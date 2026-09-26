Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công bố đẻ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú tại khu phố Hà An 1, phường Hà An, thành phố Quảng Ninh) để điều tra về tội “Giết người”, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/8/2026, do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt với bố đẻ là ông Ngô Văn Nghĩa (SN 1965, cùng trú tại khu phố Hà An 1), Hùng điều khiển xe mô tô đến nhà ông Nghĩa.

Khi thấy ông Nghĩa đang ở khu vực bếp, Hùng tiến đến nói chuyện rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu ông Nghĩa. Trong lúc hai bên giằng co, Hùng nhìn thấy một con dao tại khu vực bếp nên lấy dao tấn công nhiều lần về phía ông Nghĩa.

Ông Nghĩa đưa tay lên chống đỡ nên bị thương ở vùng tay và vai. Khi ông Nghĩa bỏ chạy, Hùng tiếp tục đuổi theo. Nạn nhân sau đó chạy ra ngoài kêu cứu.

Sau khi gây án, Hùng vứt con dao dưới gầm ghế tại phòng khách rồi điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 29/8/2026, Hùng đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hùng để tiếp tục điều tra, làm rõ.