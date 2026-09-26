Cảnh báo trekking tại ngọn núi nhiều người đi lạc ở Nha Trang

Vị trí đứng trên đỉnh núi Cô Tiên. Ảnh: N.H.

Ngày 25/9, UBND phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) cảnh báo nguy hiểm đối với hoạt động leo núi tự phát tại núi Cô Tiên, đặc biệt là trong mùa mưa. Do khu vực này không có cơ quan chủ quản để quản lý trực tiếp, khi du khách gặp sự cố sẽ khó khăn trong việc hỗ trợ.

Địa hình núi Cô Tiên đèo dốc, nhiều vách đá cheo leo, đường mòn nhỏ hẹp, dễ xảy ra sạt lở hoặc trơn trượt. Vào những lúc thời tiết xấu, sương mù dày đặc dễ khiến du khách mất phương hướng, dẫn đến bị lạc sâu trong rừng, kiệt sức, mất tín hiệu liên lạc và thiếu hụt lương thực, thực phẩm. Hiện khu vực này cũng chưa có hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng hay chỉ dẫn rõ ràng.

UBND phường Bắc Nha Trang đưa ra khuyến cáo du khách.

Tuyệt đối không leo núi khi thời tiết xấu (mưa bão, gió lớn).

Không tổ chức hoạt động leo núi khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn và thiếu trang thiết bị bảo hộ.

Không tổ chức leo núi sau 13h, để tránh việc phải di chuyển xuống núi trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Trường hợp leo núi có tổ chức, đảm bảo các điều kiện an toàn và trang thiết bị bảo hộ phải có kế hoạch di chuyển rõ ràng. Đồng thời thông báo trước số lượng người tham gia kèm thông tin liên hệ đến các cơ quan chức năng của phường như Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công... để được theo dõi, kịp thời cứu hộ cứu nạn.

Trong quá trình leo núi cần theo sát các thành viên trong đoàn, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm và tìm hiểu kĩ về địa hình, cung đường. Trẻ em, người lớn tuổi hoặc không đủ sức khỏe không nên tham gia leo núi tại khu vực này.

Ngoài ra, tuyệt đối không đốt lửa trại, hút thuốc hay nấu ăn ở khu vực có thảm thực vật khô trên núi, tránh gây ra tình trạng cháy rừng.

Một đoạn đường trekking lên núi Cô Tiên. Ảnh: Hạ.

Núi Cô Tiên nằm trên địa bàn phường Bắc Nha Trang, dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng. Độ cao khoảng 400 m với 3 đỉnh liền kề nhau, có tầm nhìn toàn cảnh Nha Trang. Chặng đường lên đỉnh đầu tiên dài khoảng 1,4 km.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, không ít trường hợp du khách gặp nạn do lạc đường, thiếu kinh nghiệm hoặc không đủ trang thiết bị bảo hộ.

Trước đó, ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Khánh Hòa) đã cứu nạn kịp thời một du khách người Australia bị kiệt sức khi đang leo núi Cô Tiên. Nạn nhân là bà K.B. (65 tuổi). Sau khi sơ cứu, lực lượng chức năng sử dụng cáng chuyên dụng đưa nạn nhân xuống núi và bàn giao cho cơ quan y tế để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Nữ du khách người Australia được lực lượng chức năng đưa xuống núi. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Tháng 9/2025, thời điểm Nha Trang vào mùa mưa, lực lượng chức năng từng giải cứu thành công 2 du khách người Nga bị mất phương hướng, kiệt sức và đưa xuống núi an toàn.

Không chỉ du khách quốc tế, người địa phương hoặc du khách nội địa cũng khó nắm rõ địa hình núi Cô Tiên vì nhiều nhánh rẽ. Hồi tháng 3/2025, hai nam du khách đến từ huyện Vạn Ninh (cũ), Khánh Hòa bị lạc đường do trời tối. Sau khoảng 2 tiếng, lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 thanh niên và đưa xuống núi.

Phía địa phương cũng đang nghiên cứu các biện pháp đảm bảo an toàn cho người leo núi Cô Tiên.