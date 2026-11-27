Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới” gồm tám đề án thành phần, triển khai tại Hoàng thành Thăng Long; Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà; Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Thành nhà Hồ; Phong Nha - Kẻ Bàng; Cố đô Huế; Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn. Đây là những di sản có loại hình và cấu trúc khác nhau, từ văn hóa, thiên nhiên đến các hệ thống di sản phức hợp. Việc lựa chọn này nhằm thử nghiệm khả năng áp dụng khung tổng giá trị kinh tế đối với nhiều dạng di sản.

Lăng Gia Long là một quần sơn với 42 đồi núi lớn nhỏ có tên gọi riêng.

Theo Cục Di sản Văn hóa Bộ VH-TT&DL, đơn vị chủ trì hiện Việt Nam hiện có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Hơn 30 năm qua, việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản đã mang lại những đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, sinh kế cộng đồng và bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế quốc gia.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của di sản lâu nay thường được thể hiện qua những con số trực tiếp như lượng khách, tiền vé, doanh thu dịch vụ hay đóng góp từ du lịch. Nhiều lợi ích khác đối với cộng đồng và xã hội vẫn chưa được tính toán đầy đủ.

Việc lượng hóa tổng giá trị kinh tế không đồng nghĩa với đưa toàn bộ giá trị văn hóa hay giá trị nổi bật toàn cầu của một di sản ra quy đổi thành tiền. Theo Đề án, tổng giá trị kinh tế của di sản được xem xét ở cả giá trị sử dụng và giá trị phi sử dụng…. Một phần giá trị khác nằm ở khả năng gìn giữ di sản cho tương lai, trao truyền cho các thế hệ sau, cũng như ý nghĩa về biểu tượng, bản sắc và tinh thần đối với cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh kiểm tra công tác bảo quản, trưng bày cổ vật tại điện Long An, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Theo kế hoạch, kết quả của Đề án sẽ được tích hợp với các đầu mối quản lý nhà nước, cơ sở dữ liệu, bản đồ, hệ thống GIS và phân tích không gian. Thông qua đó, cơ quan quản lý có thể xác định nơi tập trung các nhóm giá trị, những khu vực cần ưu tiên bảo tồn, khu vực chịu áp lực phát triển cũng như các điểm nóng về môi trường và rủi ro. Dữ liệu này sẽ hỗ trợ xây dựng các kịch bản phát triển và xác định ưu tiên đầu tư, bảo tồn.

Để triển khai đề án, TP Huế vừa tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Xác định đối tượng lượng giá tổng giá trị kinh tế của Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế” với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học... Đây là đề án đầu tiên trong chuỗi tám đề án lượng giá các di sản thế giới tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, các đại biểu trình bày, thảo luận về ranh giới, phạm vi nghiên cứu trên cơ sở hồ sơ Di sản thế giới Cố đô Huế và thực tiễn quản lý hiện nay; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa các giá trị nổi bật toàn cầu được UNESCO ghi nhận với những giá trị được xem xét từ góc độ tổng giá trị kinh tế. Việc nhận diện các đối tượng lượng giá nhằm bảo đảm cách tiếp cận tổng thể, phản ánh mối liên hệ giữa các thành tố di sản và những lợi ích mà di sản mang lại cho cộng đồng, địa phương, quốc gia và các thế hệ tương lai.

Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 1993, không chỉ có hệ thống kiến trúc cung đình, thành quách, lăng tẩm và di tích lịch sử mà còn gắn với cảnh quan, không gian văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và đời sống cộng đồng. Việc lượng hóa giá trị kinh tế di sản được tiếp cận trên cơ sở hai nội hàm chính là hệ thống tài sản di sản và dòng dịch vụ di sản. Qua đó, nhận diện cả những giá trị có thể đo lường bằng phương pháp kinh tế lẫn các lợi ích về văn hóa, xã hội và môi trường.

Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1993 và là Di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Theo đề án, có 44 đối tượng được đề xuất đưa vào lượng giá, phân bổ theo bốn nhóm tài sản. Cụ thể, nhóm tài sản tự nhiên gồm 4 đối tượng, tập trung vào cảnh quan bao chứa và cảnh quan nội khu Kinh thành cổ, hệ thống thủy văn và giá trị quy hoạch tổng thể.

Trong đó, nhóm tài sản văn hóa gồm 21 đối tượng, liên quan đến hệ thống thành quách, cung điện, lăng tẩm, các công trình di tích, khảo cổ học, cổ vật, Nhã nhạc, thơ văn trên kiến trúc cung đình và các di sản văn hóa đặc sắc khác.

Nhóm tài sản định cư gồm 10 đối tượng, tập trung vào hệ thống nhà vườn, phố cổ, làng cổ, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và các giá trị văn hóa gắn với cộng đồng cư dân. Nhóm tài sản kinh tế gồm 9 đối tượng, hướng đến lượng hóa các giá trị lan tỏa kinh tế, du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, thương hiệu di sản, ngoại giao văn hóa và đóng góp của di sản đối với phát triển đô thị di sản…

Khảo cổ học là một trong đối tượng được đưa vào đề xuất lượng giá (trong ảnh, khảo cổ Tháp Đôi Liễu Cốc hơn ngàn năm tuổi ở TP Huế).

Theo Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành, Huế đã đáp ứng nhiều tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa theo Điều 11 Nghị định 282 của Chính phủ: Có lịch sử hình thành, có di sản vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu, di tích quốc gia đặc biệt, đã có quy hoạch bảo quản tu bổ phục hồi quần thể di tích Cố đô Huế được Thủ tướng phê duyệt nhiều lần. Việc hoàn thiện tiêu chí định giá tổng thể giá trị kinh tế sẽ giúp Huế đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đô thị di sản, mở ra cơ hội tiếp cận các chính sách ưu đãi về đất đai, phí, lệ phí… Khi giá trị di sản được định giá đúng mức và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư, Huế có thể huy động nguồn lực tài chính, xã hội lớn để tái đầu tư ngược lại cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Tác phẩm "Cửu đỉnh" đặt tại sân Thế Tổ Miếu trong Hoàng thành Huế được công nhận là Bảo vật quốc gia và Di sản Tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh lưu ý, việc xây dựng đề án của thành phố phải bám sát khung chung do Chính phủ và Bộ VH-TT&DL định hướng, đồng thời cần có độ mở để thích ứng với đặc thù của từng địa phương có di sản thế giới. Đối với danh mục 44 đối tượng dự kiến lượng giá, bên cạnh cách phân chia thành bốn nhóm tài sản theo đề xuất của đơn vị tư vấn, cần tiếp tục nghiên cứu, tham khảo cách phân loại di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu và cảnh quan nhằm bảo đảm tính khoa học, dễ nhận diện và thuận lợi khi triển khai.

Về phạm vi nghiên cứu, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, đối chiếu với quy hoạch chung đô thị, hồ sơ Di sản thế giới năm 1993, hồ sơ quy hoạch Quần thể di tích Cố đô Huế và các giá trị di sản được bổ sung, công nhận qua các thời kỳ. Việc xác định phạm vi cần đặt trong mối quan hệ với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, bảo đảm hài hòa giữa khai thác kinh tế di sản với phát triển các ngành kinh tế khác, không làm ảnh hưởng đến những giá trị cần bảo tồn. Lãnh đạo TP Huế đề nghị các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành đề án vào cuối năm 2027.