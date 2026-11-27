Lá thì là (còn gọi là thìa là, tiếng Anh là dill) là phần lá xẻ sợi nhỏ của cây thì là, một loại rau gia vị họ Hoa tán có mùi thơm dịu, hơi ngọt. Loại lá này thường được dùng để át mùi tanh của cá. Muốn giữ trọn hương thơm, bạn nên chọn bó tươi, sơ chế đúng cách và cho thì là vào cuối khi nấu.

Nhận biết lá thì là để không mua nhầm

Cây thì là (Anethum graveolens) có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và Tây Á. Cây cao khoảng 0,8–1m, thân mảnh. Lá xẻ thành sợi, phiến lá dài khoảng 10–20cm, thùy lá rộng khoảng 0,5mm. Mùi thơm đặc trưng đến từ tinh dầu trong lá.

Lá thì là xẻ sợi mảnh, thùy lá rất nhỏ

Khi đi chợ, bạn cần phân biệt thì là với một số loại rau dễ nhầm:

Ngò rí: cùng họ Hoa tán nhưng khác loài. Lá ngò rí có bản rộng hơn và mùi khác hẳn thì là, vốn có mùi hồi nhẹ.

Củ hồi tây: là một loại rau khác.

Thì là Trung Quốc: có mùi quế hồi, không giống thì là Việt Nam.

Cách chọn mua lá thì là tươi

Hãy chọn bó thì là có màu xanh mướt và mùi thơm rõ khi ngửi gần. Cụ thể, bó tươi thường có ba dấu hiệu sau:

Lá xanh mướt, sợi mảnh, không bị dính bết.

Thân cứng cáp, không mềm oặt.

Mùi thơm dịu, rõ ràng.

Chọn bó thì là xanh mướt, thân cứng, mùi thơm rõ

Ngược lại, hãy tránh bó có lá úa vàng, dập nát, nhớt hoặc ra nước. Nếu ngửi thấy mùi quế hồi lạ, đó có thể là thì là Trung Quốc, không đúng vị quen thuộc của món Việt. Bạn chỉ nên mua vừa đủ dùng, vì hương thơm nhạt dần theo thời gian.

Cách sơ chế lá thì là sạch, giữ mùi thơm

Nhặt lá úa, ngâm nước muối loãng rồi rửa sạch, để ráo

Bước 1: Nhặt bỏ lá úa, cọng già

Loại bỏ phần héo, dập để món ăn không bị đắng hoặc ám mùi lạ.

Bước 2: Ngâm nước muối loãng 5–10 phút

Bước này giúp làm sạch bụi bẩn bám giữa các sợi lá mảnh.

Bước 3: Rửa lại bằng nước sạch, để ráo

Thì là ráo nước sẽ dễ thái và không làm loãng món xào, món chiên.

Bước 4: Tuốt lá hoặc cắt khúc

Giữ đầu ngọn cọng, dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt xuống để tuốt lá. Bạn cũng có thể cắt khúc. Phần cọng có thể thả vào món hầm lấy mùi rồi vớt bỏ.

Bước 5: Chỉ thái khi sắp nấu

Thái quá sớm sẽ làm mất hương thơm của lá.

Cách bảo quản lá thì là tươi lâu

Hương thì là nhạt dần theo thời gian nên dùng tươi là tốt nhất. Nếu cần trữ, bạn có hai cách:

Ngăn mát tủ lạnh: để thì là thật ráo, gói lỏng bằng khăn giấy ẩm, cho vào hộp kín. Lá tươi thường dùng được trong vài ngày.

Ngăn đông: rửa sạch, để ráo, cắt khúc rồi đựng trong túi zip. Cách này dùng được khoảng 6 tháng.

Bạn cũng có thể phơi khô, nhưng thì là khô kém thơm hơn bản tươi.

6 món ngon dễ nấu từ lá thì là

Quy tắc chung là cho lá thì là vào cuối khi nấu để giữ mùi thơm.

Canh cá nấu thì là thơm ngọt, cho thì là trước khi tắt bếp

Canh cá nấu thì là: kết hợp cá với khoai hoặc cà chua, nêm vừa ăn rồi cho thì là vào ngay trước khi tắt bếp. Mùi tanh được át đi mà hương thơm không bay mất.

Chả cá thì là: xay nhuyễn cá, trộn thì là thái nhỏ cùng gia vị, nặn miếng và chiên vàng hai mặt. Khâu xay sẽ nhanh hơn nếu bạn có máy xay thịt.

Bún cá thì là: cá chiên hoặc luộc, nước dùng nêm vừa miệng. Khi chan bún, rắc thêm thì là tươi.

Trứng chiên thịt xay thì là: trộn thịt xay với trứng đánh tan, thì là cắt nhỏ và chút nước mắm, rồi chiên lửa vừa đến khi vàng đều.

Cá kho thì là: ướp cá với nước màu, nước mắm, tiêu, kho nhỏ lửa đến khi sệt rồi cho thì là vào cuối cùng.

Rau muống xào thì là: phi thơm tỏi, xào rau muống lửa lớn nhanh tay, nêm vừa ăn rồi cho thì là cắt khúc vào đảo nhẹ.

Lưu ý an toàn khi dùng lá thì là

Lá thì là là rau gia vị, có thể góp thêm vitamin C, kali, canxi cho bữa ăn nhưng không thay thế thuốc điều trị. Mỗi bữa bạn chỉ dùng một nhúm nhỏ nên lượng dưỡng chất mang tính bổ trợ. Cần lưu ý các điểm sau:

Người dị ứng với rau họ Hoa tán nên thận trọng hoặc tránh dùng.

Thai phụ ăn lượng nhỏ như rau gia vị thường được xem là ổn. Nên tránh hạt, tinh dầu hoặc nước sắc đậm đặc.

Dạng chiết xuất có thể tương tác với một số thuốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn đang dùng thuốc.

Câu hỏi thường gặp

Có thể thay thì là bằng rau nào? Bạn có thể dùng tạm hành lá, rau răm hoặc thì là khô, nhưng mùi sẽ khác so với thì là tươi.

Ăn sống lá thì là được không? Được. Thì là thường dùng trong salad hay sốt chấm, nhưng cần rửa kỹ.

Nhìn chung, chọn bó tươi, sơ chế đúng và cho thì là vào cuối khi nấu là cách giữ trọn mùi thơm của loại rau này.