Côn Đảo, hòn đảo nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và ý nghĩa lịch sử, sắp đón một bước phát triển hạ tầng quan trọng. Theo định hướng mới, Côn Đảo sẽ được phát triển thành cảng hàng không quốc tế, có khả năng đón các loại máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, với công suất dự kiến đạt 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và nâng lên 5 triệu khách vào năm 2050.

Đây là tin vui không chỉ với ngành du lịch mà còn với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả vùng.

Vì sao đây là bước đi quan trọng?

Lâu nay, việc đi lại tới Côn Đảo còn hạn chế, chủ yếu bằng máy bay nhỏ hoặc tàu biển, khiến hòn đảo xinh đẹp này chưa phát huy hết tiềm năng du lịch vốn có. Một sân bay quốc tế có khả năng đón máy bay thân rộng sẽ thay đổi căn bản điều đó, giúp du khách trong và ngoài nước tiếp cận Côn Đảo thuận tiện hơn, mở ra khả năng kết nối trực tiếp với nhiều điểm đến.

Khi giao thông thuận lợi, du lịch phát triển, kéo theo đó là cơ hội việc làm, thu nhập cho người dân địa phương, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế liên quan. Hạ tầng hàng không hiện đại cũng là nền tảng để Côn Đảo phát triển một cách bài bản, xứng tầm với giá trị đặc biệt của mình.

Phát triển gắn với gìn giữ giá trị

Côn Đảo không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn là vùng đất thiêng liêng, gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc. Vì vậy, điều quan trọng là sự phát triển hạ tầng và du lịch cần đi đôi với việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường tự nhiên quý giá nơi đây.

Phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn, chính là hướng đi đúng đắn để Côn Đảo vừa vươn mình, vừa giữ được bản sắc và vẻ đẹp riêng có.

Ý nghĩa với du khách và người dân

Với du khách, nhất là các gia đình yêu thích du lịch, việc Côn Đảo có sân bay quốc tế trong tương lai mở ra thêm một lựa chọn hấp dẫn cho những chuyến đi nghỉ dưỡng, khám phá.

Với người dân Côn Đảo, đây là cơ hội để nâng cao đời sống, phát triển quê hương. Và với cả nước, một Côn Đảo phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng sẽ là niềm tự hào chung, góp phần vào bức tranh phát triển du lịch và kinh tế biển của Việt Nam.