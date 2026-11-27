Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thi. Ảnh: Thuận Thảo

Hội thi thu hút 8 đội đến từ 8 trường trung học cơ sở đại diện cho 11 cụm thi đua trên địa bàn thành phố. Mỗi đội tham gia 3 phần thi: Giới thiệu đội hình, tuyên truyền giới thiệu sách và thể hiện năng khiếu. Các đội thi giới thiệu những cuốn sách hay viết về truyền thống lịch sử, văn hóa, những nét đặc trưng tiêu biểu của vùng đất, con người Bắc Ninh; các nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Theo ông Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Bắc Ninh, đọc sách không đơn thuần là tiếp nhận thông tin, tri thức mà còn là cách để mỗi người hiểu hơn về bản thân, con người, quê hương và thế giới. Mỗi cuốn sách hay mở ra một chân trời mới, giúp các em tiếp cận lịch sử, văn hóa, khoa học, nuôi dưỡng ước mơ và hình thành những phẩm chất tốt đẹp.

Ông Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Bắc Ninh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thuận Thảo

"Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc xây dựng văn hóa đọc càng có ý nghĩa quan trọng, giúp thiếu nhi hình thành năng lực tư duy, khả năng chọn lọc thông tin, chủ động tiếp nhận tri thức và phát triển toàn diện", ông Thanh nhấn mạnh.

Hội thi không chỉ hướng tới việc tìm kiếm những phần thi xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa tình yêu sách, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Thông qua các phần thi kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách, các em có cơ hội thể hiện kiến thức, kỹ năng thuyết trình, khả năng cảm thụ, đồng thời bày tỏ tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Đội dự thi của Trường Trung học cơ sở Vân Hà số 1 (phường Vân Hà) giới thiệu cuốn sách về di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Thuận Thảo

Thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn các cấp, ngành, nhà trường, thư viện và gia đình tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo dựng môi trường đọc lành mạnh, thân thiện; phát triển hệ thống tủ sách, không gian đọc và tổ chức các hoạt động khuyến đọc thiết thực, giúp thiếu nhi có điều kiện tiếp cận với những cuốn sách hay, từng bước hình thành thói quen đọc sách và nuôi dưỡng khát vọng học tập, sáng tạo. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và hành trang tri thức cho thế hệ thiếu nhi thành phố Bắc Ninh trong thời kỳ mới.