Trần Thị Thu Huyền trên sân khấu chung kết cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 Trần Thị Thu Huyền đã giành hai giải thưởng Best Catwalk (Người đẹp trình diễn catwalk đẹp nhất) và Best Elegance (Người đẹp Thanh lịch) tại Miss Heritage International 2026 (Hoa hậu Di sản Quốc tế lần thứ 9), vừa diễn ra tại Thái Lan.

Cú đúp giải thưởng là dấu ấn đáng chú ý của đại diện Việt Nam trong hành trình tranh tài cùng các thí sinh quốc tế, đồng thời ghi nhận phong thái trình diễn tự tin và hình ảnh thanh lịch mà cô thể hiện tại cuộc thi.

Đêm chung kết diễn ra tối 26/11 tại ESC Park Rangsit, Thái Lan, với sự tham gia của 47 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh hiệu Hoa hậu Di sản Quốc tế 2026 thuộc về đại diện Mongolia; danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Singapore và Á hậu 2 thuộc về Kenya.

Đại diện Việt Nam Trần Thị Thu Huyền gây chú ý ngay từ phần khai mạc với màn giới thiệu bản thân đầy tự tin: “I’m Miss Heritage Vietnam! From the land of Independence, Freedom, and Happiness - VIETNAM!”.

Với giọng nói vang, rõ ràng, dứt khoát cùng nụ cười rạng rỡ, Thu Huyền thể hiện niềm tự hào khi giới thiệu đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Sự chủ động và phong thái tự tin cũng là những nét đáng chú ý trong cách cô xuất hiện xuyên suốt các hoạt động của cuộc thi.

Những bộ trang phục truyền thống như Saiba của Thái Lan, Kebaya của Indonesia cùng quốc phục các nước góp phần tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hai giải thưởng mà Thu Huyền đạt được tập trung vào hai phương diện khác nhau của hình ảnh người đẹp. Best Catwalk ghi nhận kỹ năng trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu và phong thái thể hiện qua từng bước đi; trong khi Best Elegance tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, sự tinh tế trong thần thái và cách ứng xử. Đây là những dấu ấn giúp đại diện Việt Nam tạo được vị trí riêng giữa dàn thí sinh quốc tế.

Trước đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa và cộng đồng tại Thái Lan. Hành trình đưa các đại diện đến tham quan bảo tàng phim, nông trại sen, trải nghiệm làm vườn, giao lưu tại các tổ chức bảo trợ trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật. Những hoạt động này mở rộng không gian giao lưu ngoài sân khấu, giúp thí sinh tìm hiểu đời sống, văn hóa bản địa và chia sẻ những câu chuyện nhân văn.

Các chương trình giao lưu văn hóa, tiệc truyền thống Thái Lan và hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của từng quốc gia cũng tạo cơ hội để các đại diện giới thiệu bản sắc quê hương.

Trong các phần thi chính thức, thí sinh lần lượt thể hiện tài năng, trình diễn quốc phục, trang phục dạ hội và áo tắm. Những bộ trang phục truyền thống như Saiba của Thái Lan, Kebaya của Indonesia cùng quốc phục các nước góp phần tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu.

Dàn thí sinh mùa giải năm nay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Miss Heritage International thuộc hệ thống Heritage Pageants, hướng đến năm giá trị P.E.T.C.H. gồm Peace (Hòa bình), Environment (Môi trường), Tourism (Du lịch), Culture (Văn hóa) và Heritage (Di sản).

Định hướng này đưa cuộc thi vượt ra ngoài khuôn khổ một sân chơi sắc đẹp, tạo không gian để phụ nữ từ nhiều quốc gia cùng giới thiệu bản sắc, thúc đẩy giao lưu văn hóa và nâng cao nhận thức về những giá trị cần được gìn giữ, trao truyền.

Với Trần Thị Thu Huyền, hành trình tại Thái Lan còn là cơ hội tiếp tục câu chuyện quảng bá văn hóa Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Trước đó, cô đăng quang Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 và được lựa chọn đại diện đất nước tham dự cuộc thi. Quê ở Kỳ Thượng, Hà Tĩnh, người đẹp mang đến sân chơi quốc tế hình ảnh một đại diện trẻ với niềm tự hào về quê hương và bản sắc dân tộc.

Hai giải thưởng Best Catwalk và Best Elegance khép lại hành trình Miss Heritage International 2026 của Thu Huyền bằng những dấu ấn đáng nhớ. Từ phong thái trình diễn đến hình ảnh thanh lịch, đại diện Việt Nam góp thêm một sắc thái vào bức tranh giao lưu văn hóa quốc tế, nơi vẻ đẹp người phụ nữ không chỉ được thể hiện qua diện mạo mà còn qua cách mỗi người mang câu chuyện quê hương đến với thế giới./.

Trước đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa và cộng đồng tại Thái Lan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)