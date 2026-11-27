Video câu cá không cần lưỡi câu, chỉ chai nhựa và bột trắng.

Mỗi ngày, tại khu vực cầu Hà Thanh 1 và cầu chữ Y (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), hình ảnh nhiều người đứng bên thành cầu, tay cầm những dụng cụ bắt cá﻿ khá lạ mắt khiến người đi đường không khỏi tò mò.

Thay vì sử dụng cần câu và lưỡi câu﻿ như thông thường, họ chỉ dùng một cuộn dây cước buộc vào chai nhựa, bên trong chứa thứ bột màu trắng. Dụng cụ đơn giản nhưng có thể bắt được những con cá đối tươi rói.

Mồi để câu cá chỉ là gói bột mì﻿ có giá khoảng 10.000 đồng.

Trước khi thả chai xuống sông, người câu cho một ít nước vào chai, thêm bột mì rồi khuấy đều, tạo thành hỗn hợp màu trắng.

“Cần thủ” chuẩn bị "buông cần".

Chai nhựa chứa bột mì được thả xuống nước để dụ cá.

Người câu kiên nhẫn chờ đợi. Khi thấy sợi cước căng, rung động thì lập tức giật dây, kéo chai lên.

Lý giải về cách bắt cá này, người câu cho biết, khi ngửi thấy mùi bột mì, cá đối sẽ chui đầu vào chai để ăn. Đặc điểm cá đối có tập tính bơi tiến về phía trước, không thể bơi lùi để thoát ra, nên dễ mắc kẹt trong chai.

Chẳng cần lưỡi câu, “cần thủ” vẫn đều tay kéo lên những con cá đối tươi rói lên bờ.

Ông Phan Thế Trường (43 tuổi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chia sẻ việc đi câu vừa giúp giải trí, vận động, vừa có cá tươi mang về cải thiện bữa ăn gia đình. Nếu bắt được nhiều thì bán bớt để kiếm tiền thêm.

Theo người dân, cá đối thường sống ở vùng nước lợ, cửa sông. Chúng xuất hiện nhiều từ khoảng tháng 9 âm lịch và có tập tính kiếm ăn theo đàn. Ảnh: Trương Định.

Bộ dụng cụ câu cá đối của các cần thủ.

Sợi cước căng lên, người câu nhanh tay kéo chai nhựa lên bờ.

Bên trong, một con cá đối đã mắc bẫy.

Cá đối có thịt thơm, ngọt, béo, chế biến được nhiều món ngon như nướng muối ớt, chiên giòn, kho tiêu hay canh chua cá đối.