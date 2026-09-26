Người dân cảnh giác thoát bẫy lừa đảo

Cán bộ Công an xã giải thích để ông Năm nhận biết thủ đoạn lừa đảo.

Do đó, “cán bộ Công an” này yêu cầu ông Năm cung cấp thông tin cá nhân, tài sản, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh”. Nhận thấy cuộc gọi có nhiều dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên ông Năm đến Công an xã Hương Khê trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã giải thích, giúp ông Năm nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an xã hướng dẫn ông không liên lạc với các đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và tuyệt đối không chuyển tiền.