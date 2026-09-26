Lừa đảo bán đất rồi bỏ trốn nhưng không thoát

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/1/2021, Khởi thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn N. một phần đất tại ấp 6, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ với giá 450 triệu đồng.

Các trinh sát bắt được Khởi (áo thun sọc ngang) khi đang lẩn trốn tại xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ.

Ông N. đã giao trước cho Khởi 360 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Khởi không chuyển nhượng, bàn giao đất theo thỏa thuận. Kết quả xác minh cho thấy, phần đất này đã được Khởi chuyển nhượng cho người khác, không còn thuộc quyền sử dụng của Khởi.

Ông N. nhiều lần yêu cầu hoàn trả số tiền đã nhận nhưng Khởi không thực hiện. Ngày 20/1/2025, cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Phước Khởi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình lẩn trốn, Khởi cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi nơi ở và công việc nhằm che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Tuy nhiên, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp truy xét, rà soát, xác minh thông tin liên quan đến đối tượng và những địa bàn khả năng đối tượng xuất hiện.

Kiên trì xác minh, Văn phòng cơ quan CSĐT đã làm rõ nơi lẩn trốn của Khởi tại ấp Saintard, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ và tổ chức bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.