Vụ luật sư Kenya bị bắn chết: 4 nghi phạm bị giữ thêm 15 ngày

Mbobu, một luật sư tại Nairobi, bị bắn vào khoảng 18 giờ ngày 9/9/2025 khi đang lái chiếc Toyota Land Cruiser trên đường Magadi, gần khu vực Brookhouse International School.

Theo hồ sơ điều tra, ông bị tấn công khi đang trên đường về nhà ở Karen. Cảnh sát sau đó thu được các mảnh đạn và vỏ đạn tại hiện trường cũng như bên trong xe của nạn nhân.

Vụ án từng rơi vào bế tắc trong thời gian dài, nhưng đến tháng 9/2026, cảnh sát bất ngờ bắt đầu có những manh mối mới. Một trong những bước đột phá quan trọng là việc bắtPolice ConstableJulius Cheruiyot, người bị cáo buộc là tay súng trực tiếp bắn Mbobu.

Cảnh sát cho biết đã thu giữ khẩu súng ngắn Ceska từng được cấp cho Cheruiyot và kết quả giám định đạn đạo được cho là liên kết khẩu súng này với vỏ đạn và đầu đạn thu được trong quá trình điều tra vụ án.

4 nghi phạm tại tòa. Ảnh: Africa

Sau đó, các điều tra viên tiếp tục bắtNicholas Naula Lemiso, một người chạy xe boda boda. Người này bị cáo buộc đã chở Cheruiyot đến và rời khỏi hiện trường vụ án. Cảnh sát cũng thu hồi một chiếc xe máy được cho là phương tiện đã được sử dụng trong vụ việc.

Nghi phạm thứ ba là Noah Kipkurui Langat, cũng là một người chạy xe boda boda. Theo hồ sơ trình tòa, Langat bị cáo buộc đã theo dõi hành trình của Mbobu trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Điều đáng chú ý là khi cảnh sát truy tìm Langat, họ phát hiện người này đang bị giam sẵn tại một đồn cảnh sát vì một vi phạm khác. Langat được cho là không biết mình đang bị truy tìm trong vụ sát hại luật sư.

Nghi phạm thứ tư là Kennedy Kipkemei - là một cảnh sát. Nhà chức trách cáo buộc người này có vai trò trong việc lên kế hoạch cho vụ sát hại. Theo hồ sơ điều tra, cảnh sát vẫn đang truy tìm những người khác có thể liên quan và chưa bị bắt.

Ngày 25/9, bốn nghi phạm được đưa ra trước Tòa sơ thẩm Milimani ở Nairobi.

Cơ quan Điều tra Hình sự Kenya (DCI) ban đầu đề nghị được giữ họ trong 30 ngày để tiếp tục kiểm tra bằng chứng pháp y, dữ liệu điện tử, khám xét và truy tìm những người bị nghi còn liên quan.

Tuy nhiên, thẩm phán Githu Kibiru quyết định 15 ngày là đủ cho giai đoạn điều tra hiện tại.

Một vấn đề khác mà các điều tra viên đang tìm hiểu là động cơ vụ án.

Hồ sơ trước tòa cho biết cảnh sát đang xem xét khả năng vụ sát hại có liên quan đến một tranh chấp đất đai, trong đó Mbobu từng đại diện pháp lý cho gia đình Giáo sư David Musyimi Ndetei tại tòa án ở Machakos.

Tuy nhiên, đây mới là hướng điều tra và chưa phải kết luận chính thức về động cơ.

Vụ án cũng xuất hiện một mối liên hệ đáng chú ý với cái chết của bác sĩ Victoria Nthunya Mutiso, người bị bắn chết tại Nairobi vào tháng 7/2026. Cảnh sát Kenya cho biết quá trình điều tra vụ Mutiso đã giúp họ lần ra những manh mối mới liên quan đến vụ sát hại Mbobu.

Bốn nghi phạm hiện chưa bị kết tội. Tòa cho phép tiếp tục tạm giữ họ nhằm phục vụ điều tra, trong khi cảnh sát tiếp tục thu thập bằng chứng và truy tìm những người có thể liên quan đến vụ sát hại luật sư.