hóa 16 - Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mang đến không gian Phố Sách Hà Nội dự án “Dó phiêu diêu”.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mộc mạc của chiếc quạt nan tre, giấy dó làng Chàng Sơn, chương trình lựa chọn concept “Họa gió” làm sợi dây xuyên suốt. Nếu “Họa” gợi những đường nét, màu sắc và dấu ấn cá nhân thì “Gió” vừa gắn với công năng của chiếc quạt, vừa tượng trưng cho sức sống và khả năng lan tỏa của văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (bên trái) đến từ làng nghề Chàng Sơn tham gia talkshow. Ảnh: BTC

Với thông điệp “Nhặt chuyện làng, vẽ nét riêng”, dự án gồm hai hoạt động talkshow và workshop, dẫn dắt người tham dự qua “Hành trình ba nếp”: Nếp làng - lắng nghe câu chuyện văn hóa làng nghề; Nếp riêng - tự do sáng tạo trên chiếc quạt và Nếp phố - hoàn thiện sản phẩm.

Điểm nhấn của chương trình là talkshow “Dưới bóng nan quạt”, với sự tham gia của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, đến từ làng nghề Chàng Sơn. Qua những chia sẻ chân thực, công chúng có dịp hiểu hơn về lịch sử, kỹ thuật chế tác cũng như những thăng trầm của nghề làm quạt giấy - một nghề thủ công đã gắn bó với đời sống người dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, cách đây 1 thế kỷ, quạt Chàng Sơn đã được mang sang Paris triển lãm. Trải qua hàng trăm năm, chiếc quạt không chỉ là vật dụng quen thuộc mà còn trở thành một phần ký ức, phản ánh sự khéo léo và óc thẩm mỹ của người thợ làng nghề.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn chia sẻ, mặc dù nghề thủ công này không mang lại thu nhập cao, nhưng sinh ra trên đất bách nghệ, những người con Chàng Sơn tự thấy phải có trách nhiệm giữ lấy lửa nghề.

Đối với cá nhân bà, tình yêu nghề bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ. Khi còn là học sinh tiểu học, bà đã sang nhà hàng xóm học những công đoạn đầu tiên để làm nên một chiếc quạt. Niềm say mê ấy theo bà suốt cuộc đời và trở thành động lực để ở tuổi ngoài 50, bà quyết định gây dựng thương hiệu riêng, tiếp tục gắn bó với nghề trong bối cảnh sản phẩm thủ công truyền thống phải đối mặt với không ít khó khăn.

Qua câu chuyện của nghệ nhân, công chúng cũng hiểu thêm sự kỳ công phía sau một chiếc quạt tưởng chừng giản dị. Để hoàn thiện sản phẩm, người thợ phải trải qua gần 20 công đoạn, từ lựa chọn, xử lý nan tre, làm giấy, ghép nan đến hoàn thiện các chi tiết. Những kỹ thuật như “khoan đón đầu hai mặt” khi tạo lỗ xỏ chốt cho hai nan cái đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Công việc còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhất là khâu xử lý và hong khô giấy, yêu cầu người thợ phải linh hoạt ứng phó với những ngày nồm ẩm kéo dài.

Nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm workshop “Dó phiêu diêu”. Ảnh: BTC

Không dừng lại ở việc duy trì cách làm truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn còn tìm hướng đổi mới, đưa chiếc quạt bình dân trở thành sản phẩm nghệ thuật và quà tặng có giá trị cao hơn. Bên cạnh quạt giấy truyền thống, cơ sở của gia đình bà phát triển thêm quạt lụa, quạt the, quạt tranh phong cảnh Hà Nội, quạt gỗ đỏ kích thước lớn và quạt gỗ ngọc am có hương thơm tự nhiên.

Hiện nay, cơ sở thường xuyên đón học sinh và du khách nước ngoài đến tham quan, trực tiếp trải nghiệm các công đoạn dán quạt, vẽ tranh trên quạt. Đây cũng là cách đưa nghề thủ công ra khỏi không gian sản xuất quen thuộc, trở thành một sản phẩm trải nghiệm văn hóa có sức hấp dẫn với công chúng.

Câu chuyện di sản tiếp nối bằng góc nhìn người trẻ

Nếu talkshow giúp công chúng hiểu sâu hơn về giá trị nghề truyền thống thì workshop “Dó phiêu diêu” lại mở ra cơ hội để mỗi người trực tiếp tham gia vào hành trình sáng tạo. Trên những phôi quạt giấy dó, sinh viên, người dân Thủ đô và du khách quốc tế tự tay lựa chọn màu sắc, họa tiết, gửi gắm ý tưởng và cá tính riêng.

Tại đây, chiếc quạt không còn đơn thuần là sản phẩm thủ công được trưng bày hay món đồ lưu niệm, mà trở thành không gian sáng tạo, nơi mỗi người có thể tiếp nối giá trị truyền thống bằng góc nhìn của mình. Sự kết hợp giữa chất liệu giấy dó, kỹ thuật làm quạt truyền thống và những nét vẽ hiện đại tạo nên sự giao thoa thú vị giữa di sản và đời sống hôm nay.

Nhiều du khách nước ngoài tham gia workshop bày tỏ sự thích thú khi được trực tiếp cầm cọ trang trí quạt và tìm hiểu câu chuyện về nghề. Trải nghiệm làm quạt giúp họ nhận ra phía sau một món đồ thủ công nhỏ bé là sự kiên nhẫn, khéo léo và niềm tự hào văn hóa của người Việt.

Chia sẻ về ý tưởng dự án “Dó phiêu diêu”, sinh viên Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng nhóm, cho biết nhóm không muốn di sản chỉ nằm trong ký ức hay những trang sách. Thông qua “Hành trình ba nếp”, mỗi người tham dự không chỉ mang về một chiếc quạt có dấu ấn cá nhân mà còn hiểu thêm câu chuyện làng nghề và trân trọng công sức của những nghệ nhân Chàng Sơn.

Sự tâm huyết của nghệ nhân và sức sáng tạo của người trẻ tạo thêm cơ hội để câu chuyện chiếc quạt Chàng Sơn đến với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Ảnh: BTC

Việc lựa chọn Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 để tổ chức chương trình cũng là cách người trẻ thể hiện tình yêu, trách nhiệm với di sản bằng chính năng lực và ngôn ngữ sáng tạo của mình.

Từ câu chuyện của nghệ nhân đến trải nghiệm sáng tạo của công chúng, “Dó phiêu diêu” cho thấy sức sống của nghề truyền thống không chỉ nằm ở việc lưu giữ kỹ thuật hay sản phẩm, mà còn ở khả năng hiện diện trong đời sống hôm nay. Sự gặp gỡ giữa tâm huyết của nghệ nhân và sức sáng tạo của người trẻ chính là nhịp cầu để những giá trị làng nghề tiếp tục được nuôi dưỡng. Từ chiếc quạt giấy mộc mạc, câu chuyện Chàng Sơn có thêm cơ hội lan tỏa, vượt khỏi lũy tre làng để đến với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.