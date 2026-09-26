Thái Nguyên: Đa dạng hình thức tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông
Vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường tiểu học Quan Triều 2, phường Quan Triều tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) bằng hình thức “sân khấu hóa” cho 800 giáo viên và học sinh nhà trường.
Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã thông tin đến cán bộ, giáo viên và các em học sinh của Trường tiểu học Quan Triều 2 về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng đầu năm 2026; hướng dẫn các thầy, cô giáo và các em học sinh cách nhận diện các biển báo hiệu đường bộ và cảnh báo các hành vi vi phạm phổ biến thông qua hình thức sân khấu hoá.
Bên cạnh đó, cán bộ Phòng CSGT cũng đã tập trung hướng dẫn những kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp an toàn, dự báo những tình huống giao thông có thể xảy ra trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ.
Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã phát 500 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông và tặng 50 phần quà giao lưu cho các em học sinh tham gia giao lưu có câu trả lời đúng về an toàn giao thông.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thai-nguyen-da-dang-hinh-thuc-tuyen-truyen-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-10431833.html