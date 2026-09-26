Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ đồng

Theo hồ sơ điều tra, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của NVM (trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Làm việc với Cơ quan điều tra, NVM thừa nhận từ đầu năm 2025 đã biết đến game bài trực tuyến Net.win thông qua quảng cáo trên Internet và lập tài khoản để tham gia đánh bạc.

Tham gia website này, người chơi thực hiện việc nạp tiền mua “điểm” thông qua các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp, quy đổi 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng.

Khi thắng cược, người chơi có thể quy đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc. (Ảnh: CAHY).

Qua đó, NVM khai nhận chủ yếu tham gia các trò chơi “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”.

Theo kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, từ ngày 8/2/2025 đến ngày 16/10/2025, NVM thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp.

Tổng số tiền NVM tham gia gần 2 tỷ đồng để mua điểm chơi đánh bạc, cùng nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược với số tiền lớn.

Mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây.

Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Tiếp tục đấu tranh, Cơ quan điều tra đã rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win.

Theo đó, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.