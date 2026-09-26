Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện hưởng án treo

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HN)

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 6-12 tháng tù (án sơ thẩm là 6 năm tù) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế được đề nghị giảm 6-12 tháng tù (án sơ thẩm 30 năm tù) cho 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm 25 năm tù với Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế cho 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Giữ nguyên án sơ thẩm 3 năm tù với Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm cho tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Giữ nguyên án sơ thẩm 3 năm tù với Nguyễn Doãn Tú, cựu Vụ phó Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Giữ nguyên án sơ thẩm 3 năm tù với Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng, Viện Kinh tế xây dựng được đề nghị chuyển án sơ thẩm 3 năm tù sang hưởng án treo với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị giảm 2 năm-2 năm 6 tháng tù với Trần Văn Sinh cựu Trưởng phòng, Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm, án sơ thẩm 7 năm với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Giảm 3-6 tháng tù với Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, án sơ thẩm 3 năm 6 tháng với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Giảm 3 năm-3 năm 6 tháng tù với Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, án sơ thẩm 10 năm với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Viện Kiểm sát, mặc dù cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, có nhiều đơn xin đề nghị giám án song Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định người được hưởng án treo phải bị phạt tù không quá 3 năm tù, trong khi bà Tiến đang chịu mức án 6 năm tù.

Do đó, cơ quan công tố cho rằng không có căn cứ chấp nhận đề nghị hưởng án treo.

Bà Tiến vắng mặt tại phiên phúc thẩm do đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về dân sự, Viện Kiểm sát cho hay, tại phiên phúc thẩm ghi nhận tổng số tiền các bị cáo nộp thêm là 146 tỷ đồng. Hiện còn 574 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% thiệt hại, chưa được khắc phục.

Viện Kiểm sát cho rằng thiệt hại do hành vi sai phạm của các bị cáo gây ra nên đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ khắc phục là không có căn cứ.

Tuy nhiên, xét các tình tiết mới và bối cảnh thực hiện hai dự án trọng điểm trong thời gian gấp, Viện Kiểm sát đề nghị giảm hình phạt cho nhiều bị cáo.

Bản án xác định, quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021-12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng.