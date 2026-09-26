Người Biến Mất 'xáo trộn' 3 vụ án: Sắp xếp lại dòng thời gian để tránh 'rối não'

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Nửa năm trước ngày Đông chí - Lâm Vũ Đồng bị xâm hại

Lâm Vũ Đồng (Lưu Hạo Tồn) là cô gái sống ở căn hộ số 301, tòa nhà số 7, dãy 1, chung cư Thanh Lam Viên. Một sáng nọ, cô tỉnh dậy và thấy cơ thể có dấu hiệu lạ. Lâm Vũ Đồng bàng hoàng nhận ra chiếc cúc áo sát cổ đã được cài lại, nhưng đêm qua khi đi ngủ cô để mở chiếc cúc này.

Nhờ người anh trai là bác sĩ, Lâm Vũ Đồng kiểm tra và biết được rằng cô đã bị ai đó gây mê rồi xâm hại. Điều kỳ lạ là cách hắn đột nhập vào nhà cô rồi rời đi vô cùng bí ẩn.

Bốn tháng trước ngày Đông chí - Nghiêm Ngọ chuyển đến

Sau khi bị xâm hại, Lâm Vũ Đồng chuyển đến ở cùng cô bạn thân, còn căn hộ của mình thì cho bố con Nghiêm Ngọ thuê lại. Nghiêm Ngọ (Khưu Trạch) là một kẻ nghiện cờ bạc, dẫn đến nợ nần chồng chất.

Sau khi bình ổn lại, Lâm Vũ Đồng muốn tìm cho ra thủ phạm đã xâm hại mình. Cô nghi ngờ kẻ đó là Tuấn (Tất Văn Quân) - đồng nghiệp của cô, liền lén thu thập bằng chứng để xác minh ADN. Nhưng Tuấn vô tội.

Trước Đông chí hai ngày - bố Nghiêm Ngọ đột tử

Tối hôm đó, Nghiêm Ngọ trở về nhà trong tình trạng thua sạch ở sòng bài, còn bị đòi nợ. Bố Nghiêm Ngọ dọn cơm tối, cảm thán rằng hôm nay ông cảm thấy hơi mệt.

Trong bữa cơm, Nghiêm Ngọ xin bố tiền để đi chợ và đóng điện nước, nhưng ông thừa biết con trai lại nợ nần do cờ bạc. Hai bố con cãi nhau. Bố của Nghiêm Ngọ bỏ ra ghế ngồi, uống một cốc rượu, rồi đột ngột qua đời.

Trước Đông chí một ngày - Nghiêm Ngọ và cái bể cá

Sáng hôm sau, Nghiêm Ngọ tìm cách xử lý và giấu xác bố thay vì thông báo là ông đã chết vì muốn nhận tiền lương hưu mỗi tháng của ông. Nghiêm Ngọ đưa xác ông vào trong bể cá rồi định giấu nó vào phần rỗng bên trong của bức tường. Anh ta đi tìm mua loại gạch giống hệt trong bếp để trám lại sau khi xong việc.

Tại cửa hàng, Nghiêm Ngọ gặp Từ Chí Kiệt (Phùng Binh) - chủ cửa hàng, đồng thời cũng là người sống ở chung cư Thanh Lam Viên. Thực tế, Từ Chí Kiệt còn là hàng xóm của Nghiêm Ngọ, sống ở căn hộ kế bên là 302.

Đêm hôm đó, Nghiêm Ngọ hoảng sợ khi nhận ra trong nhà hình như có ai đó, bởi một số đồ vật có sự thay đổi vị trí, nhưng anh ta không phát hiện ra ai.

Buổi sáng ngày Đông chí - Tiểu Nặc mất tích

Buổi sáng ngày Đông chí, trong lúc Tiểu Nặc ăn nốt bữa sáng, bố Tiểu Nặc xuống trước để khởi động xe. Ông đậu xe ngay dưới chân cầu thang, chỉ cần Tiểu Nặc xuống là có thể tót ngay lên xe. Nhưng đợi mãi, ông vẫn không thấy cậu con trai xuất hiện.

Bố Tiểu Nặc gọi cho mẹ Tiểu Nặc, bảo mau giục con trai, nhưng mẹ Tiểu Nặc cho biết cậu bé đã ra khỏi nhà từ lâu. Chỉ trong khoảng vài phút rời khỏi tầm mắt của bố mẹ, Tiểu Nặc đã biến mất, như thể tòa chung cư đã “nuốt” mất cậu bé.

Vẫn là ngày Đông chí - Tiểu Nặc chui qua cái lỗ thông

Sự thật được tiết lộ rằng, vào sáng ngày Tiểu Nặc mất tích, cậu bé đã chui vào căn hộ 302 của cô bé hàng xóm Lâm Oánh Oánh. Cậu bé trốn trong tủ quần áo, phát hiện bên trong tủ có một cánh cửa thông sang căn hộ bên cạnh. Tiểu Nặc chui qua, vô tình trở thành nhân chứng nhìn thấy Nghiêm Ngọ đang ngâm xác bố của anh ta trong bể cá.

Trong cơn hoảng loạn, Nghiêm Ngọ đã đánh Tiểu Nặc khiến cậu bé bất tỉnh, rồi bắt trói cậu.

Vẫn là ngày Đông chí - Từ Chí Kiệt “rơi” mặt nạ

Do sự xuất hiện của Tiểu Nặc, Nghiêm Ngọ đã phát hiện ra cái lỗ thông hai căn hộ. Từ Chí Kiệt lúc này cũng lộ mặt - hắn ta chính là người đã tạo ra cái lỗ thông này.

Đêm ngày Đông chí - Tiểu Nặc được tìm thấy

Sau khi đọc được vụ mất tích của Tiểu Nặc trên mạng - một cậu bé biến mất bí ẩn ở căn hộ ngay kế bên căn hộ cũ của mình, Lâm Vũ Đồng cùng Tuấn trở lại căn hộ 301 để tìm hiểu.

Trong căn nhà tối om do mất điện, Tuấn bị Từ Chí Kiệt bất ngờ tấn công. Riêng Nghiêm Ngọ, anh ta lao đến chỗ Lâm Vũ Đồng, nhưng là để bảo cô mau chạy trốn. Từ Chí Kiệt nhào đến, cả ba giằng co, cuối cùng Từ Chí Kiệt đã bị chính lọ thuốc gây mê của hắn ta làm cho bất tỉnh.

Kết thúc cuối cùng

Sự thật được tiết lộ rằng Từ Chí Kiệt đã cố tình tạo ra một lỗ thông với căn hộ kế bên, dùng nó để lén lẻn vào nhà hàng xóm. Với Lâm Vũ Đồng, Từ Chí Kiệt cho thuốc mê vào đồ uống của cô, đợi cô bất tỉnh thì giở trò đồi bại. Với Nghiêm Ngọ, Từ Chí Kiệt nhòm ngó trộm cuộc sống của hai bố con.

Cô con gái Lâm Oánh Oánh biết về những hành động sai trái của bố nên đã lợi dụng sự mất tích của Tiểu Nặc để vạch trần sự tồn tại của cái lỗ thông. Anh trai Lâm Vũ Đồng vẫn giữ ADN của thủ phạm xâm hại em gái mình, nhờ đó có bằng chứng kết tội Từ Chí Kiệt.

Phim trinh thám Người Biến Mất (Vanishing Point) đã có mặt trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.