Đầu tư chứng khoán thua lỗ, thanh niên lừa đưa người đi nước ngoài, chiếm đoạt hơn 6 tỷ

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Văn Đại (SN 2001), trú xã Trung Kênh (tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dương Văn Đại từng làm nhân viên cho một công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động. Trong thời gian làm việc tại công ty, Đại đã sử dụng tiền khách hàng đặt cọc làm hồ sơ để đầu tư chứng khoán FOREX. Sau đó, do không có khả năng hoàn trả nên Đại bị công ty phát hiện và cho nghỉ việc từ cuối tháng 4/2025.

Quá trình làm việc ở công ty cũng như sau khi nghỉ việc, lợi dụng sự hiểu biết trong lĩnh vực xuất khẩu lao đông, Đại nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Canada.

Dương Văn Đại sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng quảng cáo, tuyển người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Canada. Khi có khách liên hệ, Đại thỏa thuận chi phí đi từ 700 đến 800 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Đại lấy các tài liệu hồ sơ của khách hàng đã xuất khẩu lao động thành công từ các nhóm nội bộ của công ty trước đó từng làm việc, tải về máy tính cá nhân, chỉnh sửa thông tin bằng phần mềm. Sau đó, đối tượng này chuyển thành file PDF và gửi cho khách hàng.

Bị cáo Dương Văn Đại 14 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Kim Long

Theo cơ quan điều tra, Đại còn lập sẵn, giới thiệu đây là tài liệu do đại sứ quán Canada gửi nhằm tạo lòng tin để khách hàng chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, Dương Văn Đại không thực hiện bất kỳ thủ tục nào để làm hồ sơ xuất khẩu lao động mà lấy tiền đầu tư chứng khoán và chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 10/2025 Dương Văn Đại đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều nhất là hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Đại khai vì đầu tư chứng khoán thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo các bị hại.

Sau khi sự bị bại lộ, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại cho các bị hại. Đến tham dự tòa, các bị cáo yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho họ.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Dương Văn Đại 14 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.