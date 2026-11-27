Gian hàng của đồng bào Chăm tại không gian ẩm thực trong khuôn khổ Festival Dòng xanh An Giang.

Mỗi món ngon là một câu chuyện văn hóa

Tại không gian ẩm thực trong khuôn khổ Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I, diễn ra ở phường Rạch Giá, gian hàng của đồng bào Chăm, xã Vĩnh Hậu, thu hút đông đảo du khách dừng chân. Trên bàn trưng bày, nhiều món ăn mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm được giới thiệu, mời gọi thực khách khám phá như: cà ri bò thơm nồng gia vị, tung lò mò, cơm Kabsah mang phong vị Ả Rập, các loại bánh truyền thống và sinh tố chà là.

Nhiều du khách tỏ ra thích thú với những món ăn lần đầu được thưởng thức. Tung lò mò và cà ri bò gây ấn tượng bởi hương vị đặc trưng; món sinh tố chà là cũng tạo sự tò mò bởi cách chế biến mới lạ.

Món cà ri bò thơm nồng gia vị của đồng bào Chăm.

Anh Du Số, Trưởng đoàn làng đồng bào Chăm An Giang tham gia Festival cho biết: “Đoàn mang đến nhiều món ăn truyền thống để giới thiệu với du khách. Không chỉ có những món mặn đặc trưng, các loại bánh ngọt của đồng bào Chăm cũng được giới thiệu như một nét văn hóa riêng”.

Theo anh Du Số, việc giới thiệu ẩm thực tại lễ hội là dịp để nhiều người hiểu hơn về văn hóa, phong tục và đời sống của đồng bào Chăm thông qua những món ăn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Thực tế, sức hấp dẫn của ẩm thực vùng biên An Giang nằm ở sự đa dạng văn hóa. Nơi đây là địa bàn sinh sống lâu đời của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa... Mỗi dân tộc có cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến và thưởng thức riêng, tạo nên bức tranh ẩm thực phong phú, vừa có bản sắc riêng, vừa có sự giao thoa thú vị.

Đến làng Chăm ở xã Châu Phong, du khách có thể tìm hiểu quy trình làm tung lò mò - món lạp xưởng bò nổi tiếng. Theo tiếng Chăm, “tung” nghĩa là ruột, “lò mò” nghĩa là thịt bò. Món ăn được chế biến công phu từ thịt bò tươi, ruột bò làm sạch, phơi và nhồi nguyên liệu bên trong.

Bánh kà tum của đồng bào Khmer.

Trong khi đó, bánh kà tum của đồng bào Khmer lại hấp dẫn bởi hình thức độc đáo và kỹ thuật làm bánh cầu kỳ. Bánh được gói bằng lá thốt nốt non, bên trong có nếp, đậu trắng, dừa và đường. Để tạo thành chiếc bánh nhỏ xinh như quả lựu, người làm phải đan, thắt lớp vỏ lá tỉ mỉ, khéo léo.

Nghệ nhân Néang Phương, ở xã Ô Lâm đã có hơn 46 năm gắn bó với nghề làm bánh kà tum. Đôi tay thuần thục của bà không chỉ tạo nên những chiếc bánh đẹp mắt mà còn lưu giữ kỹ thuật làm bánh truyền thống của đồng bào Khmer.

Đưa đặc sản thành sản phẩm du lịch vùng biên

Khô rắn - đặc sản của vùng biên An Phú, thường được sản xuất vào mùa nước nổi.

Ẩm thực vùng biên An Giang không chỉ có những món ăn truyền thống của các cộng đồng dân tộc mà còn gắn với sản vật đặc trưng của từng địa phương.

Ở xã An Phú, khô rắn là món đặc sản, gắn với mùa nước nổi. Rắn sau khi sơ chế, làm sạch, bỏ da và xương được tẩm ướp gia vị rồi phơi nắng. Khoảng 12kg rắn tươi mới cho ra 1kg khô thành phẩm. Tùy loại, khô rắn có giá từ 250.000 - 500.000 đồng/kg. Sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức mà còn được nhiều người chọn làm quà biếu.

Khi nướng trên bếp than, khô rắn tỏa mùi thơm, thịt dai, ngọt, có thể ăn kèm xoài xanh, dưa leo, cóc non và chấm tương ớt hoặc mắm me. Cách thưởng thức mộc mạc ấy tạo nên nét riêng của ẩm thực miền biên giới.

Làng khô mắm Châu Đốc.

Đến Châu Đốc, du khách không thể bỏ qua các loại mắm nổi tiếng được chế biến từ nguồn thủy sản phong phú của vùng sông nước. Với lịch sử hơn 100 năm, nghề làm mắm nơi đây đã tạo nên nhiều sản phẩm nổi tiếng như mắm cá linh, mắm cá lóc đồng, mắm cá sặc, mắm thái, mắm ba khía.

Ngoài ra, đường thốt nốt, bánh bò thốt nốt, gà đốt lá chúc Ô Thum, cháo bò Tri Tôn, bánh canh bò viên Bảy Núi … cũng góp phần làm phong phú thêm nền ẩm thực.

Tại chợ Tịnh Biên, bên cạnh các loại mắm, khô quen thuộc, những món ăn chế biến từ bò cạp, ve, rết, tắc kè, mối chúa... cũng tạo sự tò mò, hấp dẫn du khách khám phá.

Chị Thúy Liễu, phường Rạch Giá, chia sẻ: “An Giang có nhiều đặc sản nổi tiếng và nhiều món ăn được giữ gìn bao đời. Đến Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I, được thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương, xem nghệ nhân làm bánh, tôi hiểu thêm những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các cộng đồng dân tộc”.

Mật thốt nốt và trái thốt nốt vùng Bảy Núi.

Thực tế cho thấy ẩm thực có thể trở thành sản phẩm mũi nhọn thúc đẩy phát triển du lịch An Giang. Tuy nhiên, để đặc sản vùng biên thực sự tạo dấu ấn và giữ chân du khách, mỗi địa phương cần xây dựng những điểm trải nghiệm gắn với làng nghề, nghệ nhân, quy trình chế biến và câu chuyện văn hóa cho từng món ăn, từng sản phẩm.

Cùng với đó, cần chú trọng chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn hiệu. Các tuyến du lịch cần kết nối điểm tham quan văn hóa, làng nghề, chợ biên giới với không gian thưởng thức đặc sản địa phương.

Ẩm thực vùng biên không chỉ để thưởng thức mà còn là cách để du khách hiểu rõ hơn về vùng đất, con người và cảm nhận chiều sâu văn hóa của An Giang. Khi mỗi món ăn được kể bằng câu chuyện chân thực, mỗi nghệ nhân trở thành người truyền cảm hứng và mỗi làng nghề là một điểm đến, đặc sản địa phương sẽ có thêm cơ hội vươn xa, góp phần tạo bản sắc riêng cho du lịch An Giang.