Theo tin từ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, “Lễ hội Con đường Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam 2026” sẽ được tổ chức trong hai ngày 5 & 6/12 tại khu vực đường Trần Văn Lai, Mỹ Đình, Hà Nội.

Trong khuôn khổ lễ hội, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ giới thiệu những nét tinh hoa của văn hóa Hàn Quốc đến người dân Việt Nam và mời đoàn biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đoàn biểu diễn múa của Viện Quốc gia Gugak Namdo đến biểu diễn. Thông qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp âm nhạc truyền thống, các màn trình diễn nghệ thuật dân gian sôi động và điệu múa Hàn Quốc duyên dáng, Viện Quốc gia Gugak Namdo sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm đặc sắc về nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc.

Gian hàng quảng bá văn hóa Hàn Quốc thông qua trang phục truyền thống Hàn Quốc - Hanbok sẽ giúp khách tham quan không chỉ ngắm nhìn những bộ hanbok đậm sắc màu Hàn Quốc tại khu vực trưng bày, mà con được trải nghiệm mặc Hanbok và chụp ảnh photobooth để lưu giữ kỷ niệm tại lễ hội, nhận các món quà lưu niệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng.

Đặc biệt, “Lễ hội Con đường Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam 2026” năm nay sẽ càng thêm sôi động với chương trình biểu diễn nhạc trot đặc biệt, kết hợp cùng chương trình giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc “Miss & Mr. Trot”. Ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Hyunwoo cùng các nghệ sĩ được yêu thích tại Việt Nam như 7DNight, Trần Ngọc Ánh... cũng sẽ tham gia biểu diễn chúc mừng, tạo nên sân khấu giao hòa giữa âm nhạc đại chúng của hai nước.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có sự tham gia đông đảo của hơn 70 doanh nghiệp và tổ chức đến từ Việt Nam và Hàn Quốc để quảng bá đặc sản địa phương nổi bật của Hàn Quốc.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Park Chan A, chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng lễ hội sẽ trở thành dịp ý nghĩa để người dân Việt Nam và Hàn Quốc hiểu sâu sắc hơn về văn hóa của nhau, đồng thời ngày càng gắn kết và gần gũi hơn".